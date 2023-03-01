О фильме "Мирный-21", Паше Ли, годе войны и победе Украины: интервью с Ахтемом Сеитаблаевым

22 февраля в кинотеатрах состоялась премьера военной драмы Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". Мы встретились с режиссером перед допремьерным показом фильма во Львове. Почему именно "Мирный-21", где снимали фильм, какие воспоминания Ахтема о Паше Ли – читайте дальше.

Наш предварительный разговор с Ахтемом Шевкетовичем состоялся вечером 23 февраля 2022 года, за несколько часов до начала полномасштабной войны. Тогда режиссер признался, что не верит в наступление России, но если оккупанты все-таки отважатся на этот шаг, то он возьмет в руки оружие и станет в защиту Украины. Так и случилось. В первые дни великой войны Ахтем Сеитаблаев присоединился к рядам территориальной обороны.

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Прошел год, и мы встретились во Львове. Теперь режиссер на себе почувствовал, что такое война, по-другому, относится к съемкам кино о ней. Однако его гражданская позиция остается неизменной. Ахтем искренне верит, что совсем скоро будет день победы и он поедет в родной Крым. Полный разговор с режиссером о фильме "Мирный-21" и годе полномасштабной войны читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

Не поверил в эту историю, – о лейтмотиве фильма "Мирный-21"

Рада вас видеть, господин Ахтем. Поздравляем вас и всю съемочную группу с премьерой военной экшн-драмы "Мирный-21" – фильма, который показывает реальную историю несокрушимости и героического сопротивления Луганского пограничного отряда в 2014 году. Вы уже сняли несколько фильмов о войне, вернее о человеке в войне. Что вас вдохновило на создание "Мирного-21" и каков основной лейтмотив ленты?

Я видел оккупацию Крыма своими глазами. Тогда был в Симферополе – городе, который очень хорошо знаю. Видел, как все происходит. К сожалению, те, кто имел по своей службе и обязанностям принять присягу по защите страны, не сделали этого. Они либо перешли на сторону противника, либо просто ушли. Россия не одно десятилетие устраивала "русский мир" в Крыму. И, к сожалению, в противодействие этому не сделали почти ничего. "Русский мир" во всей своей красоте, хоть еще не тот, который мы видим сейчас, но был в Крыму. Это тоже стало причиной оккупации.

"Мирный-21": смотрите трейлер онлайн

А в Луганске была совсем другая история. 85% личного состава этого пограничного отряда были жителями Луганской области. И ни один не предал. Когда я услышал эту историю в 2014 году в одной из программ "Храбрые сердца", то не поверил в нее, ведь Луганская область имеет самую длинную границу с Россией. Условно говоря, местным жителям гораздо проще "сходить" на шоппинг в Россию, чем в Киев. Также было безумное влияние СМИ все эти годы. Я был удивлен, что в Крыму это произошло, а в Луганске – нет.

Тема доверия вообще очень важна для меня как в жизни, так и в творчестве. Мне показалось, что именно это является главным залогом победы. Доверие – фундаментальная вещь, на которой базируется семья, военное подразделение, страна. Конечно, мы можем доверять только тому, кто доверяет нам. Нельзя бездумно доверять всем. В этой истории также важна роль личности.

На допремьерном показе "Мирного-21" в Ивано-Франковске присутствовали бойцы и офицеры этого пограничного отряда Луганска. После показа они подошли, говорят: "Это он, это он, это он". Чрезвычайно важно было услышать фидбек от людей, непосредственно участвовавших в этих боевых действиях в 2014 году.



Допремьерный показ "Мирного-21" во Львове / Фото Кристины Кобак, 24 Канал

Отметим, "Мирный-21" – военная драма режиссера Ахтема Сеитаблаева, в которой события разворачиваются летом 2014 года в Луганске. Многие украинцы тогда полностью не осознавали, что Россия начала вооруженную агрессию. Кто-то не скрывал своих симпатий к захватчикам. Вместе с тем были и те, кто не планировал предавать Родину. Командир Луганского пограничного отряда Сергей Дейнеко принял решение удерживать оборону.

Главную роль играет Андрей Саминин, с которым Ахтем уже работал в "Хайтарме". Также в касте играют Виктор Жданов, Роман Ясиновский, Лорена Колибабчук, Максим Девизоров. В фильме снимается еще один давний друг и партнер Сеитаблаева по съемкам Алексей Тритенко – он играет главного злодея, который на протяжении всего фильма будет склонять украинских пограничников к измене. Для актера Паши Ли работа в этом проекте является последней. Он погиб 6 марта в Ирпене.

