Задніпровський розповів, що дуже поважає Юру, проте вважає, що у наш час варто знімати патріотичне кіно. Він впевнений, що шоумен зробив помилку, що взяв участь у державному мистецькому конкурсі, передає 24 Канал.

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Назар Задніпровський прокоментував скандал із серіалом Горбунова

Відомий український актор театру і кіно Назар Задніпровський в інтерв'ю Олесі Бацман підкреслив, що сьогодні варто знімати розважальний контент, але не за державні кошти.

"Дуже болюче для мене питання. Я дуже люблю і поважаю Юрія Горбунова. Я дуже вдячний йому за все, що він для мене зробив. Якщо в наш час виділяти гроші на кіно, то воно має бути патріотичне. Метою Юрія і його команди було зняти розважальний, гумористичний контент, щоб підняти настрій народу", – сказав він.

Думаю, що сценарій був написаний до 2022. Зараз це теж необхідно, але не за бюджетні кошти. Це помилка. Нехай ображається на мене. Купа спонсорів, друзів у нього, які його обожнюють і спокійно виділили б мільйони. Не потрібно було за ці 33 мільйони з бюджету братися. Зараз дійсно дрони потрібні. Єдина помилка, що бюджетні кошти були взяті не на т. е. Потрібен патріотичний розважальний контент, на не за державні кошти,

– прокоментував Задніпровський.



Назар Задніпровський / Фото з соцмереж

До слова, нещодавно Юрій Горбунов дав інтерв'ю Аліні Доротюк і визнав, що взяти кошти у держави на комедійний 24-серійний "Інгулець" справді було помилкою.

За сюжетом "Інгульця", двоє талановитих айтішників, Максим та Данило, втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в смт Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони й призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі. Чимало українців вважають, що сюжет "Інгульця" був злизаний з російського "Жуки. Більше про це читайте тут.