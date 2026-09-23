Вы будете подозревать всех: ТОП детективных сериалов на вечер
Хороший детектив ставит перед собой простую задачу: предложить вам одну загадку, нескольких подозреваемых и взять у вас сон до двух часов ночи. Особенно хорошо это получается в сериалах, где люди годами скрывают секреты, мертвые внезапно появляются на видео, а семейный ужин легко превращается в допрос.
24 Канал собрал 5 детективных сериалов, которые стоит посмотреть, если хочется интриги, неожиданных поворотов и интересного сюжета.
"Держись поближе"
Год: 2021
IMDb: 6,9
Жанр: детектив, криминал, триллер
Накануне свадьбы Меган Пирс прошлое внезапно решает напомнить о себе. Тем временем детектив Майк Брум расследует загадочное исчезновение мужчины, которое странным образом напоминает дело 17-летней давности. Очень скоро становится ясно: практически каждый здесь знает больше, чем говорит.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал имеет 92% положительных рецензий. Обозреватели хвалили плотный сюжет, мрачную атмосферу и постоянные повороты, хотя зрители были значительно сдержаннее – зрительский рейтинг составляет 53%. То есть критики довольны, а часть зрителей до сих пор пытается понять, кто кому что скрывал.
"Держись поближе": смотреть трейлер
"Ближе"
Год: 2005–2012
IMDb: 7,8
Жанр: криминальный детектив, драма
В центре сюжета – Бренда Ли Джонсон, возглавляющая отдел полиции Лос-Анджелеса по расследованию особо сложных убийств. Ее главное оружие – не лаборатория с двадцатью экранами, а умение разговорить подозреваемого так, чтобы тот сам в конце концов объяснил, где зарыл улики.
Что говорят критики: средняя оценка сериала на Rotten Tomatoes – 83%. Особенно хвалили Киру Седжвик и то, что сериал делает ставку не столько на криминалистические гаджеты, сколько на психологию, допросы и характер главной героини.
"Ближе": смотреть трейлер
"Невинный"
Год: 2021
IMDb: 7,8
Жанр: криминальный триллер, детектив
Маттео случайно убивает человека во время драки и проводит несколько лет в тюрьме. Впоследствии кажется, что жизнь наконец-то начала складываться: любовь, свобода, нормальное будущее. А потом один телефонный звонок аккуратно складывает все это будущее в мусорный мешок.
Что говорят критики: сериал имеет 100% на Rotten Tomatoes, хотя стоит учитывать, что этот показатель основан лишь на семи профессиональных рецензиях. Обозреватели отмечали структуру сериала: каждый эпизод раскрывает историю другого героя и добавляет новую часть к общей головоломке.
"Невиновный": смотреть трейлер
"Беги"
Год: 2026
IMDb: 6,9
Жанр: детектив, криминальная драма, триллер
Саймон Грин пытается найти дочь, сбежавшую из дома. Казалось бы, одной семейной проблемы уже достаточно – а тут их гораздо больше. Но поиски приводят его прямо в центр расследования убийства, а дальше начинают всплывать семейные секреты, о которых лучше было бы не знать вообще.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes сериал получил 83%. Критики особенно хвалят Джеймса Несбитта и быстрый темп, хотя не все готовы простить истории проблемы с логикой и все более невероятные повороты. Другими словами, Харлан Кобен снова делает Харлана Кобена.
"Беги": смотреть трейлер
"Твоя первая последняя ложь"
Год: 2024
IMDb: 6,8
Жанр: детектив, триллер, криминальная драма
Мая похоронила мужа после его убийства. Но вскоре видит его на записи скрытой камеры в собственном доме. Вариантов немного: либо муж не так уж и мертв, либо кто-то очень серьезно решил поиграть с ее нервной системой. Расследование приводит Майю к тайнам, уходящим далеко в прошлое.
Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 72%. Обозреватели признают, что сериал порой слишком увлекается сюжетными поворотами, но хвалят Мишель Киган и Джоанну Ламли. Общий настрой рецензий примерно такой: логику иногда лучше оставить за дверью, зато оторваться сложно.
"Твоя первая последняя ложь": смотреть трейлер
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