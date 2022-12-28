"Я просто хочу, чтобы люди смеялись": интервью со сценаристом Иреной Карпой о фильме "Соседка"

В новом 2023 году в кинотеатрах Украины выйдет романтическая комедия "Соседка". Главную роль в ней сыграла украинская актриса Ксения Мишина, а сценарий к фильму написала талантливая писательница Ирена Карпа. Перед премьерой ленты мы пообщались с Иреной о работе над картиной и почему важен юмор во время войны.

Ирена Карпа уверена, что во время просмотра нового фильма "Соседка" украинцы смогут расслабиться, посмотреть на довоенный Киев и вспомнить нашу мирную жизнь и проблемы, которые были до 24 февраля. "Людям будет просто весело", – сказала писательница в интервью 24 канала. Премьера картины совсем скоро – с 29 декабря в кино!

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Интервью с Иреной Карпой

Об опыте написания сценария к фильму "Соседка"

Ирена Карпа – украинская писательница, певица, журналистка и телеведущая. Родилась в Черкассах, жила в Ивано-Франковске, затем с семьей переехала в Яремче. Училась французскому языку в Киевском национальном лингвистическом университете. С октября 2015 года – первый секретарь по культуре посольства Украины во Франции. Членкиня Украинского ПЭН.

Добрый день, Ирена. Стать писательницей было вашей мечтой. А вот писать сценарии к фильмам – вы стремились к этому?

Приветствую. Писать сценарий фильмам – это еще один из видов литературной деятельности. Для меня это важный опыт. Интересно посмотреть, как написанные реплики и сцены оживают благодаря игре актеров. Думаю, что каждому писателю это понравилось бы. А, конечно, интересно было бы, чтобы готовая книга оживала, но писать оригинальный сценарий – это дополнительный челлендж, тем более намеренно в таком легком жанре – это был хороший опыт, мне понравилось.

Как возникла эта мысль? Как долго вы готовили сценарий?

Вообще идея появилась у Олеси Ногиной, продюсера и шоуранера этой картины. Мы давно познакомились через разные проекты и сейчас просто дружим, поэтому она обратилась ко мне с предложением: "Ну что, напишем сценарий". Я ответила: "А давай!", и на тот момент я фактически вообще была студенткой фильмовой школы во Франции, где мы как раз учились конструировать драмы. А тут нужно написать было совершенно легкий фильм, импровизировать и отходя от правил. У нас был очень жесткий дедлайн, на конкурс Госкино нужно было пойти буквально через две недели, и первый драфт я писала вообще стоя: в очередях на Каннском фестивале во время показа фильмов, в машине и просто на ходу, чтобы быстренько все сдать.

Это было в таком стрессово-авральном темпе, каждую новую страницу я отсылала девушкам, мы смотрели, смешно ли, потому что, если не смешно – я переписывала. Мы брали очень многое из настоящей жизни, из сожительства свекровей и невесток, из пакостей, которые делали настоящие дети, все это компилировалось и переваривалось в эту одну нашу картину. Вот такой был опыт... Ну конечно, что там переделали потом многое в том самом первом драфте – это нормально и обязательно. Потому иногда есть вещи, которые у автора в голове, но могут не сработать на площадке.



Ирена Карпа / Фото предоставила пресс-служба фильма "Соседка"

История матери-одиночки и стереотипы, вдохновившие на создание комедийного сюжета

Я помню, что вы в другом интервью тоже говорили, что ничего не придумываете в своих текстах: наблюдаете людей и пишете историю. Была ли какая-то конкретная история с вашими близкими, что вдохновила вас?

Вдохновило очень много историй, которые есть у моих знакомых. В Украине часто отношение общества к разведенным матерям с детьми – "взял с прицепом", но то, что я вижу за границей, там наоборот – очень часто мужчинам, которые старше 20 лет, удобнее, чтобы у женщины уже были дети, чтобы не пришлось проходить это все сначала, особенно, если там у мужчин есть уже свои дети.

