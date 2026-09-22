24 Канал зібрав три серіали, які легко могли пройти повз вас.

"Блиск діамантів" 2024

Жанр: історична драма, романтика

IMDb: 6,3

Події розгортаються у Хіраманді напередодні незалежності Індії. Маллікаджан керує елітним домом куртизанок і, здається, прекрасно контролює все навколо – поки не з’являється суперниця Фарідан. Паралельно назріває повстання проти британського правління, а особисті війни поступово стають не менш небезпечними за політичні.

Що кажуть критики: реакція виявилася змішаною. На Rotten Tomatoes перший сезон має 46%. Критики відзначали розкішну картинку й сильну команду акторок, але нарікали на повільний темп і те, що за красою декорацій історія іноді губиться.

"Блиск діамантів": дивитись трейлер

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Лондонські файли" 2022

Жанр: кримінал, детектив, трилер, драма

IMDb: 7,1

Детектив Ом Сінг отримує справу про зникнення доньки впливового медіамагната. Лондон навколо кипить через суперечки щодо імміграції, у самого поліцейського вистачає особистих проблем, а звичайне зникнення дуже швидко перестає бути звичайним.

Що кажуть критики: старт серіалу хвалили за темп та актуальну зав’язку, але далі думки стали значно прохолоднішими. The Indian Express писав, що після перспективного початку історія поступово "розсипається".

"Лондонські файли": дивитись трейлер

"Араньяк" 2021

Жанр: кримінал, детектив, трилер

IMDb: 7,7

У тихому гірському містечку знаходять тіло дівчини. За справу беруться двоє дуже різних поліцейських, а розслідування швидко виводить їх на місцеві таємниці, політичні інтриги та стару легенду про загадкову істоту.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 57% від критиків і 80% від глядачів. Оглядачі хвалили атмосферу, сильну центральну героїню та загальну ідею серіалу.

"Араньяк": дивитись трейлер

Також не пропустіть добірку детективних британських серіалів - багато таємниь, загадок та пооротів сюжету.