Эти фильмы заставляют усомниться в здравом смысле: 5 триллеров, которые стоит посмотреть

Есть фильмы, после просмотра которых хочется сказать: "Ну ладно, это было логично". А есть фильмы, после просмотра которых сидишь и думаешь: "Стоп. А как они вообще до этого додумались?"

Именно такие фильмы 24 Канал собрал в этой подборке – от путешествий во времени до тотальной слежки, где здравый смысл порой берет выходной.

"Дежавю"

Год: 2006

Жанр: фантастика, триллер, боевик

Рейтинг IMDb: 7,1

В ролях: Дензел Вашингтон, Вэл Килмер, Джим Кевизел



Фильм "Дежавю" / Фото imdb



После взрыва на пароме агент Даг Карлин начинает работать с секретной технологией, которая позволяет видеть события, произошедшие четыре дня назад. Далее он пытается использовать эту возможность, чтобы найти террориста и предотвратить трагедию.

Звучит интересно? Так. Начинает ли мозг протестовать, когда герои объясняют, как именно работает эта технология? Тоже так.

"Хакер"

Год: 2015

Жанр: криминальный триллер, боевик

Рейтинг IMDb: 5,5

В ролях: Крис Хемсворт, Виола Дэвис, Танг Вэй, Ван Лихом



Фильм "Хакер" / Фото imdb



В центре сюжета – Ник Хэтэуэй, хакер, который получает шанс выйти из тюрьмы, если поможет спецслужбам найти киберпреступника. Но дело быстро приобретает международный размах: от Чикаго до Гонконга герои пытаются остановить неизвестного злоумышленника, совершающего атаки на банковские системы и инфраструктуру.

"Жизнь других"

Год: 2006

Жанр: драма, триллер, шпионский фильм

Рейтинг IMDb: 8,4

В ролях: Ульрих Мюэ, Мартина Гедек, Себастьян Кох



Фильм "Другая жизнь" / Фото imdb



Восточный Берлин, 1984 год. Сотрудник Штази получает задание следить за писателем и его возлюбленной. Но постепенно, слушая их разговоры, он начинает слишком сильно интересоваться жизнью людей, за которыми должен лишь наблюдать.

И вот здесь фильм идет вовсе не вразрез со здравым смыслом, а скорее нарушает наше душевное равновесие. Это медленное, напряженное кино о контроле, страхе и моменте, когда человек вдруг начинает сомневаться в собственной системе.

"Красная дорога"

Год: 2006

Жанр: психологический триллер, драма

Рейтинг IMDb: 6,8

В ролях: Кейт Дики, Тони Керран, Мартин Компстон



Фильм "Красная дорога" / Фото imdb



Джеки работает оператором камер видеонаблюдения в Глазго. Каждый день она наблюдает за жизнью незнакомцев через мониторы – пока однажды не замечает мужчину, которого очень не хотела бы увидеть снова.

С тех пор обычное наблюдение превращается в личную одержимость. И чем дальше развивается история, тем больше становится понятно, что за этим мужчиной стоит очень неприятное прошлое.

"Кими"

Год: 2022

Жанр: триллер, криминал, детектив

Рейтинг IMDb: 6,3

В ролях: Зои Кравиц, Байрон Бауэрс, Рита Уилсон



Фильм "Кими" / Фото imdb



Анжела работает с данными голосового помощника Kimi и случайно слышит запись, которая может стать доказательством жестокого преступления. Проблема в том, что героиня страдает агорафобией и почти не выходит из квартиры.

То есть, чтобы спасти ситуацию, ей нужно сделать единственное, чего она боится больше всего, – выйти на улицу.

Если после этой подборки хочется еще немного напряжения, загадок и сюжетов, где лучше не доверять даже собственной интуиции – у нас есть что предложить. 24 Канал собрал для вас еще одну подборку классных триллеров, которые держат в напряжении до финальных титров.