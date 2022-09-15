"Люксембург, Люксембург" Антонио Лукича и "Литургия противотанковых препятствий" Дмитрия Сухолиткого-Собчука вошли в конкурсные программы Международного кинофестиваля в Торонто 2022, одного из важнейших кинособытий Северной Америки.

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Украинские фильмы на кинофестивале в Торонто

"Люксембург, Люксембург"

Картину "Люксембург, Люксембург" покажут в рамках программы "Современное мировое кино" (Contemporary World Cinema). Это вторая полнометражная лента режиссера Антонио Лукича ("Мои мысли тихие"). Сюжет разворачивается вокруг братьев-близнецов водителя маршрутки Николая и полисмена Василия. Они пытаются разобраться в собственной жизни, в которой внезапно появляется давно исчезнувший отец. Главные роли исполнили участники рэп-группы "Курган и Agregat" - братья Рамил и Амил Насировы.

"Люксембург, Люксембург": смотрите трейлер

"Литургия противотанковых препятствий"

Краткометражный документальный фильм "Литургия противотанковых препятствий" будет представлен в программе Short Cuts. Картина рассказывает об украинцах, которые временно сменили профессию и хотят быть полезными Украине во время войны с Россией. Режиссер Дмитрий Сухолиткий-Собчук снял фильм после премьеры своего полнометражного дебюта "Памфир", которая состоялась в этом году в "Двухнедельнике режиссеров" Каннского кинофестиваля. Производство "Литургии противотанковых препятствий" профинансировало одно из популярнейших мировых изданий The New Yorker.

Как снимали "Литургию противотанковых препятствий": смотрите видео

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Меры, направленные на поддержку Украины

Событие "Украинские продюсеры в центре внимания"

Как сообщила компания Артхаус Трафик, украинцам посвятили отдельное событие в индустриальной секции фестиваля – "Украинские продюсеры в центре внимания" (Spotlight on Ukrainian Producers). В рамках мероприятия состоится общение с 5 продюсерами недавних фестивальных хитов, которые активно работают над новыми проектами, несмотря на полномасштабную войну россии против Украины. В общении примут участие:

Дарья Бассель ("Видение бабочки", 2022 год);

Владимир Яценко ("Люксембург, Люксембург", 2022);

Игорь Савиченко ("Окрашенный птенец", 2019 год);

Валерия Сочивец ("С завязанными глазами", 2020);

Егор Олесов ("Цена правды", 2019 год).

Дискуссия "Влияние войны в Украине на международную киноиндустрию"

13 сентября в рамках Кинорынка Международного кинофестиваля в Торонто было проведено специальное событие в рамках Industry Conference – дискуссии "Влияние войны в Украине на международную киноиндустрию". Гостями дискуссии стали руководство TIFF, канадские, украинские и международные фильммейкеры.

Как сообщает Госкино, модератором дискуссии стал продюсер и основатель F Films Андрей Фесяк, который акцентировал, что "когда российские военные начали свое полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, мало кто на Западе ожидал, что Украина продержится дольше нескольких дней; но после 7 месяцев войны мы все еще воюем, крепнем и сильно бьем русских".

"Весь украинский народ присоединился к войне, чтобы помочь нашим войскам победить в этой войне. Люди в киноиндустрии ничем не отличаются. Многие наши коллеги или воюют на передовой – некоторые, к сожалению, погибли – или воюют с помощью средств, которые мы знаем лучше всего, таких как кино", – отметил Андрей Фесяк.

На самом деле, украинская культура – ​​это одна из первых вещей, которые россияне пытаются уничтожить в оккупированных ими городах в Украине. Сожжение книг, разрушение театров и запрет украинского кино и телевидения является одним из главных действий оккупантов,

– дополнил он.

В дискуссии принимали участие:

Игорь Савиченко , продюсер Directory Films, который рассказал аудитории о важности привлечения украинских авторов (сценаристов, режиссеров, художников и креативных продюсеров) к производству фильмов и сериалов, создаваемых иностранными продакшнами;

, продюсер Directory Films, который рассказал аудитории о важности привлечения украинских авторов (сценаристов, режиссеров, художников и креативных продюсеров) к производству фильмов и сериалов, создаваемых иностранными продакшнами; Виктория Ярмощук , CEO FILM.UA Group и исполнительный директор Украинской киноассоциации рассказала о возможностях Украины, постпродакшн мощности Украины и возможностях сотрудничества даже в это непростое время;

, CEO FILM.UA Group и исполнительный директор Украинской киноассоциации рассказала о возможностях Украины, постпродакшн мощности Украины и возможностях сотрудничества даже в это непростое время; Старший вице-президент и продюсер Радж Паниккар из Fifth Ground Entertainment присоединился к дискуссионной панели с точки зрения канадского продюсера о возможностях сотрудничества с Украиной;

из Fifth Ground Entertainment присоединился к дискуссионной панели с точки зрения канадского продюсера о возможностях сотрудничества с Украиной; Режиссер документальной картины "Свобода в огне: борьба Украины за свободу" Евгений Афинеевский говорил о важности работы с украинскими кинематографистами, скорости и бюджетности такого сотрудничества.

Кстати, на кинофестивале в Торонто прошла презентация фильма "Свобода в огне: борьба Украины за свободу". Президент СКУ Павел Грод и президент Конгресса украинцев Канады Леся Хичий посетили премьеру документальной ленты и подчеркнули, что "фильм олицетворяет настоящую храбрость и стойкость украинского народа и иллюстрирует фундаментальное отличие между россиянами и украинцами – желание быть свободными и отважными".

Стоит заметить, что этот фильм является продолжением известной нам "Зима в огне" 2015 года. Он рассказывает о первых этапах неспровоцированного и варварского вторжения России 24 февраля 2022 года. По словам номинированного на Оскар режиссера Евгения Афинеевского, в фильме он пытался прежде всего передать голоса мирных людей: "Солдаты, врачи, матери, дети, журналисты, священники и люди в осаде. Я хочу, чтобы лидеры увидели эти истории своими глазами. Вы можете посетить разрушенное здание, но если у вас нет связи с людьми, которые жили в нем, зачем вам об этом волноваться?".