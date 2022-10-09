Я не спешила в эти отношения, – Антонина Хижняк из "Поймать Кайдаша" рассказала о любимом

Актриса Антонина Хижняк сыграла Мотрю в культовом украинском сериале "Поймать Кайдаша". Звезда рассказала, что уже 2 года находится в отношениях. Кто стал ее избранником – узнайте дальше.

Деталями личной жизни Антонина поделилась в интервью 24 каналу. Актриса рассказала, где познакомилась с любимым и как изменились их отношения во время войны.

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Антонина Хижняк о любимом Александре

Антонина разведена, от предыдущих отношений воспитывает сына. С нынешним избранником – актером Александром Боднарем познакомилась на съемочной площадке сериала "След". Они играли пару следователей. Тогда был очень насыщенный съемочный график, на работе были больше, чем дома, так и начали общаться. Уже 2 года Антонина и Александр вместе.

Я не спешила в эти отношения, поскольку тогда от развода прошло всего полгода. Но время шло, и Саша покорил меня как человек. Когда я разглядела его, то поняла, что такие люди – это редкость, их нужно беречь. Сейчас мы больше узнаем друг друга, вместе проходим сложные моменты,

– поделилась Хижняк.



Антонина Хижняк с любимым / Фото из инстаграмма актрисы

В начале отношений актриса сломала ногу. Уже тогда Александр очень помогал ей, почувствовала сильное плечо, на которое можно опереться во всех смыслах. Чувствует это все еще. Однако регистрировать отношения влюбленные не спешат.

Прошло мало времени. По-моему, 2 года – это время романтики. Не знаю, что судьба будет готовить нам дальше. Увидим. Вижу, что Саша не торопится. Волнуется, потому что война, его могут забрать в армию. Он не хочет, чтобы мне было больно, а я говорю: "Мне все равно будет больно",

– рассказала Антонина.

Хижняк призналась, что война укрепила их отношения. Сейчас нет такого вопроса, который был бы важнее того, чтобы просто выжить и проснуться завтра утром: "Помню, как ночью спали по очереди, потому что боялись оба засыпать, чтобы не пропустить сирену, чтобы вовремя спуститься, одеть ребенка. Помню, как мы спускались в бомбоубежище, будила сына, одевала в зимнюю одежду. Потом на 16 этаж без лифта Саша нес малого на руках. Я видела эту поддержку, чувствовала ее, чувствую до сих пор".