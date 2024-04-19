Вместе с Мстиславом Черновым домой вернулись продюсер Василиса Степаненко и фотограф Евгений Малолетка. Создатели победной ленты привезли также награду BAFTA.

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Команда "20 дней в Мариуполе" привезла Оскар в Украину

Режиссер Мстислав Чернов, продюсер Василиса Степаненко и фотограф Евгений Малолетка, получили первый в истории Украины Оскар за документальный фильм об осаде российской преступной армией украинского города. За эту работу они также получили ряд кинонаград, включая BAFTA.

А теперь команда привезла победные статуэтки в Киев. Эти награды будут выставлены в украинском офисе американского информационного агентства Associated Press.

Рады вернуться в Украину. Мы чувствовали поддержку украинцев – это то, что не успели сказать со сцены кинопремии,

– обратился к людям Чернов в здании вокзала.

Создатели "20 дней в Мариуполе" благодарны украинцам: что они говорят

Создатели выразили свою благодарность украинцам и вспомнили бойцов, которые помогли вырваться из окруженной больницы в Мариуполе – 73 центр ССО, отметив, что некоторые из них до сих пор продолжают бороться на фронте.

Евгений Малолетка также сообщил, что фотографии и видео из окруженного россиянами города помогли многим людям, которые находились вне Мариуполя, найти своих родных.

"Люди просили "снимите нас". Они не надеялись что что-то изменится, что войска НАТО придут и прорвут эту блокаду. Для людей важно знать, что их слышат", – сказала команда фильма.

"20 дней в Мариуполе": смотрите онлайн трейлер фильма

Режиссер документальной ленты отметил, такие моменты в жизни нашей страны, в частности, как победа на Оскаре, дают силы людям, которым не безразлична судьба Украины: военным, врачам и многим другим.

Создатели счастливы и благодарны за то, что смогли уехать из Мариуполя и создать столь важный для страны фильм и надеются, что город освободят, а все военные преступления будут наказаны.