Після успіху 6 сезонів серіалу його творці вже розпочали роботу над повнометражним фільмом, який повинен розповісти про життя Томаса Шелбі та його сім'ї у період Другої світової. 24 Канал пропонує ознайомитися з кількома цікавими фактами про серіал, що допоможе дізнатися більше про його створення і не тільки.

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Натхненний реальними гангстерами

Творець серіалу Стівен Найт надихався історією своєї родини. Його батьки росли у Бірмінгемі у 20-х у сім'ї, де гарно одягалися та були авторитетами серед оточення. Якщо ж звертатися до історії, згадка про банду "Гострі картузи справді була в газетах, однак у 1890-х.

Мої батьки, особливо мій батько, часто згадував ті часи, коли йому було 10 років. Вони добре одягалися, були багаті, їх боялися і поважали на районі, і вони були бандитами!

– ділився сценарист.

Та якщо ця бандитська сім'я чи група справді існувала, вони навряд чи носили б леза для бритви у своїх капелюхах, оскільки це на той час було розкішшю (крім того, одноразові леза з'явилися не раніше 1900-х).

"Гострі картузи": дивіться трейлер онлайн

Кілліан Мерфі викурив сотні сигарет

Цигарки – важлива деталь серіалу, адже це відображає історичні реалії того часу. Творці використали понад 3000 сигарет, з яких Кілліану Мерфі довелося викурити сотні, якщо не більше. Але цигарки були трав'яними й не містили в собі нікотину чи табаку, а тому від них не виникало залежності.

До цієї ж теми, Томас Шелбі у серіалі курить сигарети з фільтром, яких у реальному житті не було до 1954 року.



Томмі Шелбі / Кадр з серіалу

Стрижка, яка стала популярною через серіал

Головні актори мали один стиль у зачісках – андеркат, який також отримав назву Peaky cut. Такий варіант стрижки справді був одним із наймасовіших у 20-х роках в Англії. Популярність серіалу спричинила бум на цю стрижку серед чоловіків.

Водночас Кілліану Мерфі, який зіграв головного героя, не сподобалось мати такий стиль 4 роки поспіль – він надає перевагу довшому варіанту стрижки.

Хто ще міг зіграти Томаса Шелбі

Стівен Найт спочатку розглядав на роль Томмі Шелбі зірку фільмів "Бджоляр", "Перевізник" – Джейсона Стейтема. Та коли Кілліан Мерфі написав йому повідомлення, цей сміливий крок переконав Стівена змінити свої плани. Щоправда, актор не влаштовував сценариста своєю фізичною формою, однак він погодився на те, що Мерфі попрацює над цим до того, як буде готовий сценарій.

Акцент Гелен Маккрорі був натхненний Оззі Озборном

Щоб вивчити бірмінгемський акцент, Гелен Маккрорі передивилася незліченну кількість кліпів лідера Black Sabbath Оззі Озборна. Акторка жартувала про те, що її персонажка – це Оззі у спідниці.

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Хто з зірок є родичами

Персонажі Джон Шелбі та Майкл Грей – дещо більше, ніж просто кузени на екрані. Актори Джо Коул та Фінн Коул – рідні брати.

Де зняли більшість сцен

Попри те, що серіал зосереджується на Бірмінгемі, у цьому місті знімання відбувалися вкрай рідко. Актори та знімальна група побували у містах по всій Великій Британії, однак більшість сцен було знято в Ліверпулі та Манчестері. Причиною стало те, що в Бірмінгемі не збереглась та історична частина міста, яку хотіли показати у серіалі.

Кілліан Мерфі міг не втілити головну роль у серіалі

Кілліан Мерфі – це одна з причин, чому серіал став таким популярним. Адже ірландський актор зумів на всі сто перевтілитися у свого персонажа. Водночас Мерфі зізнавався, що він не погодився б на контракт, якби шоу було американського телевиробництва.

Він зауважив, що у США кіновиробництво надто жорстке: це тривалі контракти, довгий період зйомок, коли немає можливості займатися іншими справами.

Відомі шанувальники "Гострих картузів"

"Гострі картузи" можуть похвалитися безліччю відомих фанатів серіалу. Це Кріс Гемсворт, Снуп Дог, Бред Пітт і покійний Девід Бові. Він настільки обожнював "картузів", що дозволив використовувати його треки з на той час невиданого альбому у третьому сезоні серіалу. Кілліан Мерфі розповідав, що подарував Девіду свій картуз з першої серії.

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Томаса Шелбі ніколи не бачили за трапезою

Ще один курйозний факт про серіал – Томмі Шелбі ніколи не бачили за їжею. Він сидів за обіднім столом чи на важливих заходах, де гостей пригощали їжею, та майже ніколи у серіалі не показували сцени, коли Томас їсть.

Натомість Шелбі часто можна було побачити п'яним. Чи просто з келихом хорошого віскі в руках. Таких сцен у серіалі понад дві сотні.