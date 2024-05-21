Несмотря на то, что у турецких сериалов есть такая особенность, как большое количество серий, это отнюдь не останавливает зрителей и не становится препятствием для просмотра увлекательного проекта. Поэтому, Кино 24 расскажет о 3 интересных сериалах турецкого производства с высоким рейтингом.

Смотрите также Те, кто вдохновляет на борьбу: 3 высокорейтинговых фильма о спортивных наставниках

"Постучись в мою дверь"

Рейтинг IMDb – 7.4

Эда занимается флористикой, тем самым помогая своей тете. Однако сама девушка хочет уехать на учебу за границу. Ее мечта – обучение в престижном университете в Италии. Девушке почти удается получить грант, но неожиданно в последний момент учебное заведение теряет источник финансирования.

В конце концов, Эда узнает, кто же стал разрушителем ее мечты. Им был талантливый архитектор Серкан Болат. И сказать что она недолюбливает этого человека, это ничего не сказать.

Но знала бы девушка, что судьба подготовила ей большой сюрприз, который предстанет перед ней в виде встречи с тем самым Серканом Болатом.

"Постучись в мою дверь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Запретная любовь"

Рейтинг IMDb – 7.7

К сожалению, жизнь Адлана перевернулась, когда его любимая жена умерла. Несмотря на то, что уже прошло 11 лет с трагической потери, в его сердце все еще не зажила рана. Он отказался от роскоши и предпочел уединенную жизнь, в которой были только его дети: дочь Нихаль и сын Бюлент. Величественный особняк семьи Аднана в Стамбуле был для них уютным пристанищем, где их окружала няня и племянник Бехлюль.

Однако неожиданное появление юной Бихтер переворачивает его спокойную жизнь. Мужчина осознает, что она ему очень нравится. Но, ответит ли она ему взаимностью и, не будут ли их отношения ошибкой?

"Запретная любовь": смотрите онлайн трейлер сериала

"Любовь напрокат"

Рейтинг IMDb – 7.3

Красавец Омер – бизнесмен, занимающийся созданием стильной женской обуви. Однако по мнению его тети, сейчас для него настало время взяться за свой самый большой проект – женитьбы. Женщина настолько загорелась этой идеей, что нашла ему невесту, которая Омеру вышла совсем не по душе. Да и вообще парень еще не имел планов связывать себя узами брака.

Решив избежать этого нежелательного союза, у него родился план, как можно выйти из этой ситуации. Так, Омер не придумал ничего лучше, как поцеловаться с девушкой Дефне, которая работает в ресторане, где он встретился с избранной претенденткой на его сердце от тети. Однако он не знал, что судьба приготовила для него весьма интересный поворот.

"Любовь напрокат": смотрите онлайн трейлер сериала

Перипетии в жизни героев этих сериалов захватили внимание не одной тысячи людей. Поэтому, если вы еще не успели их посмотреть, не упустите этой возможности.