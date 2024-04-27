О "Крашанке", муже в ВСУ и переходе на украинский: искренний разговор с актрисой Дарьей Легейдой

25 апреля состоялась премьера новой украинской комедии "Крашанка", где одну из главных ролей сыграла Дарья Легейда. Перед началом эксклюзивного допремьерного показа ленты во Львове мы пообщались с Дашей.

Это ее первое появление на больших экранах, поэтому было очень щемяще и волнительно. "Крашанка" не только является дебютом для Дарьи, но и замечательным подарком всем украинцам накануне пасхальных праздников.

Не пропустите "Соперники" и не только: 3 высокорейтинговых фильма, которые передают дух теннисных турниров

Пока муж Дмитрий Сова защищает Украину на фронте, Даша приобщается к созданию украинского культурного наследия, помогает военным в тылу. В разговоре для проекта "Интервью24" актриса рассказала о работе над "Крашанкой", развитии кинематографа, переходе на украинский, хейте и многом другом.

Это мое первое кино, – о главной роли в "Крашанке" и первом полнометражном фильме

Вы приехали во Львов по очень приятному случаю – премьеры фильма "Крашанка". Какие у вас ожидания от премьеры и в целом от проката?

Это мое первое кино, в котором я сыграла, которое увижу на большом экране. Для меня это очень волнительно. Команда, которая создавала этот фильм, одна из лучших, которые я когда-либо встречала. Это очень крутые люди, кино с ними должно быть прекрасным. Интересно, как буду воспринимать себя, ведь это мой первый полнометражный фильм.

"Крашанка": смотрите онлайн трейлер фильма

Что лично для вас означает этот фильм, какой месседж должен донести зрителям?

Мы живем в очень темные времена, наполнены унынием, безнадежностью, отчаянием, ненавистью, обидами. Это то, что ежедневно наполняет сердца всех людей, проживающих в Украине. И сейчас должны делать все, что зависит от каждого из нас, чтобы помочь родным и близким, своей стране. Донатить, волонтерить, служить в ВСУ, развивать украинскую культуру. Снимая фильм "Крашанка", мы, культурные деятели, делали свое дело. Делали так, как умеем. Делали от всего сердца. Создавали это кино с любовью и теплом, которые очень хотелось передать зрителям. Чтобы в самый пасмурный день они могли прийти в кинотеатр и зажечь в себе огонек победы, который, без сомнения, есть у каждого из нас. Нам только надо его поддерживать.

Пусть наше кино будет поддержкой того огня в людях, которые будут приходить, а люди будут поддержкой нашего огня. Хочется какого-то такого обмена энергией, потому что мы все сейчас очень нужны друг другу. Хочется, чтобы это кино пробудило в людях любовь, взаимоуважение, помощь и поддержку.



Дарья Легейда и Станислав Боклан в фильме "Крашанка" / Фото из инстаграма актрисы

В ленте вы сыграли одну из главных героинь. Расскажите, пожалуйста, подробнее о своем персонаже.

Для меня самое ценное в Ане именно то, что она простая, искренняя, обычная украинская женщина, которая борется за свою любовь, за право быть счастливой.

Важно и то, что это один из немногих игровых фильмов, которые создали во время полномасштабного вторжения. Создатели ленты отмечают, что государственные средства не привлекали, полагаясь на собственные вложения и помощь инвесторов. Из-за ограниченности бюджета работали в максимально сжатые сроки. Съемки проходили в Киеве и области в течение всего 10 дней. Как вам работалось в таком турборежиме, удалось реализовать все, что было запланировано?

Опыт съемок в сериалах позволяет мне быстро ориентироваться на съемочной площадке, реагировать на любые предложения режиссера, работать с командой. Не могу сказать, что для меня это было трудно. Да, у нас было мало времени, но мы ничем не жертвовали.

