Удачный выбор на выходные: 3 сериала, которые вы точно захотите досмотреть до последней серии
На улице невероятная жара, поэтому многим людям даже не хочется выходить из дома. Такие горячие дни можно провести за просмотром увлекательных сериалов. Так вам не придется искать, чем заняться в течение нескольких часов.
Редакция Кино 24 подготовила для своих читателей сериалы, которые заинтересуют до последней серии. Находите наиболее прохладное место, смотрите трейлеры и выбирайте, что посмотреть уже на этих выходных.
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"Пацаны"
- Количество сезонов: 4
- Количество серий: 31
В сериале показан мир, где живут люди, которые обладают необычайными способностями. Героев любит и уважает общество, однако они не такие идеальные, как кажутся. Зрители наблюдают за борьбой компании супер героев с мстителями, чей отряд называется "Пацаны". Последние хотят доказать, что их противники не безгрешны.
"Пацаны": смотрите онлайн трейлер сериала
"Фоллаут"
- Количество сезонов: 2
- Количество серий: 8
События сериала происходят во времена, когда технологии создавались с помощью ядерной энергетики. В 2077 году продолжалась война, в которой приняли участие сверхдержавы и изменили мир. Прошло более двухсот лет, когда главную героиню Люси начинают преследовать мутанты и другие опасности. Помогают с этим справиться девушке новые друзья.
"Фоллаут": смотрите онлайн трейлер сериала
"Задача трех тел"
- Количество сезонов: 1
- Количество серий: 8
Человечеству угрожают инопланетяне, которых вызвала астрофизик, что родом из КНР. Известные ученые оказываются под угрозой, ведь их пытаются уничтожить. Расследовать странные события начинают ученые, которые становятся участниками VR-игры. Они должны справиться с "проблемой трех тел", чтобы спасти Землю.
"Задача трех тел": смотрите онлайн трейлер сериала
Искренне верим, что вам понравилась подборка сериалов от нашей редакции. Выбирайте тот, что поразил больше всего!