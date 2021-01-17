Каждый год в Голливуде презентуют десятки фильмов, которые становятся успешными в прокате. Но мало кто из зрителей после первого просмотра обращает внимание на мелочи, которые действительно могут вызвать восторг у киноманов.

Внимательные пользователи сети, которые десятки раз просматривали любимые фильмы, а также актеры раскрыли немало секретов лент. В BoredPanda подобрали самые интересные из них, о которых вы могли даже не догадываться.

Пройдите тест Правда или ложь: проверьте свои знания о культовых фильмах Голливуда

Дочь Анджелины Джоли в кадре

Когда Анджелина Джоли перевоплотилась в Малефисенту, авторы ленты провели немало дней в поисках маленькой актрисы, которая бы сыграла Аврору. Но все дети боялись кинозвезду с гримом. Тогда продюсеры предложили Джоли пригласить на съемки свою дочь. Согласилась на это маленькая Вивьен, которая и дебютировала в фильме рядом со своей мамочкой.



Анджелина Джоли с дочкой / Фото BoredPanda

Боль Тома Фелтона в "Гарри Поттере" была настоящей

В ленте "Гарри Поттер и тайная комната" привлекла внимание сцена разговора Люциуса Малфоя с сыном Драко. По сюжету, он должен был напугать парня, ударив палкой. Но не заметил, что у реквизита были клыки, поэтому актер Джейсон Айзекс на самом деле сделал больно Томасу Фелтону.



Кадр из фильма "Гарри Поттер и тайная комната" / Фото BoredPanda

​А этот осилите? Насколько вы хорошо знаете фильмы о Гарри Поттере: праздничный тест

Судья Рут Бейдер Гинзбург в "Дэдпуле 2"

Когда Дэдпул подбирает команду мстителей, в кадре появляется фото знаменитой американской судьи Рут Бейдер Гинзбург.



Интересная деталь в фильме "Дэдпул 2" / Фото BoredPanda

Сцена драки в "Матрице"

Необычную деталь можно увидеть и в фильме "Матрица" 1999 года. Когда Нео вступает в драку с Морфеем, сверху сцена напоминает изображение Инь и Янь.



Интересная деталь в фильме "Матрица" / Фото BoredPanda

Возраст героев "Достать ножи"

А вот создатели детективного фильма "Достать ножи" допустили киноляп. В фильме Кей Келлан играет маму персонажа Кристофера Пламмера. Однако в реальной жизни актриса моложе него на 6 лет.



"Достать ножи": интересная деталь фильма / Фото BoredPanda

Забавная импровизация в "Рокки"

В культовой ленте "Рокки" есть сцена, когда главный герой бежит через рынок, а ошарашенные люди смотрят ему вслед и обсуждают это. На самом деле это не было постановочной сценой, поэтому очевидцы не понимали, почему какой-то мужчина бежит за белым фургоном. Бросание апельсина было импровизацией, ведь один из торговцев узнал Сильвестра Сталлоне.

"Рокки": смотрите фрагмент фильма

К теме Когда что-то пошло не так: 5 импровизаций голливудских актеров, которые стали культовыми сценами

Сделка Брэда Питта на съемках "Трои"

На съемках нередко случаются травмы. Исключением не стало создание фильма "Троя". Поэтому актеры Брэд Питт и Эрик Бана заключили интересную сделку: они должны были платить друг другу по 50 долларов за легкую травму и 100 долларов за сильный удар. Сцену отсняли, а Брэд Питт задолжал коллеге 750 долларов. В то же время Бана сработал профессионально и не дал Питту заработать на этих кадрах.

Сцена боя в фильме "Троя": смотрите трейлер

Цветок в фильмах об Индиане Джонсе

Интересная деталь есть в фильмах об Индиане Джонсе. Все герои, которые хотели убить ученого, носили на костюмах цветок.



Секреты сюжета фильмов об Индиане Джонсе / Фото BoredPanda

Брюс Уэйн или Бэтмен

На маскарадной вечеринке главный герой фильма "Темный рыцарь: Возрождение легенды" не носит маски. Все потому, что он считает Бэтмена своим истинным образом, а Брюса Уэйна – прикрытием для выхода на публику. Об этом свидетельствует и ответ на вопрос, кого главный герой представляет собой. Он отвечает: "Брюс Уэйн, эксцентричный миллионер".



Брюс Уэйн из фильма "Темный рыцарь" / Фото BoredPanda

Курьез на съемках "Крика"

Дрю Бэрримор несколько раз вызывала полицию на съемках "Крика". Дело в том, что режиссер забыл отключить телефон, поэтому актриса, ничего не подозревая, набрала 911 и когда услышала ответ, крикнула от неожиданности. Так было трижды, диспетчеры уже интересовались, почему девушка без остановки звонит в полицию, и даже хотели заблокировать номер.



Дрю Бэрримор в фильме "Крик" / Фото BoredPanda