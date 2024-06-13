5 сериалов Netflix, которые стоит скачать на время блэкаута

Россия продолжает осуществлять массированные ракетные атаки, поэтому существует высокая вероятность нового блэкаута. В связи с этим мы рекомендуем пять интересных сериалов, которые вы можете посмотреть на Netflix.

Следует отметить, что невозможно скачать сериалы непосредственно через веббраузер. Если вы планируете просматривать на компьютере, необходимо установить приложение Netflix.

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"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо"

Американский телесериал-антология ужасов, который был создан Гильермо дель Торо для Netflix на основе его одноименного рассказа, состоит из восьми уникальных хоррор-историй. Эти истории пересекаются с классическим жанром ужасов, предоставляя свежий взгляд на старые темы.

Два эпизода являются оригинальными произведениями самого дель Торо, что добавляет аутентичности и загадочности всей антологии. Другие эпизоды были написаны и срежиссированы различными талантливыми режиссерами, что позволило сериалу демонстрировать широкий спектр креативных подходов.

Проект был выпущен 25 октября 2022 года на платформе Netflix, привлекая внимание поклонников ужасов и любителей непредсказуемых историй.

"Кабинет курьезов Гильермо дель Торо": смотрите онлайн трейлер фильма

"По ту сторону жизни"

Тони когда-то был счастливым человеком, но его жизнь изменилась радикально после трагической потери жены. Эта внезапная смерть превратила некогда добродушного и сострадательного парня в кого-то совсем другого. Теперь Тони решил наказать этот жестокий мир, действуя только по своим собственным правилам и желаниям.

Несмотря на его равнодушное отношение к себе и окружающим, люди вокруг не устают пытаться вернуть старого доброго Тони, которого они помнят и который исчез в глубинах его души после большой потери.

"По ту сторону жизни": смотрите онлайн трейлер фильма

"Охотник за разумом"

В конце 1970-х годов в США два агента Федерального бюро расследований Билл Тенч и Голден Форд сосредотачиваются на задержании самых опасных серийных убийц. Их специализация заключается в том, чтобы разоблачить и остановить преступников, совершивших ряд жестоких преступлений.

Они часто вынуждены тесно общаться с уже пойманными преступниками, чтобы получить от них важную информацию и раскрыть детали их преступлений.

"Охотник за разумом": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ты"

В книжном магазине успешного менеджера появляется талантливая начинающая писательница, и для него ответ на вопрос о том, на что он готов ради любви, становится очевидным: на все.

Используя соцсети, он активно узнает все мелочи из жизни девушки, чтобы приблизиться к ней как можно ближе. Что поначалу кажется милой влюбленностью, постепенно превращается в опасную одержимость. Парень готов тихо и методично оправдать любое препятствие на своем пути к цели, даже если это препятствие – другой человек.

"Ты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Инсайдер"

Сериал рассказывает истории четырех разных людей: заключенного в США, которого приговорили к смертной казни; английской журналистки, которая стремится найти интересную историю; викария из маленькой деревни; и репетитора по математике, обучающего сына священника.

Жизненные пути этих персонажей переплетаются, и они оказываются в сложной ситуации, которая приведет одного из них к убийству.

"Инсайдер": смотрите онлайн трейлер фильма

Когда свет выключают, часто возникает вопрос: что делать? У нас есть ответ: смотрите сериалы. Загружайте ту ленту, которая вас заинтриговала больше всего, и наслаждайтесь просмотром офлайн.