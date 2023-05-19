10 и более иностранных фильмов, официально вышедших в России, несмотря на санкции Голливуда

Крупнейшие голливудские студии, такие как Disney, Warner Bros, Sony Pictures, Paramount, Universal, хоть и вышли из России, однако за прошлый год было выпущено более 140 американских фильмов. Одними из самых громких лент являются боевик "Джон Уик 4" и триумфатор Оскара "Всё везде и сразу".

А также россияне увидели в кинотеатрах комедийный боевик "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" от Гая Ричи и французский фильм "Три мушкетера" от Pathé. На лето запланирован выход еще одного фильма Гая Ричи под названием "Переводчик" с участием Джейка Джилленхола от студии STX Films, передает 24 Канал.

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10 иностранных фильмов, официально вышедших в России, несмотря на санкции

По словам Марина Григоренко, студии объясняют попадание своих фильмов в российский прокат тем, что контракты на многие иностранные фильмы были подписаны до российского вторжения в Украину. "Другие попадают в кинотеатры страны извилистыми путями, часто из-за дочерних компаний российских дистрибьюторских компаний, базирующихся в других юрисдикциях, или из-за посторонних дистрибьюторов. Например, российским релизом "Джона Уика 4" занималась компания Unicorn Media, зарегистрированная на Мальте. При этом один опытный европейский торговый представитель на правах анонимности сообщил, что киностудии сознательно продают в Россию фильмы через иностранные фирмы-прокладки, не желая терять доходы – ведь до войны российский кинорынок был шестым в мире по кассовым сборам", – дополнила она.

Итак, что вышло в России с начала полномасштабной войны в Украине. Список на основе сообщений с фейсбук-страницы "Кино, которое не посмотрят орки":

американский триллер "Исчезла" с Джерардом Батлером;

с Джерардом Батлером; польский фильм "Эскортница" ;

; французский римейк канадской комедии "Неисправимый лжец" ( Menteur );

); продолжение серии популярных экранизаций любовных романов-бестселлеров "После. Долго и счастливо" ;

; фэнтези "Русалка и дочь короля" с Пирсом Броснаном;

с Пирсом Броснаном; британский фильм "Горная лихорадка" ;

; самый дорогой фильм чешского кинематографа "Ян Жижка" ;

; австралийско-американское кинофэнтези "Три тысячи лет желаний" , что даже стало самым кассовым зарубежным релизом в России с начала полномасштабного вторжения в Украину;

, что даже стало самым кассовым зарубежным релизом в России с начала полномасштабного вторжения в Украину; австралийско-американское кинофэнтези "Три тысячи лет желаний" ;

; независимый американский триллер "Покерфейс" , в котором сыграл оскароносный Рассел Кроу;

, в котором сыграл оскароносный Рассел Кроу; французский "Новая игрушка" – современный римейк "Игрушки" 1976 года;

– современный римейк "Игрушки" 1976 года; продюсерская работа прославленного Гая Ричи "Операция "Фортуна": Искусство победы" ;

; итальянское кино "Ламборгини: Человек-легенда" ;

; новая часть популярной серии о супергероях французских комиксов "Астерикс и Обеликс: Поднебесная" ;

; комедийная мелодрама "К чему здесь любовь?" от создателей "Дневников Бриджит Джонс" и "Реальной любви" из Лили Джеймс и дважды обладательницей Оскара Эммой Томпсон;

от создателей "Дневников Бриджит Джонс" и "Реальной любви" из Лили Джеймс и дважды обладательницей Оскара Эммой Томпсон; боевик "Рейс" с участием звезды Джерарда Батлера;

с участием звезды Джерарда Батлера; несколько фильмов проката Испании: драма "Хищники" , семейная комедия "На всех парах!" , фильм ужасов "13 изгнаний дьявола" ;

, семейная комедия , фильм ужасов ; кинохиты Германии: "Любовные штучки" , семейное фэнтези "Мой любимый призрак" ;

, семейное фэнтези ; "Джон Уик 4" из Киана Ривзом;

из Киана Ривзом; триумфатор Оскара-2023 "Всё везде и сразу " ;

; новая комедия с участием Гира и еще кучи звезд Дайан Китон, Сьюзен Серендон, Эммы Робертс "Может быть да" ;

; Фильм "Марлоу" с известными актерами Лиамом Нисоном, Джессикой Лэнгом, Даяной Крюгером, Аланом Каммингом, Колмом Мини;

с известными актерами Лиамом Нисоном, Джессикой Лэнгом, Даяной Крюгером, Аланом Каммингом, Колмом Мини; экранизация "Три мушкетера" ;

; комедийное фэнтези "Магическая дверь" с лауреатом Оскара Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом;

с лауреатом Оскара Кристофом Вальцем и Сэмом Нилом; британо-французская мелодрама "Сын" с Хью Джекманом и другими звездами Голливуда;

с Хью Джекманом и другими звездами Голливуда; байопик из Италии "Тинь Караваджо" о легендарном живописце 17 века;

о легендарном живописце 17 века; кинохит китайского проката, приключенческая комедия с Джеки Чаном "Осторожно, конь" ;

; датско-шведское кино "Убийца "Священный паук", что в этом году в Каннах получил награду за лучшую актрису.

. Каждый выходящий в России мировой фильм – это новые деньги на войну против Украины. В частности, британо-французская мелодрама "Сын" собрала в кинотеатрах России более 10 миллионов рублей, а фильм "Марлоу" с Лиамом Нисоном собрал более 35 миллионов рублей за 30 дней.

На Каннском кинофестивале 2023 года украинские режиссеры, продюсеры и сценаристы призвали студии Голливуда прекратить продавать свои фильмы в Россию. Национальный союз кинематографистов Украины обнародовал открытое письмо, в котором говорится, что выпуск фильмов в путинской России равен "поддержке терроризма" на фоне агрессивной войны в Украине. Кинематографисты перечислили ведущих международных независимых дистрибьюторов, в том числе Lionsgate, STXInternational, FilmNation, A24 да Pathé фильмы которых выходили в прокат в России после 24 февраля 2022 года.

"Продолжение ведения бизнеса в России означает поддержку российского террористического государства налогами. Эти налоги затем превращаются в оружие, которым уничтожают мирные украинские города, убивают и калечат наших друзей и коллег", – отметили в заявлении.