А тут вот такая история, собственно, этой матери-одиночки, которая пытается свести концы с концами. В любви все очень смешно, все переворачивается с ног на голову, таких историй хватает, даже есть живые истории: когда эти мамочки в шоке, которые не могли своему сынку "сложить цены", потому что он прекрасен, а тут какая-то его "женила на себе"… Очень хотелось посмеяться над этими стереотипами и их немало.

Я тоже с двумя детьми, женилась в третий раз, в 37 лет, это уже такое на наших территориях считается из области фантастики, потому что ты должен "лежать в гробу и не пикать", но тут как раз о том, что жизнь, любовь и импровизация решают все даже если дети не дают спокойно жить этому мужчине. Просто хотелось показать людям, насколько стереотипы и предубеждения далеки от реальной жизни, и что было бы просто – смешно и весело.

Ирена Карпа / Фото из фейсбука писательницы

Характеристики главных героев

Расскажите подробнее о главных персонажах – повесе Петра и разведенной матери-одиночке, впрочем, умной учительнице музыки Веронике, еще и с двумя детьми. Мы понимаем, что интриг будет немало.

Петр – такой чувак, который говорит, что он не женится, любит красивую жизнь "без обязанностей", он весь из себя такой "чайлдфри", а Вероника – мама, которой надо думать о детях, которая уже на себе фактически ставит крест, и думает, какая вообще уж может быть любовь, "я же мать". То есть хотелось показать два противоположных персонажа.

Она – умная, правильная, такая очень прямая, эта Вероника, без каких-то там ухаживаний и "пикаперства". Петр, напротив, – очень уверен в том, что все женщины штабелями перед ним "ложатся", а Вероника – как раз это исключение, она не поддается его шарму. Хотя, как потом мы обнаруживаем, они знакомы с детства: Вероника – младшая сестра его друга, еще в детстве была в него влюблена, когда была непопулярной девочкой, и смотрела на него с замиранием сердца, а Петр не отвечал ей взаимностью. Поэтому у нас в этом смысле такая многоуровневая история. И особенно понравилось, как играли дети Вероники и дети, которые играли Веронику и Петра в молодости – они такие молодцы, это классно! У меня очень много надежд на это новое поколение, этих детей, чтобы дай Бог, они дальше остались в кино и были актерами, они молодчинки. Ну и ясно, что в картине дети – противные разбойники, как все здоровые дети.

"Соседка": смотрите трейлер фильма

Довольна ли Ирена Карпа выбором актеров на главные роли

Приобщались ли вы к выбору актеров на главные роли? Совпали ли образы, которые вы придумали, с реальными актерами?

Я бы хотела, чтобы у меня сыграла в фильме Шарлотта Генсбур условно, то есть кто-то харизматичный, и не канонически красивый, а у нас получилось канонически – красивая украинская девушка – Ксения Мишина. Но хорошо получилось, она такая холодная, какая и должна была быть по идее – холодная снежная королева, такая правильная учительница музыки.

Петр вообще молодец, классный у нас получился персонаж. Парень сам из Одессы, но хорошо сыграл такого "тернопольского" парня-казака, мне понравились актеры. Хотя было немало таких, которые не подошли, и они мне очень нравились, классные и смешные. У нас там в одной версии сценария, этот Петр, должен быть преподавателем зумбы, там прикольный чувак, тоже хорошо танцевавший зумбу. Я была на некоторых кастингах, но финальное решение принимала не я, а продюсеры с режиссером, и это хорошо.

Ксения Мишина и Артемий Егоров / Фото пресс-службы фильма

Как это писать сценарий не для книги, а для фильма? Что сложнее?

