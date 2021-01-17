Щороку у Голлівуді презентують десятки фільмів, які стають успішними у прокаті. Та мало хто з глядачів після першого перегляду звертає увагу на дрібниці, які справді можуть викликати захват у кіноманів.

Уважні користувачі мережі, які десятки разів переглядали улюблені фільми, а також актори розкрили чимало секретів стрічок. У BoredPanda підібрали найцікавіші з них, про які ви могли навіть не здогадуватись.

Пройдіть тест Правда чи брехня: перевірте свої знання про культові фільми Голлівуду

Донька Анджеліни Джолі в кадрі

Коли Анджеліна Джолі перевтілилась у Малефісенту, автори стрічки "Чаклунка" провели чимало днів у пошуках маленької актриси, яка б зіграла Аврору. Та всі діти боялись кінозірку з гримом. Тоді продюсери запропонували Джолі запросити на зйомки свою доньку. Погодилась на це маленька Вів'єн, яка й дебютувала у фільмі поряд зі своєю матусею.



Анджеліна Джолі з донькою / Фото BoredPanda

Біль Тома Фелтона в "Гаррі Поттері" був справжнім

У стрічці "Гаррі Поттер і таємна кімната" привернула увагу сцена розмови Люциуса Мелфоя з сином Драко. За сюжетом, він мав налякати хлопця, вдаривши палицею. Але не помітив, що реквізит мав ікла, тому актор Джейсон Айзекс насправді зробив боляче Томасу Фелтону.



Кадр з фільму "Гаррі Поттер і таємна кімната" / Фото BoredPanda

​А цей подужаєте? Наскільки ви добре знаєте фільми про Гаррі Поттера: святковий тест

Суддя Рут Бейдер Гінзбург в "Дедпулі 2"

Коли Дедпул підбирає команду месників, у кадрі з'являється фото знаменитої американської судді Рут Бейдер Гінзбург.



Цікава деталь про фільм "Дедпул 2" / Фото BoredPanda

Сцена бійки у "Матриці"

Незвичну деталь можна побачити і в фільмі "Матриця" 1999 року. Коли Нео вступає у бійку з Морфеєм, зверху сцена нагадує зображення Інь та Янь.



Цікава деталь у фільмі "Матриця" / Фото BoredPanda

Вік героїв "Ножі наголо"

А от творці детективного фільму "Ножі наголо" допустили кіноляп. У фільмі Кей Келлан грає маму персонажа Крістофера Пламмера. Однак у реальному житті актриса молодша за нього на 6 років.



"Ножі наголо": цікава деталь фільму / Фото BoredPanda

Кумедна імпровізація в "Роккі"

У культовій стрічці "Роккі" є сцена, коли головний герой біжить через ринок, а ошелешені люди дивляться йому вслід та обговорюють це. Насправді це не було постановною сценою, тому очевидці не розуміли, чому якийсь чоловік біжить за білим фургоном. Кидання апельсину було імпровізацією, адже один з торговців впізнав Сильвестра Сталлоне.

"Роккі": дивіться фрагмент фільму

До теми Коли щось пішло не так: 5 імпровізацій голлівудських акторів, які стали культовими сценами

Угода Бреда Пітта на зйомках "Трої"

На зйомках не рідко трапляються травми. Винятком не стало створення фільму "Троя". Тому актори Бред Пітт і Ерік Бана уклали цікаву угоду: вони повинні були платити один одному по 50 доларів за легку травму і 100 доларів за сильний удар. Сцену відзняли, а Бред Пітт заборгував колезі 750 доларів. Водночас Бана спрацював професійно і не дав Пітту заробити на цих кадрах.

Сцена бою у фільмі "Троя": дивіться трейлер

Квітка у фільмах про Індіану Джонса

Цікава деталь є у фільмах про Індіану Джонса. Усі герої, які хотіли вбити науковця, носили на костюмах квітку.



Секрети сюжету фільмів про Індіану Джонса / Фото BoredPanda

Брюс Вейн чи Бетмен

На маскарадній вечірці головний герой фільму "Темний лицар повертається" не носить маски. Все тому, що він вважає Бетмена своїм істинним образом, а Брюса Вейна – прикриттям для виходу на публіку. Про це свідчить і відповідь на питання, кого головний герой вдає з себе. Він відповідає: "Брюс Вейн, ексцентричний мільйонер".



Брюс Вейн з фільму "Темний лицар" / Фото BoredPanda

Курйоз на зйомках "Крику"

Дрю Беррімор кілька разів викликала поліцію на зйомках "Крику". Справа в тому, що режисер забув відключити телефон, тому актриса, нічого не підозрюючи, набрала 911 і коли почула відповідь, крикнула від несподіванки. Так було тричі, диспетчери вже цікавились, чому дівчина без перестанку телефонує у поліцію, і навіть хотіли заблокувати номер.



Дрю Беррімор у фільмі "Крик" / Фото BoredPanda