Эти фильмы заставляют усомниться в здравом смысле: 5 триллеров, которые стоит посмотреть
Есть фильмы, после просмотра которых хочется сказать: "Ну ладно, это было логично". А есть фильмы, после просмотра которых сидишь и думаешь: "Стоп. А как они вообще до этого додумались?"
Именно такие фильмы 24 Канал собрал в этой подборке – от путешествий во времени до тотальной слежки, где здравый смысл порой берет выходной.
"Дежавю"
Год: 2006
Жанр: фантастика, триллер, боевик
Рейтинг IMDb: 7,1
В ролях: Дензел Вашингтон, Вэл Килмер, Джим Кевизел
Фильм "Дежавю" / Фото imdb
После взрыва на пароме агент Даг Карлин начинает работать с секретной технологией, которая позволяет видеть события, произошедшие четыре дня назад. Далее он пытается использовать эту возможность, чтобы найти террориста и предотвратить трагедию.
Звучит интересно? Так. Начинает ли мозг протестовать, когда герои объясняют, как именно работает эта технология? Тоже так.
"Хакер"
Год: 2015
Жанр: криминальный триллер, боевик
Рейтинг IMDb: 5,5
В ролях: Крис Хемсворт, Виола Дэвис, Танг Вэй, Ван Лихом
Фильм "Хакер" / Фото imdb
В центре сюжета – Ник Хэтэуэй, хакер, который получает шанс выйти из тюрьмы, если поможет спецслужбам найти киберпреступника. Но дело быстро приобретает международный размах: от Чикаго до Гонконга герои пытаются остановить неизвестного злоумышленника, совершающего атаки на банковские системы и инфраструктуру.
"Жизнь других"
Год: 2006
Жанр: драма, триллер, шпионский фильм
Рейтинг IMDb: 8,4
В ролях: Ульрих Мюэ, Мартина Гедек, Себастьян Кох
Фильм "Другая жизнь" / Фото imdb
Восточный Берлин, 1984 год. Сотрудник Штази получает задание следить за писателем и его возлюбленной. Но постепенно, слушая их разговоры, он начинает слишком сильно интересоваться жизнью людей, за которыми должен лишь наблюдать.
И вот здесь фильм идет вовсе не вразрез со здравым смыслом, а скорее нарушает наше душевное равновесие. Это медленное, напряженное кино о контроле, страхе и моменте, когда человек вдруг начинает сомневаться в собственной системе.
"Красная дорога"
Год: 2006
Жанр: психологический триллер, драма
Рейтинг IMDb: 6,8
В ролях: Кейт Дики, Тони Керран, Мартин Компстон
Фильм "Красная дорога" / Фото imdb
Джеки работает оператором камер видеонаблюдения в Глазго. Каждый день она наблюдает за жизнью незнакомцев через мониторы – пока однажды не замечает мужчину, которого очень не хотела бы увидеть снова.
С тех пор обычное наблюдение превращается в личную одержимость. И чем дальше развивается история, тем больше становится понятно, что за этим мужчиной стоит очень неприятное прошлое.
"Кими"
Год: 2022
Жанр: триллер, криминал, детектив
Рейтинг IMDb: 6,3
В ролях: Зои Кравиц, Байрон Бауэрс, Рита Уилсон
Фильм "Кими" / Фото imdb
Анжела работает с данными голосового помощника Kimi и случайно слышит запись, которая может стать доказательством жестокого преступления. Проблема в том, что героиня страдает агорафобией и почти не выходит из квартиры.
То есть, чтобы спасти ситуацию, ей нужно сделать единственное, чего она боится больше всего, – выйти на улицу.
Если после этой подборки хочется еще немного напряжения, загадок и сюжетов, где лучше не доверять даже собственной интуиции – у нас есть что предложить. 24 Канал собрал для вас еще одну подборку классных триллеров, которые держат в напряжении до финальных титров.