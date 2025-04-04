Главная черта кино об апокалипсисе – напряженная история, что интригует, и убедительные персонажи. Кино 24 расскажет о самых интересных апокалиптических сериалах, которые удивляют и захватывают.

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"Последние из нас" (2023 – до сих пор)

Педро Паскаль в одном из самых популярных сериалов 2023 года сыграл контрабандиста Джоэла, который выжил в постапокалиптическом мире, вызванном массовой грибковой инфекцией. Между тем юная девушка Элли, вероятно, имеет иммунитет, а потому поможет изобрести лекарство против инфекции.

Джоэл должен вывезти Элли в безопасный город. Так они, словно отец и дочь, отправляются в опасное и эмоциональное путешествие. 13 апреля выйдет второй сезон сериала.

"Последние из нас": смотрите трейлер онлайн

"Ходячие мертвецы" (2010 – 2022)

Сериал является экранизацией одноименной серии комиксов. Он рассказывает о группе людей, которые переживают зомби-апокалипсис, пытаясь остаться в живых. Их ежедневно подстерегают бездумные зомби, которых назвали "ходячими мертвецами". Но рядом этим люди, которые выжили, постоянно конфликтуют. Они не могут понять, кому стоит доверять, ведь от этого напрямую зависит их жизнь.

Сериал полон неожиданных поворотов в сюжете, что удивляют даже ярых поклонников. Это один из проектов, начавшийся и закончившийся на высоком уровне.

"Ходячие мертвецы": смотрите трейлер онлайн

"Фолаут" (2024 – до сих пор)

Сериал основан на одноименной франшизе видеоигр. События разворачиваются в будущем, где люди поселяются в подземных бункерах, известных как Хранилища. Там они прячутся от радиации после ядерной войны, мутантов и бандитов.

После трагического события молодая женщина Люси несмотря на опасность выходит наружу, чтобы найти пропавшего отца. Критики были в восторге от того, как сериал стал словно продолжением видеоигры – так реалистично он все отразил.

"Фолаут": смотрите трейлер онлайн