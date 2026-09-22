Не только танцы и Болливуд: 3 индийских сериала, которые вы, возможно, пропустили
Если при словах "индийский сериал" в голове автоматически возникают драматические повороты камеры, семейная тайна на 700 серий и кто-то, кто обязательно падает с лестницы –, то пора немного обновить свои представления. Современные индийские сериалы уже давно умеют снимать мрачные детективы, дорогостоящие исторические драмы и триллеры, где песен значительно меньше, чем трупов.
24 Канал собрал три сериала, которые легко могли ускользнуть от вашего внимания.
"Блеск бриллиантов" 2024
Жанр: историческая драма, мелодрама
IMDb: 6,3
События разворачиваются в Хираманде накануне обретения Индией независимости. Малликаджан руководит элитным домом куртизанок и, кажется, прекрасно контролирует все вокруг – пока не появляется соперница Фаридан. Параллельно назревает восстание против британского правления, а личные войны постепенно становятся не менее опасными, чем политические.
Что говорят критики: реакция оказалась неоднозначной. На Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг 46%. Критики отмечали роскошную картинку и сильный актерский состав, но жаловались на медленный темп и то, что за красотой декораций история порой теряется.
"Блеск бриллиантов": смотреть трейлер
"Лондонские файлы" 2022
Жанр: криминал, детектив, триллер, драма
IMDb: 7,1
Детектив Ом Синг получает дело об исчезновении дочери влиятельного медиамагната. Лондон кипит из-за споров об иммиграции, у самого полицейского хватает личных проблем, а обычное исчезновение очень быстро перестает быть обычным.
Что говорят критики: старт сериала хвалили за темп и актуальную завязку, но дальше отзывы стали значительно прохладнее. The Indian Express писал, что после многообещающего начала история постепенно "расыпается".
"Лондонские файлы": смотреть трейлер
"Араньяк" 2021
Жанр: криминал, детектив, триллер
IMDb: 7,7
В тихом горном городке находят тело девушки. За дело берутся двое очень разных полицейских, а расследование быстро выводит их к местным тайнам, политическим интригам и старой легенде о загадочном существе.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 57 % от критиков и 80 % от зрителей. Обозреватели хвалили атмосферу, сильную главную героиню и общую идею сериала.
"Араньяк": смотреть трейлер
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