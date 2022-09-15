Окрім того, майбутню стрічку про захисників "Азовсталі" вже відібрали до участі у Грантовій Програмі розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix. Ця ініціатива має на меті допомогти українським митцям в Україні та у всьому світі, попри війну, продовжувати свою роботу у галузі кіноіндустрії.

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Сенцов зніме фільм про "Азовсталь": що відомо

В інтерв'ю DW, Олег Сенцов розповів, що під час війни у нього з’явилися певні ідеї фільму про війну. "Насправді у мене є хороша ідея зняти про "Азовсталь" велике кіно", – сказав він.

Сенцов доповнив, що зараз фільмування не на часі. І це не дивно, адже, режисер сьогодні – український військовий, який щодня відбиває ворога якнайдалі. Він запевнив: "Поки війна не закінчиться, я до камери не стану і знімати нічого не буду. Тільки після перемоги. Це однозначне моє рішення".

Він також поділився, що до повномасштабного вторгнення, у нього не було бажання знімати кіно про війну, але зараз воно з’явилося.

Це бажання поки у вигляді сценаріїв, а реалізація уже після перемоги,

– запевнив він.

Цікаво. У серпні 24 канал поспілкувався з Сенцовим через відеозв’язок. Він розповів про війну, звільнення Криму та потужну армію України. Повний текст інтерв’ю за посиланням.

Як ми зазначали вище, майбутня стрічка Олега Сенцова потрапила до переліку проєктів Грантової Програми розробки сценаріїв від Української кіноакадемії у співпраці з Netflix. Загалом до списку увійшло 48 фільмів, серед яких повнометражні картини, ігрові стрічки та документалки:

"Антонівка" (робоча назва), автор сценарію Катерина Горностай, продюсер Віка Хоменко;

"Втручання", автор сценарію Євген Тунік, продюсер Олексій Гладушевський;

"За Перемогу!", автор сценарію Валентин Васянович, продюсер Ія Мислицька;

"Золотий лев на Івана Купала", автор сценарію Дарія Онищенко, продюсер Пилип Іллєнко;

"Особливе відношення", автор сценарію Антоніо Лукіч, продюсер Анна Яценко;

"Помста", автор сценарію Андрій Дончик, продюсер Євгеній Д'яченко;

"Сім повернень назавжди", автор сценарію Іллєнко Михайло, продюсер Мирослав Гай;

"Мухоловка/Копачі сонця", автор сценарію Мирослав Латик, продюсер Оксана Іванюк;

"Червона зона", автор сценарію Ірина Цілик, продюсер Дар’я Бассель;

"Дні", які хочеться забути, автор сценарію Аліна Горлова, продюсер Максим Наконечний;

"Таємниця Алчевського", автор сценарію Тарас Дронь, продюсер Яковлева Наталія та інші.

Як повідомила Українська Кіноакадемія, кожна з 48 команд грантоотримувачів у складі продюсера та сценариста отримає Гранти у розмірі 15 тисяч доларів на розробку сценарію, а також можливість долучитися до ексклюзивних онлайн сесій з міжнародними експертами I галузі. З повним переліком фільмів можна ознайомитися на сайті.