У нас был такой режиссер, что пока не сделали то, что ему нужно, из кадра не могли выйти. Пока свет не падал на лицо так, как надо оператору, съемка не заканчивалась. Все это знали и хотели сделать как можно лучше. Вот это мне нравилось.

Все были включены в этот процесс с любовью. Хотя мы и сняли этот фильм за 10 дней, было впечатление, что всю жизнь вместе прожили. По моему мнению, тот ресурс, который у нас был, мы использовали сполна.



Дарья Легейда в фильме "Крашанка" / Фото из инстаграма фильма

Сейчас мы очень бедны на конструктив, – об украинском кино во время войны

По вашему мнению, почему Украине сейчас нужны не только исторические и документальные ленты?

Хочу отметить, что очень важно, "Крашанку" создавали не за государственные средства. Это надо знать всем нашим зрителям. Не могу брать на себя ответственность, говорить, что что-то надо делать, что-то не надо. Есть люди, которым не нужно этой легкости, они не хотят ее видеть. Конечно, я не буду говорить им, чтобы шли смотреть комедию. А есть люди, которым это очень нужно. Должны понимать, что в Украине живут разные люди, с разными предпочтениями и потребностями.

И не могу сказать, что "Крашанка" – это комедия в ее классическом понимании. Это больше трагикомедия. Она, я надеюсь, очень искренне и честно отражает нашу реальность. Такой, какая она есть. Смотря этот фильм, будем и смеяться, и плакать.

Очень хочется, чтобы люди развивали критическое мышление. Чтобы перед тем, как что-то говорить, пошли и лично убедились в этом, сформулировали свое мнение. И потом критиковали или не критиковали. Критика является положительной, когда обоснованная и конструктивная. Потому что без конструктивной критики нет никакого роста. К сожалению, сейчас мы очень бедны на этот конструктив.

К счастью, кинематограф по чуть-чуть возвращается к жизни, так сказать. Раньше говорили о том, что когда россияне приезжали к нам на съемки, то у них были намного лучше условия. Сейчас россиян к счастью нет и, надеемся, что больше никогда не будет. Изменилось ли отношение к украинским актерам по сравнению с довоенным временем?

Я очень радуюсь тому, что наконец все внимание украинского кинематографа возвращено к украинским актерам. И даже представить себе не могу, чтобы сюда когда-то вернулись москали.

Относительно отношения к нам, думаю, что в этом вопросе нам понадобится еще очень много времени для развития. Чтобы уважали и ценили своих людей. Надеюсь, что мы на правильном пути и дойдем до высокого уровня, где каждая единица кинематографа будет чувствовать себя в безопасности, защищенной и нужной.

По вашему мнению, чего не хватает нашему кинематографу?

Нашему кинематографу не хватает самоопределения. Не хватает, чтобы все структуры, связанные с кинематографом, работали на его развитие, качество, создавали мощное культурное наследие.

Хотелось бы, чтобы в Госкино было больше квалифицированных, профессиональных, самоотверженных деятелей, чтобы они занимали важные должности и работали на создание и развитие украинского культурного наследия.

Так же надо больше ценить труд каждого, кто привлечен к созданию украинского кино.

Даже во время войны российские сериалы есть в украинских топах, так же российская музыка. И это в то время, когда, во-первых, ежедневно гибнут наши люди, во-вторых, есть много действительно качественного украинского контента. Каким в дальнейшем должно быть украинское кино, чтобы навсегда вытеснить российское?

Прежде всего, наверное, качественным. Если нет качественного украинского контента, его заменяет прежде всего москальский. На самом деле очень страшно, что российская музыка и сериалы до сих пор в топе в Украине. Я этого не понимаю.

Лично я отказалась от всего российского два года назад. Абсолютно не чувствую потребности в их контенте. Хорошо, что сейчас начали создавать качественный украинский контент. И очень ошибаются те, кто говорят, что украинского контента нет. Это просто лень.



