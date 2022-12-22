Чтобы погрузиться в зимнюю сказку и временно ощутить мирную рождественскую атмосферу, 24 канал совместно с Megogo подготовил подборку фильмов и аудиокниг, которые подарят взрослым и детям немного сказки и зимней магии.

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Лучшие рождественские фильмы и аудиокниги, которые подарят настоящую сказку

"Колядки на Кудрявке"

Где смотреть: Мегого

Новый проект о возрождении украинских традиционных колядок в современном звучании. "Колядки на Кудрявке" - это 8 аутентичных колядок с историей происхождения и современным электронным саундом в исполнении украинских артистов: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery и молодой фольклорной группы ЩукаРыба.

Фильм создан по идее пространства городской культуры "Кудрявка" в партнерстве с Мегого. Премьера видео на медиасервисе уже 24 декабря, а 30 декабря – релиз аудиоверсии.

Герои фильма "Колядки на Кудрявке" / Фото из фейсбука "Кудрявка"

"101 далматинец"

Где смотреть: Megogo

В прошлом году все обсуждали новое воплощение Круэллы в исполнении Эммы Стоун. Но самое время вспомнить классическую Круэллу — воровку, похитившую 101 далматинца, чтобы сделать из них шубу. Впрочем, ее планы не претворятся в реальность, ведь ради спасения любимцев их хозяева пойдут на все. Великолепный семейный фильм, где добро побеждает зло.

"101 далматинец": смотрите трейлер фильма онлайн

"Приключения Паддингтона 2"

Где смотреть: Megogo

Британская добрая сказка о приключениях мишки Паддингтона. На этот раз волшебное животное нашло себе настоящую семью и пытается всячески ей угодить. Он решает устроиться на работу, чтобы заработать на подарок новой родственнице — тетушке Люсе. Впрочем, получить выбранную для подарка книгу будет очень сложно.

"Приключения Паддингтона 2": смотрите трейлер

"Четыре Рождества"

Где смотреть: Megogo

Комедийная лента о перипетиях Рождества для взрослых. В центре сюжета — влюбленная пара, которая в канун Рождества решает совершить настоящий подвиг: посетить своих родителей. Однако все они разведены и у каждого из них сейчас собственная семья. Здесь для молодоженов возникает настоящее испытание: им придется оказаться практически одновременно в четырех разных местах и при этом почувствовать настоящий дух Рождества.

"Четыре Рождества": смотрите трейлер

"Санта Клаус"

Где смотреть: Megogo

Обычный мужчина Скотт случайно на Рождество становится Санта-Клаусом. Не тем, что сидит в торговых центрах, а самым настоящим — доставляющим подарки в санях с запряженными оленями. За напутственным словом эльфа он отправляется на замену Санти, чтобы не оставлять детишек без причитающихся им подарков.

Впоследствии этот фильм с Тимом Алленом в главной роли перерос во франшизу с несколькими частями и сериалом на Disney+, а также приобрел заслуженный статус классики рождественского кино.

"Санта Клаус": смотрите трейлер

"Щелкунчик и мышиный король"

Где слушать: Megogo

Аудиопроект, созданный по известной всем сказке "Щелкунчик и мышиный король" авторства Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Над адаптацией в аудио работала команда Megogo Audio вместе с профессиональными актерами, дикторами, режиссером и звукорежиссерами. В частности, главным рассказчиком книги стал Евгений Малуха – украинский голос Гомера Симпсона и доктора Хауса. В течение всей истории аудиокнига сопровождается изысканным саунд-дизайном и праздничными мелодиями, что дарит ощущение настоящей зимней сказки как детям, так и взрослым.

"Щелкунчик и мышиный король" / Фото предоставил Megogo

"Новые сказки Старого Льва"

Где слушать: Megogo

Сборник авторских сказок от современных украинских авторов:

Ирины Лазуткиной,

Екатерины Михалицыной,

Марьяны Прохасько,

Марьяны Савки,

Мирослава Лаюка,

Надежды Гербиш,

Наталки Малетич,

Светланы Лининской,

Тараса Прохасько,

Галины Вдовиченко,

Галины Малик.

Это истории хорошо известных героев книг — Старого Льва, празднующего свой день рождения: 36 и 6 кошек, испытающих себя в роли нянек; енотика Бо и его сестричку. Сказки, которые точно понравятся маленьким деткам.

"Новые сказки Старого Льва" / Фото предоставил Megogo