10 важных деталей из книг о Гарри Поттере, которые не вошли в фильмы
Сколько бы лет ни прошло, поклонники "Гарри Поттера" по-прежнему делятся на два лагеря. Одни уверены, что книги Джоан Роулинг – это единственно верная версия истории, другие же готовы пересматривать фильмы хоть каждые выходные. И, если быть честными, обе стороны правы. Ведь экранизации подарили нам магию, а книги – множество деталей, которые так и не попали на экран.
24 Канал, к 29-й годовщине выхода фильмов о Гарри, собрал самые заметные различия между книжной и кинематографической версиями истории о мальчике, которым восхищаются по всему миру.
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Начало истории было совсем другим
В фильме "Философский камень" всё начинается со встречи Дамблдора, Макгонагалл и Хэгрида. А вот в книге перед этим есть ещё целая глава, где волшебники по всей Британии празднуют падение Волдеморта. Атмосферы грандиозного события в фильме немного не хватает.
Карта мародеров скрывает гораздо больше
Для зрителей это просто волшебная карта, которая показывает всех в Хогвартсе. В книгах же подробно объясняется, кто её создал и почему история Питера Петигрю, Сириуса Блэка и отца Гарри настолько важна для всей саги.
Знакомство Гарри с Квирелом
В книге Гарри без проблем пожимает руку профессору Квирелу ещё до начала учёбы. В фильме же тот избегает любого прикосновения. Небольшое изменение, которое породило немало вопросов среди внимательных фанатов.
Гарри и Дадли расстались совсем не так
Экранизация почти обошла стороной момент прощания Гарри с кузеном. В книге же эта сцена неожиданно показывает Дадли с совершенно другой стороны и даже заставляет немного ему посочувствовать.
Глаза Гарри – не совсем мамины
На протяжении всей франшизы герои неоднократно повторяют, что Гарри унаследовал глаза Лили Поттер. Проблема лишь в том, что в книгах они зелёные, а в фильмах – голубые. Контактные линзы, похоже, так и не смогли превзойти комфорт актера.
Джини совсем не такая
Книжная Джинни – смелая, уверенная в себе и остроязычная. В фильмах её сделали гораздо тише, а роман с Гарри развивается настолько стремительно, что у многих зрителей возник вопрос: "А когда они вообще успели влюбиться?"
Добби сделал гораздо больше
В фильмах немало важных поступков эльфа отдали другим героям. Именно Добби помог Гарри найти жаборости перед вторым заданием Турнира трёх волшебников и сыграл гораздо большую роль в развитии событий, чем это показали на экране.
Рон и Гермиона ссорились гораздо чаще
В книгах их отношения далеки от идеальных. Ссоры, ревность и обиды постепенно перерастают в симпатию. В фильмах это развитие значительно сократили, поэтому финальный роман для части зрителей выглядел несколько неожиданным.
Некоторые герои вообще не попали на экран
Полтергейст Пивз, эльф Винки и ещё несколько второстепенных персонажей так и остались только на страницах книг. Вместе с ними исчезли целые сюжетные линии, которые делали мир Гарри Поттера ещё глубже.
Прошлое Волдеморта сократили до минимума
В "Принце-полукровке" большая часть истории о детстве Волдеморта просто не попала в фильм. Из-за этого его персонаж получился менее глубоким.
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