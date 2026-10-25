Новые сериалы на вечер, от которых невозможно оторваться: 5 увлекательных историй

"24 Канал" собрал пять захватывающих сериалов, которые стоит добавить в свой список просмотра. Здесь найдется все: от украинских приключенческих комедий до мрачных детективов и криминальных драм.

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"АТП Перевозчики", 2025–2026

Жанр: комедия, приключения, детектив.

Двое водителей, Артем Горбач и Семен Зозуля, перевозят грузы по Украине и постоянно попадают в неприятности. Вместо спокойных рейсов – встречи с грабителями, киллерами и наркодилерами. Во втором сезоне напарникам придется еще и спасать родную компанию от коварного конкурента. Словом, обычные рабочие будни, только без малейшего шанса заскучать.

Актеры: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзар, Дмитрий Суржиков.

Где смотреть: второй сезон стартует 26 октября в 20:00 на ICTV2, первый доступен на YouTube.



"АТП Перевозчики": смотреть трейлер

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"К востоку от Эдема", 2026

Жанр: историческая, психологическая драма.

Новая экранизация романа Джона Стейнбека рассказывает о загадочной Кэти Эймс, которая разрушает отношения двух братьев. Героиня Флоренс Пью – далеко не милая красавица, мечтающая о большой любви. Наоборот, она способна превратить жизнь окружающих в настоящий ад. И самое интересное, что наблюдать за этим невероятно увлекательно.

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В ролях: Флоренс Пью, Кристофер Эбботт, Майк Файст.

Где смотреть: Netflix, все 7 серий уже доступны.



"К востоку от Эдема": смотреть трейлер

"Ноктюрн", 2026

Жанр: криминальный триллер, детектив.

Детектив Джон Линн переезжает в маленький городок, надеясь на спокойную жизнь. Но, как это принято в хороших триллерах, покой заканчивается еще до того, как герой успел распаковать чемоданы. Серийный убийца, пропавшие люди и опасное расследование быстро превращают городек в место, из которого хочется сбежать.

В ролях: Лиев Шрайбер, Зази Битц, Стивен Грэм.

Где смотреть: Apple TV, премьера 30 октября.



"Ноктюрн": смотреть трейлер

"Медленные лошади", 2022–2026

Жанр: шпионский триллер, черная комедия.

В центре сюжета – команда британских спецагентов, которых за профессиональные провалы отправили в своеобразный отдел неудачников. Возглавляет их Джексон Лэмб – гениальный шпион с ужасными манерами. И пока элитные агенты МИ-5 регулярно допускают ошибки, именно этим неудачникам приходится спасать страну.

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Актеры: Гэри Олдман, Джек Лоуден, Кристин Скотт Томас.

Где смотреть: Apple TV, доступно 6 сезонов.



"Медленные лошади": смотреть трейлер

"Земля гангстеров", 2025–2026

Жанр: криминальная драма, триллер.

Том Харди играет Гарри да Соузу – человека, который решает самые опасные проблемы криминальной семьи Харриганов. А проблем у них хватает: предательства, войны с конкурентами и семейные ссоры, которые обычно заканчиваются перестрелками. Во втором сезоне борьба за власть становится еще более ожесточенной.

Актеры: Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен, Пэдди Консидайн.

Где смотреть: Paramount+, второй сезон выходит с 18 сентября 2026 года.



"Земля гангстеров": смотреть трейлер

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