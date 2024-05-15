Так, атмосферна кінематографічна подорож подарує чудовий настрій та дозу позитиву. Редакція Кіно 24 підготувала 3 фільми, які можна подивитись в затишному родинному колі.

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"Чарлі та шоколадна фабрика", 2005

Розумний, надзвичайно добрий та милий хлопчик Чарлі дуже сильно прагне потрапити на місцеву шоколадну фабрику, яка перебуває у володінні ексцентричного кондитера Віллі Вонка, якого майстерно на екрані втілив Джонні Депп.

Однак опинитися за воротами цієї будівлі було фактично неможливо звичайним людям, допоки її господар не вирішив оголосити про незвичний розіграш. Так, 5 безцінних квитків надійним чином заховали під блискучими яскравими обгортками 5 шоколадних плиток, і ті щасливчики, яким випаде можливість знайти їх, очікує унікальна подорож. Одним з таких щасливчиків стає Чарлі, якого чекають неймовірні пригоди, адже перед ним відкриються ворота шоколадної фабрики, яка його так давно манила.

"Чарлі та шоколадна фабрика": дивіться онлайн трейлер фільму

"Пригоди Паддінгтона", 2014

Паддінгтон – дуже кумедний, енергійний та трошки незграбний ведмедик, який приїжджає з Перу до Лондона, щоб знайти нову родину. Коли ведмедик в червоному капелюсі зустрічає привітну сім'ю Браунів, здається, що йому нарешті посміхнулась доля. Потрапивши в їхній будинок Паддінгтон не лише знаходить нових друзів, але й допомагає самим його мешканцям, зрозуміти, як багато вони означають один для одного.

Але у ведмедика з'являється несподіваний ворог у вигляді таксидермістки, яка хоче додати його до своєї колекції. Чи зможе нова сім'я захистити свого маленького друга?

"Пригоди Паддінгтона": дивіться онлайн трейлер фільму

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"Дора і загублене місто", 2019

Дора – юна та розумна бешкетниця, яка надзвичайно любить природу. Однак, це не дивно, адже дівчинка провела своє дитинство у джунглях через роботу її батьків-дослідників.

Проте це не підготувало її до небезпечнішої пригоди – навчання у середній школі, куди відправляють її мама з татом. Так сталося, що під час однієї з екскурсій Дору та її нових друзів несподівано викрадають. Аби врятуватись, вони повинні знайти зниклих батьків юної дівчинки та розгадати таємницю втраченої цивілізації.

"Дора і загублене місто": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож обирайте кінострічку з добірки та проведіть гарно час із сім'єю, адже це найцінніше, що у нас є! Вмощуйтесь зручніше та приємного перегляду!