Я сама очень люблю смотреть комедии. Писать сценарий для комедии, кстати, труднее, чем для драмы, потому что заставить написать легкое произведение, где будут смеяться, где будет остроумно, – это гораздо труднее, чем написать что-нибудь философское, где будут все думать о смысле жизни. И это труднее, чем писать книгу, потому что все должно быть визуально: сцены должны играть и работать, а ты не можешь залезть во внутренний мир героя, как ты можешь делать это в книге. Ты должен все показывать: не столько из-за диалогов, сколько из-за картинки, потому что, если это будет диалог, это уже будет театральная пьеса. И зритель устает, есть своя специфика написания сценариев, это должно быть максимально зрительно.

О съемках и неудачной импровизации актеров

Насколько вы как сценаристка были вовлечены в съемки фильма? Довольны ли вы результатом? Приходилось ли что-либо менять?

Приходилось ли что-либо менять? Очень многое дотачивалось и добавлялось в ходе съемок. Там я надеюсь, что в финальной версии выбросили одну импровизацию, от одной актрисы, не главной, которая немного пошло от себя что-то добавляла, и оно получилось не очень метко. Я не хочу, чтобы люди потом думали, что какие-то плоские и пошлые шутки – это мое авторство. Так что эту импровизацию убрали на монтаже. Ну актеры тоже импровизируют, это их право, иногда очень удачно импровизируют, нужно им воздать должное. Они говорят так, как говорят люди, и сейчас, я думаю, такого в кино будет все больше, когда люди сами переходят на украинский язык и это словообразование у них будет таким естественным.

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О юморе во время войны и эмоции, с которыми должен выйти зритель после просмотра

Вы сами любите просматривать комедии? И актуальна ли сегодня комедия? Как вы считаете?

Думаю, что сейчас очень комедии. Людям нужно немного разгружать мозг, и, например, все эти украинские мемы на трудные темы, даже на политические – о Щекавице во время бомбардировки, отключения света и типа: "Тебя там, г*мно, я все равно вижу" – все эти вещи свидетельствуют о том, что людям нужно смеяться. Именно поэтому продюсеры приняли такое отчаянное решение в непростое и в темное время – запускать фильм, и, если он заставит хотя бы одного человека улыбнуться и поднимет настроение, это будет означать, что мы его не зря делали, не зря работала вся эта огромная команда людей.

Я жду, что людям после просмотра фильма будет просто весело, они расслабятся, посмотрят на этот довоенный Киев, на нашу нормальную жизнь, которая была до 24 февраля, на наши нормальные привычки, на наши вечеринки, какие-то коктейли и проблемы любви, каких-то там "гульдебанов" и всего такого. И у людей поднимется настроение, они смогут потом лучше сконцентрироваться и работать, то есть я надеюсь, что этот фильм выведет людей из стресса.

Легкие жанры нужны! Людей нужно развлекать, людям и так сейчас очень непросто от чтения новостей и вообще всего. Кто-то там, конечно, скажет: "Не ко времени", это так, как от меня 100 человек отписалось в соцсети, потому что я показывала рождественские украшения, – ну кого-то это раздражает.

Ирена Карпа / Фото предоставила пресс-служба фильма "Соседка"

Но, если люди хотят все время жить в стрессе, даже если части людей не понравится, что мы упускаем смешную картину, думаю, что все-таки есть большое количество людей, которому это зайдет. Это украинское кино, это поддержка отечественного производителя, это украинские актеры, украинские шутки, песни – не вижу особого смысла сейчас во время войны снимать и писать что-то тяжелое, сейчас нужно максимально сделать так, чтобы где-то облегчить людям жизнь.

Поэтому, когда мои книги люди берут с собой в бомбоубежище или в эвакуацию и читают, для меня это лучшая награда, которая только может быть. То же самое с фильмом, если люди смогут посмотреть этот фильм, немного себе сделать праздник, потому что история рождественская и семейная, то это будет очень важно, я просто хочу, чтобы люди смеялись. Смех побеждает страх, и у украинцев это очень хорошо выходит, это наша традиция!



Ирена Карпа / Фото предоставила пресс-служба фильма "Соседка"