О харассменте в университетах, кино и языке: разговор со звездой "Поймать Кайдаша" Дарьей Фединой

Дарья Федина стала широко известна украинскому зрителю после роли Мелашки в культовом сериале "Поймать Кайдаша". А недавно актриса сыграла в новом урбанистическом триллере Тараса Дроня "Дом за стеклом".

Редакция Кино 24 пообщалась с Дарьей. Какое место в ее жизни занимает проект "Поймать Кайдаша"? Что она думает о тренде возвращения к русскому языку? Приходилось ли ей сталкиваться с харассментом и сексуальными домогательствами в университете Карпенко-Карого? Обо всем этом и многом другом читайте далее в рамках проекта "Интервью24".

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Я очень многим обязана Кайдашам, – о первом опыте съемок

Дарья, вы получили известность после роли в сериале, который просто обожают украинцы, – "Поймать Кайдаша". Расскажите, какое место этот проект занимает в вашей жизни?

Особое. Это мой первый опыт съемок, первый большой проект в целом, я очень многим обязана Кайдашам.

Как вы думаете, это завершенная история, или нужно продолжение?

Ценность этой истории как раз в том, что она не завершена, как вы говорите. Это побуждает зрителя перебирать в голове ряд возможных концовок и все равно не прекращать думать о сериале, поскольку окончательного ответа на то, как же все закончилось, нет. Считаю, что продолжение не нужно.



Дарья Федина в "Поймать Кайдаша" и сегодня / Коллаж Кино 24

Не хватает людей с четкой национальной позицией, – об украинском кино

Недавно вы сыграли в новом украинском триллере "Дом за стеклом". Расскажите, как попали в этот проект?

Так же как и остальные актеры – через кастинг.

Вы работали с ведущей украинской актрисой Ириной Островской, было ли вам комфортно вместе в кадре и вне его?

Да, с Ирой комфортно работать, она очень непосредственная, а еще смешная, поэтому было приятно находиться с ней на площадке. В кадре также было удобно, потому что она профессионал своего дела и, по моему мнению, талантливая актриса.

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"Дом за стеклом" – это довольно новый уровень кинематографа в Украине. Что вы думаете о современном украинском кино, чувствуете ли вы изменения?

Украинский кинематограф развивается и меняется. Не так стремительно, как мог бы, потому что полномасштабное вторжение притормозило этот процесс. Хотя, с другой стороны, некоторые моменты и ускорило, как, например, ориентирование на российский рынок или совместное сериальное производство с Россией и Беларусью (названия стран, которые воюют против Украины, написано с маленькой буквы по просьбе Дарьи Федины – 24 Канал) прекратилось, и это только к лучшему.

По вашему мнению, чего сейчас не хватает нашему кинематографу?

Не хватает людей с четкой национальной позицией, которые не будут идти на компромиссы с совестью. И финансирования.

Актуальны ли съемки развлекательных фильмов? К примеру, недавно в кинотеатрах вышла комедия "Когда ты выйдешь замуж?", в которой снялась ваша коллега по "Поймать Кайдаша" – Антонина Хижняк.

Мне, откровенно говоря, не нравится подобное кино. Но на цвет и вкус товарищ не всяк. Хорошо, что у нас есть разные продукты. Главное, что этот фильм снимается в Украине, с украинскими актерами и на украинском языке.

Эти истории вызывают ужас и отвращение, – о сексуальных домогательствах в университетах

Сегодня в Украине наконец подняли вопрос о сексуальных домогательствах, манипуляции и харассмент преподавателей в университетах. В своих соцсетях вы также распространяли сообщения студентов, которые больше не молчат об этих проблемах. Как вы относитесь к этим историям?

Эти истории вызывают ужас и отвращение. И страх. И надежду справедливого наказания обидчикам.



Дарья Федина / Фото Оля Дмитрив

Сталкивались ли вы лично с подобными ситуациями?

Нет, но еще учась в университете Карпенко и уже по выпуску из него, слышала разные истории. Некоторые непосредственно от пострадавших, некоторые – от людей, что были свидетелями.

Как вы думаете, почему студенты столько времени замалчивали об этих проблемах в университетах?

Потому что решиться рассказать что-то настолько ужасное и разрушить этим образ мастера, заслуженного или народного деятеля, человека, который имеет власть и влияние – конечно, что трудно, страшно и кажется иногда невозможным. Учитывая то психологическое давление, которому подвергаются студенты, и иногда боятся высказать свое мнение относительно простых вещей, неудивительно, что они выбирают молчать.

Потому что что весит слово бездарных, тупых, неталантливых, которые никуда не пробьются и не будут нигде работать по профессии, и так далее по классическому списку фраз, которыми пользуются преподаватели, детей против слова человека с карьерой и славой?

Это страшно, – о языковом вопросе, гражданскую позицию и равнодушие людей

Дарья, если посмотреть на ваши соцсети, ежедневно вы распространяете много инициатив и сборов. Спасибо вам за такую позицию. Чувствуете ли вы, что люди стали равнодушными и начинают привыкать к войне?

Конечно. Это страшно.



Дарья Федина / Фото Василий Демкив

Вы имеете радикальные взгляды относительно украинского языка и призывали не допускать "хороших русских" в наше информационное пространство. Но на улицах украинских городов все чаще можно услышать язык врага. Замечаете ли вы такую ситуацию?

Сейчас вроде какой-то тренд на возвращение к русскому и нормализации его, который я не понимаю.

Извините, но считаю людей, которые не видят проблемы в русском языке, недалекими.

Есть ли, по вашему мнению, сегодня место для "мягкой украинизации"?

Мягкая украинизация не сработала. Возможно, время попробовать и жесткую.

Приближается кинопремия Оскар-2025. И если в прошлом году украинцам было чем гордиться, ведь "20 дней в Мариуполе" победил в своей номинации, то в этом году на самую престижную кинопремию в мире номинирован российский актер, который выбрал позицию "молчуна". Как вам кажется, не начинает ли мир забывать о войне в Украине?

Мир имеет множество своих проблем. Как он может не забывать о войне в Украине, если сами же украинцы, живя в стране, где идет война, забывают о ней? Это, конечно же, риторический вопрос.



Дарья Федина / Фото Аннуся Ярмоленко

В свое время сделала ставку на это, – о личной жизни и чем занимается сейчас

После проекта "Поймать Кайдаша" и перед "Дом за стеклом" вы не так активно снимались в больших фильмах или сериалах. Расскажите, чем вы занимаетесь сейчас? Планируете ли продолжать свою карьеру в киноискусстве?

Сейчас я играю в театре имени Леся Курбаса и театре имени Марии Заньковецкой. В свое время сделала ставку на это, поэтому не так активно участвовала в съемках. Продолжать карьеру в кино, конечно, планирую.

Есть ли в вашем графике место для личной жизни? Свободно ли сейчас ваше сердце?

Сейчас выбираю личное оставлять личным.