Нові серіали на вечір, від яких неможливо відірватися: 5 захопливих історій

Серіал "АТП Перевізники" / Фото ICTV
Хороший серіал має один побічний ефект: обіцяєш собі подивитися лише одну серію, а потім скасовуєш усі плани на вечір. Особливо коли на екрані Том Гарді розбирається з мафією, а Гарі Олдман рятує британську розвідку від її ж працівників.
24 Канал зібрав п'ять захоплюючих серіалів, які варто додати до свого списку перегляду. Тут знайдеться все: від українських пригодницьких комедій до похмурих детективів і кримінальних драм.
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"АТП Перевізники", 2025–2026
Жанр: комедія, пригоди, детектив.
Двоє водіїв, Артем Горбач і Семен Зозуля, перевозять вантажі Україною та постійно потрапляють у неприємності. Замість спокійних рейсів – зустрічі з грабіжниками, кілерами та наркодилерами. У другому сезоні напарникам доведеться ще й рятувати рідне підприємство від підступного конкурента. Словом, звичайні робочі будні, тільки без жодного шансу занудьгувати.
Актори: В'ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Дмитро Суржиков.
Де дивитися: другий сезон стартує 26 жовтня о 20:00 на ICTV2, перший доступний на YouTube.
"АТП Перевізники": дивитись терйлер
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"На схід від Едему", 2026
Жанр: історична, психологічна драма.
Нова екранізація роману Джона Стейнбека розповідає про загадкову Кейті Еймс, яка руйнує стосунки двох братів. Героїня Флоренс П'ю – далеко не мила красуня, яка мріє про велике кохання. Навпаки, вона здатна перетворити життя оточення на справжнє пекло. І найцікавіше, що спостерігати за цим неймовірно захопливо.
Актори: Флоренс П'ю, Крістофер Ебботт, Майк Файст.
Де дивитися: Netflix, усі 7 серій уже доступні.
"На схід від Едему": дивитись терйлер
"Ноктюрн", 2026
Жанр: кримінальний трилер, детектив.
Детектив Джона Лінн переїжджає до маленького містечка, сподіваючись на спокійне життя. Але, як заведено в хороших трилерах, спокій закінчується ще до того, як герой встиг розпакувати валізи. Серійний убивця, зниклі люди та небезпечне розслідування швидко перетворюють містечко на місце, з якого хочеться втекти.
Актори: Лієв Шрайбер, Зазі Бітц, Стівен Грем.
Де дивитися: Apple TV, прем'єра 30 жовтня.
"Ноктюрн": дивитись трейлер
"Повільні коні", 2022–2026
Жанр: шпигунський трилер, чорна комедія.
У центрі сюжету – команда британських спецагентів, яких за професійні провали відправили до своєрідного відділу невдах. Очолює їх Джексон Лемб – геніальний шпигун із жахливими манерами. І поки елітні агенти МІ-5 регулярно припускаються помилок, саме цим невдахам доводиться рятувати країну.
Актори: Гарі Олдман, Джек Лоуден, Крістін Скотт Томас.
Де дивитися: Apple TV, доступні 6 сезонів.
"Повільні коні": дивитись трейлер
"Земля гангстерів", 2025–2026
Жанр: кримінальна драма, трилер.
Том Гарді грає Гаррі да Соузу – чоловіка, який розв'язує найнебезпечніші проблеми кримінальної родини Гарріганів. А проблем у них вистачає: зради, війни з конкурентами та сімейні сварки, які зазвичай закінчуються стріляниною. У другому сезоні боротьба за владу стає ще запеклішою.
Актори: Том Гарді, Пірс Броснан, Гелен Міррен, Педді Консідайн.
Де дивитися: Paramount+, другий сезон виходить із 18 вересня 2026 року.
"Земля гангстерів": дивитись трейлер
Маємо для вас ще добірку серіалів на вечір, які будуть не менш цікавими.
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