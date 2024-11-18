После успеха 6 сезонов сериала его создатели уже начали работу над полнометражным фильмом, который должен рассказать о жизни Томаса Шелби и его семьи в период Второй мировой. 24 Канал предлагает ознакомиться с несколькими интересными фактами о сериале, что поможет узнать больше о его создании и не только.

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Вдохновленный реальными гангстерами

Создатель сериала Стивен Найт вдохновлялся историей своей семьи. Его родители росли в Бирмингеме в 20-х в семье, где хорошо одевались и были авторитетами среди окружающих. Если же обращаться к истории, упоминание о банде "Острые козырьки действительно была в газетах, однако в 1890-х.

Мои родители, особенно мой отец, часто вспоминал те времена, когда ему было 10 лет. Они хорошо одевались, были богаты, их боялись и уважали на районе, и они были бандитами!

– делился сценарист.

Но если эта бандитская семья или группа действительно существовала, они вряд ли носили бы лезвия для бритвы в своих шляпах, поскольку это в то время было роскошью (кроме того, одноразовые лезвия появились не раньше 1900-х).

"Острые козырьки": смотрите трейлер онлайн

Киллиан Мерфи выкурил сотни сигарет

Сигареты – важная деталь сериала, ведь это отражает исторические реалии того времени. Создатели использовали более 3000 сигарет, из которых Киллиану Мерфи пришлось выкурить сотни, если не больше. Но сигареты были травяными и не содержали в себе никотина или табака, а потому от них не возникало зависимости.

К этой же теме, Томас Шелби в сериале курит сигареты с фильтром, которых в реальной жизни не было до 1954 года.



Томми Шелби / Кадр из сериала

Стрижка, которая стала популярной из-за сериала

Главные актеры имели один стиль в прическах – андеркат, который также получил название Peaky cut. Такой вариант стрижки действительно был одним из самых массовых в 20-х годах в Англии. Популярность сериала вызвала бум на эту стрижку среди мужчин.

В то же время Киллиану Мерфи, который сыграл главного героя, не понравилось иметь такой стиль 4 года подряд – он предпочитает более длинный вариант стрижки.

Кто еще мог сыграть Томаса Шелби

Стивен Найт сначала рассматривал на роль Томми Шелби звезду фильмов "Пчеловод", "Перевозчик" – Джейсона Стейтема. Но когда Киллиан Мерфи написал ему сообщение, этот смелый шаг убедил Стивена изменить свои планы. Правда, актер не устраивал сценариста своей физической формой, однако он согласился на то, что Мерфи поработает над этим до того, как будет готов сценарий.

Акцент Хелен Маккрори был вдохновлен Оззи Озборном

Чтобы выучить бирмингемский акцент, Хелен Маккрори пересмотрела бесчисленное количество клипов лидера Black Sabbath Оззи Озборна. Актриса шутила о том, что ее персонажка – это Оззи в юбке.

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Кто из звезд является родственниками

Персонажи Джон Шелби и Майкл Грей – нечто большее, чем просто кузены на экране. Актеры Джо Коул и Финн Коул – родные братья.

Где сняли большинство сцен

Несмотря на то, что сериал сосредотачивается на Бирмингеме, в этом городе съемки происходили крайне редко. Актеры и съемочная группа побывали в городах по всей Великобритании, однако большинство сцен было снято в Ливерпуле и Манчестере. Причиной стало то, что в Бирмингеме не сохранилась та историческая часть города, которую хотели показать в сериале.

Киллиан Мерфи мог не воплотить главную роль в сериале

Киллиан Мерфи – это одна из причин, почему сериал стал таким популярным. Ведь ирландский актер сумел на все сто перевоплотиться в своего персонажа. В то же время Мерфи признавался, что он не согласился бы на контракт, если бы шоу было американского телепроизводства.

Он заметил, что в США кинопроизводство слишком жесткое: это длительные контракты, долгий период съемок, когда нет возможности заниматься другими делами.

Известные поклонники "Острых козырьков"

"Острые козырьки" могут похвастаться множеством известных фанатов сериала. Это Крис Хемсворт, Снуп Дог, Брэд Питт и покойный Дэвид Боуи. Он настолько обожал "козырьков", что позволил использовать его треки из на то время неизданного альбома в третьем сезоне сериала. Киллиан Мерфи рассказывал, что подарил Дэвиду свой козырек из первой серии.

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Томаса Шелби никогда не видели за трапезой

Еще один курьезный факт о сериале – Томми Шелби никогда не был замечен за едой. Он сидел за обеденным столом или на важных мероприятиях, где гостей угощали едой, и почти никогда в сериале не показывали сцены, когда Томас ест.

Зато Шелби часто можно было увидеть пьяным. Или просто с бокалом хорошего виски в руках. Таких сцен в сериале более двух сотен.