Никто никуда не уезжал, – звезда сериала "Поймать Кайдаша" Антонина Хижняк рассказала о сыне

Антонина Хижняк сыграла Мотрю в сериале "Поймать Кайдаша". Актриса воспитывает сына, но во время войны не выезжала с ним за границу. Она категорически против выезда из Украины, потому вместе с семьей оставалась дома.

Антонина воспитывает сына от первого брака. Многие родители во время войны вывезли детей за границу, но Хижняк решила остаться в Украине. В интервью 24 каналу актриса рассказала, уезжала ли из Киева и где был ее сын.

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Почему Хижняк не вывезла сына за границу

Актриса рассказала, что три недели сын с бабушкой был в Тернополе. Они вернулись, когда из Киевской области были изгнаны российские войска. Если бы все было совсем плохо, то из Тернополя он с бабушкой уехал бы за границу. К счастью, этого не произошло. Тогда было тяжелое время, но не было ничего важного, кроме того, чтобы выжить.

Сейчас мы все дома, никто никуда не уезжал. Я категорически не хотела уезжать из Украины. Говорила, что буду здесь до конца. Не знаю, что произойдет, но буду до конца, потому что это дом мой, моя земля,

– подчеркнула Антонина.



Антонина Хижняк с сыном / Фото из инстаграмма актрисы

Антонина также призналась, что опыт материнства очень помог ей на съемках "Поймать Кайдаша". Хотя у Мотри не было детей, поэтому, если бы у Антонины не было детей, то было бы страшно заходить во все это: "Иногда актеры очень погружаются в обстоятельства, заставляют организм, психику, мозг поверить в историю, чтобы был лучший результат в кадре. Чтобы быть убедительным, это должно светиться в глазах, когда я заходила в эти сцены, думала: "Слава Богу, что у меня есть сын и сейчас я могу не бояться погружаться, потому что знаю, что выйду из этого состояния". Возле меня бегает живое доказательство этому".

Я старалась быть максимально честной, верить в это все и не бояться,

– поделилась Хижняк.