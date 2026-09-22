Не только танцы и Болливуд: 3 индийских сериала, которые вы, возможно, пропустили

Если при словах "индийский сериал" в голове автоматически возникают драматические повороты камеры, семейная тайна на 700 серий и кто-то, кто обязательно падает с лестницы –, то пора немного обновить свои представления. Современные индийские сериалы уже давно умеют снимать мрачные детективы, дорогостоящие исторические драмы и триллеры, где песен значительно меньше, чем трупов.

24 Канал собрал три сериала, которые легко могли ускользнуть от вашего внимания.

"Блеск бриллиантов" 2024

Жанр: историческая драма, мелодрама

IMDb: 6,3

События разворачиваются в Хираманде накануне обретения Индией независимости. Малликаджан руководит элитным домом куртизанок и, кажется, прекрасно контролирует все вокруг – пока не появляется соперница Фаридан. Параллельно назревает восстание против британского правления, а личные войны постепенно становятся не менее опасными, чем политические.

Что говорят критики: реакция оказалась неоднозначной. На Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг 46%. Критики отмечали роскошную картинку и сильный актерский состав, но жаловались на медленный темп и то, что за красотой декораций история порой теряется.

"Блеск бриллиантов": смотреть трейлер

"Лондонские файлы" 2022

Жанр: криминал, детектив, триллер, драма

IMDb: 7,1

Детектив Ом Синг получает дело об исчезновении дочери влиятельного медиамагната. Лондон кипит из-за споров об иммиграции, у самого полицейского хватает личных проблем, а обычное исчезновение очень быстро перестает быть обычным.

Что говорят критики: старт сериала хвалили за темп и актуальную завязку, но дальше отзывы стали значительно прохладнее. The Indian Express писал, что после многообещающего начала история постепенно "расыпается".

"Лондонские файлы": смотреть трейлер

"Араньяк" 2021

Жанр: криминал, детектив, триллер

IMDb: 7,7

В тихом горном городке находят тело девушки. За дело берутся двое очень разных полицейских, а расследование быстро выводит их к местным тайнам, политическим интригам и старой легенде о загадочном существе.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 57 % от критиков и 80 % от зрителей. Обозреватели хвалили атмосферу, сильную главную героиню и общую идею сериала.

"Араньяк": смотреть трейлер

Также не пропустите подборку британских детективных сериалов – много тайн, загадок и неожиданных поворотов сюжета.