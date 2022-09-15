Кроме того, будущую ленту о защитниках "Азовстали" уже отобрали для участия в Грантовой Программе разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix. Цель этой инициативы — помочь украинским художникам в Украине и во всем мире, несмотря на войну, продолжать свою работу в области киноиндустрии.

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Сенцов снимет фильм об "Азовстале": что известно

В интервью DW Олег Сенцов рассказал, что во время войны у него появились определенные идеи фильма о войне. "На самом деле у меня есть хорошая идея снять об "Азовстале" большое кино", – сказал он.

Сенцов дополнил, что сейчас съемка не ко времени. И это не удивительно, ведь режиссер сегодня – украинский военный, который каждый день отбивает врага как можно дальше. Он заверил: "Пока война не закончится, я в камеру не стану и снимать ничего не буду. Только после победы . Это однозначное мое решение".

Он также поделился, что до полномасштабного вторжения у него не было желания снимать кино о войне, но сейчас оно появилось.

Это желание пока в виде сценариев, а реализация уже после победы,

– заверил он.

Любопытно. В августе 24 канал пообщался с Сенцовым из-за видеосвязи. Он рассказал о войне, освобождении Крыма и мощной армии Украины. Полный текст интервью по ссылке.

Как мы отмечали выше, будущая картина Олега Сенцова попала в список проектов Грантовой Программы разработки сценариев от Украинской киноакадемии в сотрудничестве с Netflix. В общей сложности в список вошли 48 фильмов, среди которых полнометражные картины, игровые ленты и документалки:

"Антоновка" (рабочее название), автор сценария Екатерина Горностай, продюсер Вика Хоменко;

"Вмешательство", автор сценария Евгений Туник, продюсер Алексей Гладушевский;

"За Победу!", автор сценария Валентин Васянович, продюсер Ия Мыслицкая;

"Золотой лев на Ивана Купала", автор сценария Дария Онищенко, продюсер Филипп Ильенко;

"Особое отношение", автор сценария Антонио Лукич, продюсер Анна Яценко;

"Месть", автор сценария Андрей Дончик, продюсер Евгений Дьяченко;

"Семь возвратов навсегда", автор сценария Ильенко Михаил, продюсер Мирослав Гай;

"Мухоловка/Копачи солнца", автор сценария Мирослав Латик, продюсер Оксана Иванюк;

"Красная зона", автор сценария Ирина Целик, продюсер Дарья Бассель;

"Дни", которые хочется забыть, автор сценария Алина Горлова, продюсер Максим Наконечный;

"Тайна Алчевского", автор сценария Тарас Дронь, продюсер Яковлева Наталья и другие.

Как сообщила Украинская Киноакадемия, каждая из 48 команд грантополучателей в составе продюсера и сценариста получит Гранты в размере 15 тысяч долларов на разработку сценария, а также возможность приобщиться к эксклюзивным онлайн сессиям с международными экспертами I отрасли. С полным перечнем фильмов можно ознакомиться на сайте.