Головна риса кіно про апокаліпсис – напружена історія, що інтригує, та переконливі персонажі. Кіно 24 розповість про найцікавіші апокаліптичні серіали, які дивують і захоплюють.

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"Останні з нас" (2023 – дотепер)

Педро Паскаль в одному з найпопулярніших серіалів 2023 року зіграв контрабандиста Джоела, який вижив у постапокаліптичному світі, спричиненому масовою грибковою інфекцією. Тим часом юна дівчина Еллі, ймовірно, має імунітет, а тому допоможе винайти ліки проти інфекції.

Джоел має вивезти Еллі до безпечного міста. Так вони, немов батько й донька, вирушають в небезпечну та емоційну подорож. 13 квітня вийде другий сезон серіалу.

"Останні з нас": дивіться трейлер онлайн

"Ходячі мерці" (2010 – 2022)

Серіал є екранізацією однойменної серії коміксів. Він розповідає про групу людей, які переживають зомбі-апокаліпсис, намагаючись залишитися в живих. На них щодня чатують бездумні зомбі, яких назвали "ходячими мерцями". Але поряд цим люди, які вижили, постійно конфліктують. Вони не можуть зрозуміти, кому варто довіряти, адже від цього напряму залежить їхнє життя.

Серіал сповнений несподіваних поворотів у сюжеті, що дивують навіть затятих шанувальників. Це один з проєктів, що почався й закінчився на високому рівні.

"Ходячі мерці": дивіться трейлер онлайн

"Фолаут" (2024 – дотепер)

Серіал заснований на однойменній франшизі відеоігор. Події розгортаються в майбутньому, де люди оселяються у підземних бункерах, відомих як Сховища. Там вони ховаються від радіації після ядерної війни, мутантів та бандитів.

Після трагічної події молода жінка Люсі попри небезпеку виходить назовні, щоб знайти зниклого батька. Критики були у захваті від того, як серіал став немов продовженням відеогри – так реалістично він все відобразив.

"Фолаут": дивіться трейлер онлайн