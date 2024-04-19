Разом із Мстиславом Черновим додому повернулись продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка. Творці переможної стрічки привезли також нагороду BAFTA.

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Команда "20 днів у Маріуполі" привезла Оскар в Україну

Режисер Мстислав Чернов, продюсерка Василиса Степаненко та фотограф Євген Малолєтка, отримали перший в історії України Оскар за документальний фільм про облогу російською злочинною армією українського міста. За цю роботу вони також здобули ряд кінонагород, включаючи BAFTA.

А тепер команда привезла переможні статуетки до Києва. Ці нагороди будуть виставлені в українському офісі американського інформаційного агентства Associated Press.

Раді повернутися в Україну. Ми відчували підтримку українців – це те, що не встигли сказати зі сцени кінопремії,

– звернувся до людей Чернов у будівлі вокзалу.

Творці "20 днів у Маріуполі" вдячні українцям: що вони кажуть

Творці висловили свою вдячність українцям і згадали бійців, які допомогли вирватися з оточеної лікарні у Маріуполі – 73 центр ССО, зазначивши, що деякі з них досі продовжують боротися на фронті.

Євген Малолєтка також повідомив, що фотографії та відео з оточеного росіянами міста допомогли багатьом людям, які перебували поза Маріуполем, знайти своїх рідних.

"Люди просили "зніміть нас". Вони не сподівались що щось зміниться, що війська НАТО прийдуть і прорвуть цю блокаду. Для людей важливо знати, що їх чують", – сказала команда фільму.

"20 днів у Маріуполі": дивіться онлайн трейлер фільму

Режисер документальної стрічки зазначив, такі моменти в житті нашої країни, зокрема, як перемога на Оскарі, дають сили людям, яким не байдужа доля України: військовим, лікарям та багатьом іншим.

Творці щасливі й вдячні за те, що змогли виїхати із Маріуполя і створити такий важливий для країни фільм та сподіваються, що місто звільнять, а всі воєнні злочини будуть покарані.