Это юридический адрес, – почему фильм назвали "Мирный-21"

А о чем говорит название фильма?

"Мирный-21" – это юридический адрес, там, где находился Луганский пограничный отряд. Это город Луганск, квартал "Мирный", дом 21. И предложил это название один из наших специалистов, сосценарист, главный консультант и действующий полковник пограничной службы Анатолий Коцюрба. Мне очень понравилось. Она и контроверсионна, и в то же время она о том, о чем действительно мечтает каждый сознательный человек. Это посвящение пограничникам, но в большинстве своем – это все-таки посвящение каждому, кому не безразлично, что происходит.

Прилетела российская ракета, – о локации съемок фильма

Снять историю смелых пограничников на их родине – Луганской области было нереально. Где снимали картину? Расскажите о локациях.

В основном в городе Васильков под Киевом. В военной части, учебном центре. 24 февраля, когда началось это большое нашествие, именно эта военная часть была одним из первых мест, куда прилетела российская ракета, которую бомбили самолеты. Прилетело почти в то же место, где была съемочная точка, на которой один из главных героев – "Осирис", которого сыграл Паша Ли, отстреливался от врага. На том же месте, над этим воронкой в асфальте, оркестр воинской части в середине марта играл гимн Украины – посвящение Паше.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Он очень светлый человек, – воспоминания о Паше Ли

Лента "Мирный21" – это не только посвящение защитникам и защитницам, которые с 2014 года борются за нашу свободу. Этот фильм также уважение тем, кто погибли, защищая нашу свободу и независимость. Каковы ваши воспоминания о Паше Ли?

Он очень светлый человек, очень талантливый во всем. Я не знаю, какие внутренние "демоны" его беспокоили, если они вообще были, но он как-то мог их обуздать. Своим теплым молчанием, просто сидя рядом, оказывал определенную терапию. Он всегда очень тонко чувствовал, что происходит.

Мы ведь много путешествовали со спектаклями, обычно автобусом. Он мог одной фразой, тактично, без заступа за личные границы и поднять настроение, и просто сделать атмосферу теплой. Он настоящий друг.

Вы раньше говорили о том, что он в фильме сыграл самого себя. Расскажите подробнее об этом.

Он родом из Крыма. Паша очень любил Крым и египтологию. Когда мы придумывали его позывной, хотя в 2014 году это было редкостью, у нас однажды крымскотатарское название Асирес сошлось с названием Осирис – воином света. Так он стал "Осирисом".

И когда я получил приглашение на прощание со своим другом в похоронном бюро "Осирис", то еще раз удивился, насколько жизнь и Всевышний намного сложнее сценаристы, если можно так сказать, чем мы думаем.

Как я уже говорил, Паша был настолько светлым человеком, что точно загрустил бы, если бы увидел, как мы скучаем. Он бы сказал: "Чуваки, я не понял. Я что, оставил после себя сплошную грусть?". Поэтому, вспоминая его, я прошу друзей постоянно рассказывать о том, каким он был драйвовым, светлым и талантливым.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Кастинг длился долго, – об актерах "Мирного-21" и атмосфере на съемках

Расскажите о кастинге: долго ли продолжался или были проблемы с поисками актеров на какие-то роли? Или, напротив, персонажи писались под актеров?

Кастинг длился долго, но взял тех, которых знал, что будут играть (смеется – 24 Канал). У меня почти всегда так. Я в этом смысле очень счастливый человек, потому что мои друзья мегаталантливые профессионалы. Конечно, я постоянно нахожусь в поиске и исхожу из того, что для каждой истории должен быть свой актерский ансамбль. Но как-то так получается, что в большинстве своем это мои друзья.

Кто из актеров "Мирного-21" сейчас несет службу на фронте или вблизи фронта?

Все волонтерят. А служат Макс Девизоров, я, Алексей Тритенко и другие члены съемочной команды.

Команда вашего фильма говорит о вас так: "Он очень хорошо видит всю историю, чувствует каждого персонажа, дает указания и действительно помогает". В частности, Максим Девизоров говорил, что вы на съемочной площадке "установили стальную дисциплину". Расскажите об этой атмосфере на съемках.

