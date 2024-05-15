Так, атмосферное кинематографическое путешествие подарит отличное настроение и дозу позитива. Редакция Кино 24 подготовила 3 фильма, которые можно посмотреть в уютном семейном кругу.

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"Чарли и шоколадная фабрика", 2005

Умный, чрезвычайно добрый и милый мальчик Чарли очень сильно стремится попасть на местную шоколадную фабрику, которая находится во владении эксцентричного кондитера Вилли Вонка, которого мастерски на экране воплотил Джонни Депп.

Однако оказаться за воротами этого здания было фактически невозможно обычным людям, пока ее хозяин не решил объявить о необычном розыгрыше. Так, 5 бесценных билетов надежным образом спрятали под блестящими яркими обертками 5 шоколадных плиток, и те счастливчики, которым выпадет возможность найти их, ожидает уникальное путешествие. Одним из таких счастливчиков становится Чарли, которого ждут невероятные приключения, ведь перед ним откроются ворота шоколадной фабрики, которая его так давно манила.

"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите онлайн трейлер фильма

"Приключения Паддингтона", 2014

Паддингтон – очень забавный, энергичный и немножко неуклюжий мишка, который приезжает из Перу в Лондон, чтобы найти новую семью. Когда мишка в красной шляпе встречает приветливую семью Браунов, кажется, что ему наконец улыбнулась судьба. Попав в их дом Паддингтон не только находит новых друзей, но и помогает самим его жителям, понять, как много они значат друг для друга.

Но у мишки появляется неожиданный враг в виде таксидермистки, которая хочет добавить его в свою коллекцию. Сможет ли новая семья защитить своего маленького друга?

"Приключения Паддингтона": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Дора и потерянный город", 2019

Дора – юная и умная озорница, которая очень любит природу. Однако, это неудивительно, ведь девочка провела свое детство в джунглях из-за работы ее родителей-исследователей.

Однако это не подготовило ее к опасному приключению – обучение в средней школе, куда отправляют ее мама с папой. Так случилось, что во время одной из экскурсий Дору и ее новых друзей неожиданно похищают. Чтобы спастись, они должны найти пропавших родителей юной девочки и разгадать тайну потерянной цивилизации.

"Дора и потерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

Поэтому выбирайте киноленту из подборки и проведите хорошо время с семьей, ведь это самое ценное, что у нас есть! Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра!