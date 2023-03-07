Об Оскар-2023, украинском кино и "Похоронах Путина": интервью с Анной Мачух

Украинское кино продолжает развиваться и входить в мировое кинематографическое пространство. Об актуальных месседжах в этой плоскости мы поговорили с исполнительным директором Украинской Киноакадемии Анной Мачух.

В разговоре для "Интервью24" Анна Мачух рассказала о кино во время войны и после победы, которым должно быть промо украинского фильма, чтобы на него пришло больше зрителей, а также о самых кассовых украинских фильмах и комедии-караоке с Арестовичем "Похороны Путина". Обо всем этом и другом – узнайте дальше.

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Украинское кино сейчас и шансы на Оскаре-2023

Условия для создания украинского кино в Украине сейчас не самые лучшие, но интерес к нему растет. Фильмы одерживают победы на лучших фестивалях мира, становятся претендентами, даже номинантами на Оскар-2023 ("Дом из заноз"). В то же время из-за войны войны с Россией немало режиссеров и актеров на фронте, а некоторые с детьми за рубежом. Как бы вы охарактеризовали современное украинское кино во время войны?

Современное украинское кино я бы очертила кризисное в поисках возможностей для жизни. И оно, как видим, находит их. Сейчас, как и в 2014 году, снова происходит подъем документалистики, кинематографисты снимают и фиксируют настоящее. Впоследствии начнут появляться в количественном показателе художественные фильмы, которые будут рефлексировать на события, которые мы сейчас проживаем. То есть большое потрясение вероятно приведет к появлению еще большего количества талантливых художников, чьи работы будут иметь большое влияние на культуру Украины в целом.

В этом году лента "Клондайк" Марины Эр Горбач о событиях российско-украинской войны на Донбассе и сбитии самолета рейса MH17 имела все шансы посоревноваться за Оскар. Почему фильм не отобрали в шорт-лист? Чего не хватило?

Попадание той или иной ленты в перечень номинантов на премию Оскар – это не случайность, а долгая и кропотливая работа большой команды людей. Этот путь состоит из масштабной промокампании фильма и дистрибуции фильма в США. Но, по-моему, американские киноакадемики пока не готовы к такому кино.

"Клондайк" – фильм для думающей, рефлексирующей аудитории и находящейся более или менее в контексте. К тому же, лента имеет ярко выраженный политический подтекст, который не по вкусу антиукраинским лоббистам, которых хватает в Американской киноакадемии.

Россия годами вкладывала кучу ресурсов и сил в антиукраинскую пропаганду и продвигала соответствующие нарративы на разных уровнях культурных и киноинституций. И нам еще долго придется работать над тем, чтобы это изменить. Впрочем, уверена наша номинация на премию Оскар, как и сама награда, еще впереди, но это обязательно произойдет.

"Клондайк": смотрите трейлер фильма онлайн

Видели ли вы ленту "Дом из заноз", которая в этом году является номинантом в категории "Лучший документальный фильм", - какие у нее шансы получить Оскар?

У украинских зрителей уже была возможность посмотреть фильм во внеконкурсной программе Kharkiv MeetDocs 2022 и убедиться, что это мощное документальное кино на актуальную тему. Попадание ленты в список номинантов – это уже большой успех, но для того, чтобы фильм имел высокие шансы на победу, должна хорошо сработать промокампания в США. Таким образом, узнаваемость и осведомленность о фильме будут способствовать его шансам на получение статуэтки. Впрочем, следует понимать, что эти шансы зависят от совокупности факторов, в том числе от уровня конкурентов, но надежды на победу очень велики.

Фильм "Дом из заноз" рассказывает об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта. Лента помогала создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии. Съемками фильма занималось сразу несколько стран: Дания, Украина, Швеция и Финляндия.

В эту же категорию вместе с лентой "Дом из заноз" попал фильм "Навальный". Мировое сообщество все еще пытается отбеливать "хороших россиян"? Как вы оцениваете данную ситуацию?

Документальный фильм "Навальный" недавно выиграл премию BAFTA, свидетельствующую о все еще недостаточном понимании мирового киносообщества геополитической и историко-культурной ситуации. К сожалению, у нас очень много работы на ниве культурной дипломатии.

Западные страны долгое время занимали пассивную позицию в попытке понять другие культуры и истории, что теперь мы видим в их попытках найти "хороших" оппозиционеров и либералов, игнорируя слишком часто продвигаемые имперскостью и пропагандистскими нарративами. Это позиция "не все так однозначно", которую нужно искоренять.



Анна Мачух / Фото из фейсбука исполнительного директора Украинской Киноакадемии

Потребности украинских творцов и пути их развития

В чем сейчас больше всего нуждаются украинские кинематографисты?

Наибольшая потребность украинской киноиндустрии в финансовом аспекте. Поскольку с началом полномасштабного вторжения государственный бюджет потерпел секвестру, культурная отрасль осталась без финансирования. Отсюда – замороженные проекты, приостановленные съемки и т.д. Украинская киноакадемия провела осенью исследование статуса кинематографистов и оказалось, что большинство из опрошенных понесли серьезные экономические потери, а это делает невозможным полноценно заниматься профессиональной деятельностью.

Учитывая это, весь прошлый год и сейчас мы продолжаем обращаться в международные организации и институты за помощью, ищем пути для поддержки и развития кинематографа, вроде разнообразных программ по поддержке, вроде грантов, таких как разработка сценариев, которые мы ввели вместе из Netflix. Но, к сожалению, опрос обнаружил, что за подобной поддержкой обращалось мало кинематографистов из-за недостаточной осведомленности о таких программах.

Поэтому работаем также над более широким информированием о таких возможностях. Одна из последних, о которой было объявлено во время Берлинале, – это создание Европейский фонд солидарности украинского кино (ESFUF), цель которого – помочь украинским кинематографистам и содействовать копродукции. Этот фонд финансируется взносами 16 партнеров из 13 стран и европейской киноассоциации EFAD, и средства будут направлены на поддержку разработки и завершения производства украинских полнометражных фильмов, созданных совместно со странами-участницами. Украинские кинематографисты уже могут подать заявку на получение этой помощи.

Украинская киноакадемия в сотрудничестве с Netflix в 2022 году провела Программу "Грантовая Программа: разработка сценариев и эксклюзивные онлайн сессии с экспертами международной киноиндустрии". Расскажите подробнее о работе с Netflix.

Инициатива, которую Киноакадемия имплементировала вместе с Netflix, была направлена на помощь украинским творцам для продолжения своей работы. Это грантовая программа разработки сценариев, которую в итоге получили 48 команд проектов. Также эти команды имели возможность присоединиться к эксклюзивным онлайн-сессиям с международными экспертами отрасли, которые предоставили практические советы по разным этапам девелопмента и производству аудиовизуального контента. Некоторые из проектов, получивших гранты, уже разрабатываются и принимают участие в различных индустриальных мероприятиях на международных площадках для дальнейшего воплощения в жизнь.

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Какие пути развития для украинских художников вы видите сейчас, учитывая военное положение?

Мы должны консолидировать усилия всех представителей киноотрасли Украины, чтобы обеспечить устойчивое развитие кинематографа.

Пока один из путей поддержки жизни нашего кино – это копродукционные договоренности, совместное со странами Европы производство контента, которое поможет не только украинскому кино выжить, но и повысить его качество путем обмена профессиональным опытом между специалистами отрасли.

Анна Мачух / Фото из фейсбука исполнительного директора Украинской Киноакадемии

Жанры украинского кино и спрос зрителей

Вы говорили о том, что украинское кино становится разножанровым. Можете назвать, какие жанры украинского кино сейчас развиваются больше всего, даже во время войны?

Конечно, сейчас наиболее распространены документальные фильмы, которые фиксируют нашу реальность здесь и сейчас, документируют события, которые войдут в историю. Со всем тем уже разрабатываются и начинают сниматься военные драматические ленты. Собственно, подобную ситуацию мы наблюдали и после 2014 года, когда последовал всплеск документального кино, а за ним игрового на военную тему ("Киборги", "Черкассы" и т.д.). Параллельно с этим в Украине активно развивается комедийный жанр, как в массовом кино, так и в авторском, фестивальном сегменте, например ожидаемый фильм Антонио Лукича "Люксембург, Люксембург", и жанр криминальной драмы, как вот "Носориг" Олега Сенцова или "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука, который выйдет в прокат в конце марта.

В 2023 году нас ждет действительно немало важных проектов. Некоторые из них уже вышли, как "Мирный-21" или "Мавка. Лесная песня". Каким, по вашему мнению, должно быть промо украинского кино, чтобы больше зрителей пришло в кинотеатр?

Пока мы наблюдаем повышение спроса на украинское кино, что не удивительно. Украинцы активно заинтересовались своей культурой, стали глубже узнавать, изучать и интересоваться. Очень интересный пример промо видим в фильме "Памфир". Команда использовала интерес украинцев своей историей и культурой и создала выставку костюмов из фильма, которая проходила в Украинском Доме. Таким образом подогревая интерес и ожидание фильма в прокате. Это пример определенного ситуативного промо, который обязательно сработает, и мы увидим полные залы на сеансах в кинотеатрах.

"Памфир" – история о хорошем семьянине, которому судьба дает испытание, где он обращает с честного пути ради своей семьи. События проходят на Западе Украины накануне традиционного карнавала Маланки. В кинотеатрах Украины "Памфир" выйдет

"Памфир": смотрите трейлер ленты

Думала о том, что самыми кассовыми фильмами в Украине часто становятся комедии, сначала "Бешеная свадьба", недавно "Соседка". Как это характеризует наших зрителей?

Украинцы часто обращаются к юмору, чтобы отрефлексировать драматические события или чтобы отвлечься от трагической реальности и получить разрядку мозга. Посмотрите только насколько быстро украинское интернет-сообщество реагирует на любые новости о полномасштабной войне, создавая ряд прямых юмористических контентов. Это один из видов защитной реакции и способ переварить реальность.

В январе 2022 года один из телеканалов анонсировал комедию-караоке с Арестовичем "Похороны Путина". Съемки должны пройти весной и летом, а средства на этот проект, по словам творческой команды, "собираюсь всей страной". Как думаете, не спекуляция ли это на войне? Уместно ли такое выпускать сейчас во время войны, да и вообще? Должно ли быть место таким проектам в нашей культуре?

К сожалению, в плоскости производства аудиовизуального контента мы имеем большой пробел в нравственном вопросе. Часто создатели не задумываются над влиянием того или иного произведения на аудиторию, считают, что зритель пользуется спросом на подобные проекты. Впрочем, это не совсем так.

Нельзя считать зрителя глупым и невежественным, чтобы предлагать ему такой продукт. Ведь культура имеет целью формировать и усиливать идентичность нации, воспитывать ее вкусы. А такие проекты, которые вы указали, не имеют ничего общего с культурой. Это скорее фоновый контент очень низкого качества, который создается для просмотров и ругательств.

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Украинское кино после победы

Что ждет украинское кино после нашей победы?

На мой взгляд, нас ждет определенная "новая волна". Это традиционная история в кинематографе, которую мы уже видели в Германии, Италии, Франции или Индии. Поэтому я уверена, что после нашей победы украинское кино не просто продолжит свой путь развития, а будет щедрым на новые имена кинематографистов и новые произведения, которые будут вписаны в мировую историю кино.