Дарья Легейда / Фото из инстаграма актрисы

Конечно, чтобы перейти с российского на украинское нужно время. Надо почистить свои соцсети, изменить язык в телефоне и других гаджетах, поисковые запросы делать на украинском. И тогда все начнет меняться, соцсети будут предлагать больше украинского контента. Так постепенно можно избавиться от всего российского.

Любите украинский язык, – о переходе с русского и русскоязычных украинцев

А как вы избавлялись от российского в своей жизни?

Я родом из Одессы, 28 лет была русскоязычной. После начала полномасштабной войны сделала для себя выбор – перейти на украинский. Это был мой личный выбор, никто меня к этому не принуждал и никогда не принудил бы. Все люди, которые ходили и говорили переходить на украинский, не производили на меня никакого впечатления. Понимаю, что я бы никогда не перешла, если бы меня заставляли. Это было мое осознанное решение.

Перейти на украинский в быту – мой личный выбор. Так же как сейчас выбираю сфокусироваться на том, что делаю. Делаю ли я достаточно для того, чтобы моя страна победила? Достаточно ли я помогаю военным? Достаточно ли волонтерю? Достаточно ли играю в театре для того, чтобы развивать культуру? Достаточно ли в качественном кино снимаюсь? Корректно и толерантно пропагандирую украинский язык? Я бы предпочла быть примером для людей. Чтобы меня видели и говорили: "Вау, класс! Я тоже так хочу!". Думаю, что это очень важно. Думаю, что это единственное, что я могу честно и чистосердечно делать.



Дарья Легейда / Фото из инстаграма актрисы

Я не могу убивать тех людей, которые говорят на москальском языке. И не буду этого делать. Я не буду их ненавидеть. Даже не буду осуждать. Работаю над этим. Потому что это очень важно. Эти люди съедают меня изнутри и потом не имею ресурса, чтобы делать какие-то важные вещи.

По моему мнению, надо фокусироваться на том, что делаешь ты. Во-первых, мы живем в демократической стране и нельзя запретить кому-то говорить в быту на том языке, на котором хотят. Но на государственном уровне должны быть законы, которые будут пропагандировать использование украинского языка везде. Главное, чтобы они работали и чтобы их придерживались все.

Любите украинский язык. Русский язык – это язык русских. Это надо понимать. Надо изучать историю, чтобы знать, как он укоренился в Украине. Возможно, тогда большинство людей просто не захотят на нем разговаривать.

Мы должны доносить миру правду, – о важности документальных фильмов

Недавно команда "20 дней в Мариуполе" привезла Оскар в Украину. Смотрели ли уже вы эту ленту?

Я видела этот фильм задолго до того, как он подавался на Оскар. Тогда был спецпоказ в Киеве, муж на несколько дней приехал со службы и мы вместе пошли. Не могу сказать, что увидела что-то такое, чего не видела раньше. Самое страшное было осознавать, что таких дней было не 20, а 80.

По моему мнению, это кино прежде всего должны видеть за рубежом. Потому что большинство сознательных украинцев это понимают, видели в новостях, на фото, слышали от друзей, знакомых.

Когда смотришь этот фильм, сознание будто блокируется. Помню, смотрела на это и думала: "Неужели это правда?". Не могу до конца поверить в эту проклятую войну, которая продолжается. Мы должны доносить миру правду, что Россия является страной терроризма. И так продолжается веками, для них человеческая жизнь не имеет никакой ценности.

Такие фильмы очень нам нужны, чтобы рассказывать правду. Потому что все-таки правда должна победить. Потому что за правдой будущее. Очень хочется в это верить.

Еще не был в отпуске, – о муже в ВСУ и законопроект о мобилизации

Вы упомянули о муже. Где сейчас служит Дмитрий? Как часто вам удается видеться?

