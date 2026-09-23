24 Канал собрал 5 детективных сериалов, которые стоит посмотреть, если хочется интриги, неожиданных поворотов и интересного сюжета.

"Держись поближе"

Год: 2021

IMDb: 6,9

Жанр: детектив, криминал, триллер

Накануне свадьбы Меган Пирс прошлое внезапно решает напомнить о себе. Тем временем детектив Майк Брум расследует загадочное исчезновение мужчины, которое странным образом напоминает дело 17-летней давности. Очень скоро становится ясно: практически каждый здесь знает больше, чем говорит.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 92% положительных рецензий. Обозреватели хвалили плотный сюжет, мрачную атмосферу и постоянные повороты, хотя зрители были значительно сдержаннее – зрительский рейтинг составляет 53%. То есть критики довольны, а часть зрителей до сих пор пытается понять, кто кому что скрывал.

"Держись поближе": смотреть трейлер

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"Ближе"

Год: 2005–2012

IMDb: 7,8

Жанр: криминальный детектив, драма

В центре сюжета – Бренда Ли Джонсон, возглавляющая отдел полиции Лос-Анджелеса по расследованию особо сложных убийств. Ее главное оружие – не лаборатория с двадцатью экранами, а умение разговорить подозреваемого так, чтобы тот сам в конце концов объяснил, где зарыл улики.

Что говорят критики: средняя оценка сериала на Rotten Tomatoes – 83%. Особенно хвалили Киру Седжвик и то, что сериал делает ставку не столько на криминалистические гаджеты, сколько на психологию, допросы и характер главной героини.

"Ближе": смотреть трейлер

"Невинный"

Год: 2021

IMDb: 7,8

Жанр: криминальный триллер, детектив

Маттео случайно убивает человека во время драки и проводит несколько лет в тюрьме. Впоследствии кажется, что жизнь наконец-то начала складываться: любовь, свобода, нормальное будущее. А потом один телефонный звонок аккуратно складывает все это будущее в мусорный мешок.

Что говорят критики: сериал имеет 100% на Rotten Tomatoes, хотя стоит учитывать, что этот показатель основан лишь на семи профессиональных рецензиях. Обозреватели отмечали структуру сериала: каждый эпизод раскрывает историю другого героя и добавляет новую часть к общей головоломке.

"Невиновный": смотреть трейлер

"Беги"

Год: 2026

IMDb: 6,9

Жанр: детектив, криминальная драма, триллер

Саймон Грин пытается найти дочь, сбежавшую из дома. Казалось бы, одной семейной проблемы уже достаточно – а тут их гораздо больше. Но поиски приводят его прямо в центр расследования убийства, а дальше начинают всплывать семейные секреты, о которых лучше было бы не знать вообще.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 83%. Критики особенно хвалят Джеймса Несбитта и быстрый темп, хотя не все готовы простить истории проблемы с логикой и все более невероятные повороты. Другими словами, Харлан Кобен снова делает Харлана Кобена.

"Беги": смотреть трейлер

"Твоя первая последняя ложь"

Год: 2024

IMDb: 6,8

Жанр: детектив, триллер, криминальная драма

Мая похоронила мужа после его убийства. Но вскоре видит его на записи скрытой камеры в собственном доме. Вариантов немного: либо муж не так уж и мертв, либо кто-то очень серьезно решил поиграть с ее нервной системой. Расследование приводит Майю к тайнам, уходящим далеко в прошлое.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 72%. Обозреватели признают, что сериал порой слишком увлекается сюжетными поворотами, но хвалят Мишель Киган и Джоанну Ламли. Общий настрой рецензий примерно такой: логику иногда лучше оставить за дверью, зато оторваться сложно.

"Твоя первая последняя ложь": смотреть трейлер

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