Капля океана отражает всю химическую составляющую этого океана, а съемочная площадка отражает всю жизнь, которая царит вокруг тебя. Происходило разное: не та погода, что-то не столько с актерами, то не успели подвезти и т.д. Всякое бывает. Но важно, кто находится на площадке, как вы можете вместе это все преодолевать.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Кстати, вы и режиссер фильма, и продюсер. Как удается совмещать обязанности обоих одновременно?

Команда хорошая (смеется – 24 Канал). Конечно, прибавляется больше ответственности, вопросов, которые нужно решить. Но я хотел этого. Мне кажется, что управлять всеми процессами – удобнее и конструктивнее. И интереснее.

Не буду снимать кино о войне, – об обязанностях на службе и годе войны

Фильм был снят в 2021 году. В первые дни полномасштабного вторжения вы присоединились к рядам терробороны Киева. Можно сказать, почувствовали войну с другой стороны, как все украинцы. Но учитывая новый опыт, вы бы сейчас хотели изменить в фильме какие-то сцены?

Не думаю. Я все же не первый год снимаю военное кино. Скажу банальную вещь: кино – это кино, а жизнь – это жизнь. Конечно, оно отличается. Не могу сказать, что в чем-то разочаровался, просто на некоторые вещи стал смотреть более реалистично, без романтизма. То, что касается самой ленты – не думаю. Хотя знаете как бывает? Смотрю однажды свой фильм и думаю: "Актеры не так играют, я что-то не додумал". А на следующий день смотрю: "О, сегодня неплохо играют, собрались" (смеется – 24 Канал). Можно смотреть на свою ленту с разных сторон. Не может быть так, что что-то повторяется.

Какие ваши основные обязанности сейчас на службе?

Сейчас по приказу командующего ТрО Вооруженных Сил Украины назначен руководителем творческого коллектива. Наша задача – фиксирование преступлений, а также съемки документального сериала обо всех силах ТрО. Первую серию уже отсняли, это параллельно с художественными лентами, которые тем или иным образом, сюжетом объединены с ТРО.

С 22 февраля фильм вышел в кино, а планируете ли вы телепремьеру? И релиз, к примеру, на Netflix? Есть ли конкретные договоренности с каналами и платформами?

Еще рано об этом говорить. Обычно телепремьеры есть, потому что такой путь кино: участие в фестивалях, прокат, телевидение. Но это не фестивальное кино, хотя разделение очень условно. Фильм или интересный, или нет. С одной стороны, было бы хорошо принять участие в фестивалях, но я очень реалистично к этому отношусь. Если кино создано по определенной структуре, акцентам, то оно обязательно найдет своего зрителя.

Как сменил вас последний год полномасштабной войны?

Трудно сказать. Это, наверное, надо посмотреть на меня со стороны. Мне кажется, что я ужесточился. Я очень надеюсь, что, наконец, не буду снимать кино о войне. Сейчас еще два снима (смеется – 24 Канал). На самом деле я перестал ощущать какие-то комплексы по этому поводу. Возможно, так нужно, чтобы я сейчас снимал это кино.

Похоже, что стал более нетерпеливым. Возможно, это еще годы. Еще больше начал любить жизнь. Во всех ее проявлениях.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

Поеду домой, в Крым, – о победе Украины

Что, прежде всего, сделаете после победы?

Поеду домой, в Крым. Сяду на берегу, соберу всех, кого люблю, и буду просто дышать.

А каким видите день победы?

Именно таким. Теплым, но не жарким. Все мои дети рядом, внуки и внучки. Мамы, к сожалению, уже нет. Я дышу.



Ахтем Сеитаблаев / Фото Натальи Боднар, 24 Канал

За время войны удавалось видеться с родными?

Удавалось очень редко. Общаемся преимущественно по телефону. Внуку видел тоже только на фото. Надеюсь, что будет возможность съездить к ним.

С какими словами вы обратились бы к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения?

Верьте в себя, верьте в свои силы, поддерживайте друг друга. Поступайте так, как хотели бы, чтобы поступали с вами. Желаю, чтобы никогда не было необходимости брать оружие в руки, но чтобы оружие было у каждого свободного человека. И чтобы эти свободные люди умели им пользоваться. Желаю мирного неба и здоровья всем, кого любите. Желаю, чтобы вам доверяли и вы доверяли. Желаю, чтобы все то о чем мечтали, обязательно сбывалось. И будьте иногда осторожны с мечтами, потому что они сбываются.