Мой муж и папа служат в 7 бригаде тактической авиации имени Петра Франко. Конечно, что на разных должностях. Видеться нам удается чрезвычайно редко. Дмитрий еще не был в отпуске, с тех пор как ушел в ВСУ. Мы очень его ждем, чтобы наконец провести время вместе.



Дмитрий Сова и Дарья Легейда на премьере "Крашенки" / Фото из инстаграма актрисы

Сейчас в обществе активно обсуждают законопроект о мобилизации, который приняли недавно. В частности, вопрос демобилизации. Вы, как жена военного, рассчитывали на возможность демобилизации и возвращения мужа домой?

Не знаю, что говорить на эту тему. У меня нет слов. Как можно принимать законопроекты, которые не предусматривают демобилизации, отдыха для тех ребят и девушек, которые воюют уже 2 года, а кто-то целых 9? Не понимаю, как нам достичь той справедливости, чтобы не было такого, что кто-то отдыхает за границей, а кто-то воюет.

Победа зависит от каждого, – о блогерах и хейте

Вы являетесь примером того, как можно помогать приближать победу в тылу. В соцсетях постоянно распространяете сборы, призываете донатить, но в последнее время все труднее закрываются сборы, однако, гуляя мирными городами, можем видеть, как люди посещают рестораны, огромные очереди в торговые центры на открытие магазинов. А блогеры, так называемые лидеры мнений, с которых берут пример их подписчики, показывают не примеры донатов, помощи армии, а роскошные подарки, поездки и покупки. Ранее вы очень эмоционально высказывались относительно них. Изменилось ли ваше мнение как-то сейчас?

Важно призвать людей быть в контексте войны, включенными в эту войну, потому что победа зависит от каждого из нас. Поэтому не понимаю ни одного человека, который, имея влияние на аудиторию, не пользуется этим.

Надя Дорофеева и Миша Лебига презентовали совместный трек и во время прямой трансляции собрали более 5 миллионов гривен донатов. Как по мне, это пример того, как можно мотивировать людей, заинтересовывать и одновременно популяризировать себя. А также поднимать социально важные темы, ведь в треке говорится о хейте в сети. А как вы относитесь к таким инициативам?

Очень хорошо отношусь к таким инициативам. Это как раз о том, как можно экологически привлекать людей к помощи армии, волонтерам, популяризировать, заинтересовывать людей быть в контексте войны. Это очень классно.



Дарья Легейда / Фото из инстаграма актрисы

С хейтом сталкивается каждый публичный человек. В частности, в соцсетях сейчас хейта становится все больше, очень часто негативные высказывания плохо влияют на эмоциональное состояние людей. Как на хейтерские комментарии реагируете вы? И что можете посоветовать людям, которых ранят негативные высказывания в сети?

Раньше я очень болезненно реагировала на хейт. Сейчас я работаю над осознанием того, что есть вещи, на которые могу повлиять, они должны оставаться в поле моей ответственности, переживаний и тому подобное. А есть вещи, на которые я не имею влияния. Это непосредственно внутренние миры, воспитание других людей, которые могут себе позволить высказываться негативно. Обычно хейт – это не конструктив, а отражение самого человека, его проблем, комплексов. Он не касается того, кому адресован. Я стараюсь быть в стороне от этого, не принимать близко к сердцу.

Соцсети сейчас, это не только платформа коммуникации, но и популяризации. В частности, украинского кино. Какие 3 украинские фильмы должен посмотреть каждый украинец? И почему именно их?

Сейчас у нас есть очень много качественного украинского кино. И очень классно, что фильмы очень разные и масштабные для любого зрителя. Можем посмотреть и комедию, и трагедию, и документалки. Украинский зритель имеет выбор.

Относительно того, что советую я, то это "Между нами", "Уроки толерантности", "Носороги", "Люксембург, Люксембург", "Мои мысли тихие", "Когда падают деревья", "Мы, наши любимцы и война", "20 дней в Мариуполе", "Ля Палисиада", "Крашанка".