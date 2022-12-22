Аби поринути в зимову казку та тимчасово відчути мирну різдвяну атмосферу, 24 канал спільно з Megogo підготував добірку фільмів та аудіокнижок, які подарують дорослим і дітям трішки казки та зимової магії.

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Найкращі різдвяні фільми та аудіокниги, які подарують справжню казку

"Колядки на Кудрявці"

Де дивитися: Megogo

Новий проєкт про відродження українських традиційних колядок у сучасному звучанні. "Колядки на Кудрявці" — це 8 автентичних колядок з історією походження та сучасним електронним саундом у виконанні українських артистів: Jamala, Wellboy, Dantes, Lely45, Тонка, ЮЮ, Tery та молодого фольклорного гурту ЩукаРиба.

Фільм створено за ідеєю простора міської культури "Кудрявка" у партнерстві з Megogo. Премʼєра відео на медіасервісі вже 24 грудня, а 30 грудня — реліз аудіоверсії.

Герої фільму "Колядки на Кудрявці" / Фото з фейсбуку "Кудрявка"

"101 далматинець"

Де дивитися: Megogo

Минулого року всі обговорювали нове втілення Круелли у виконанні Емми Стоун. Але саме час згадати класичну Круеллу — злодійку, що викрала 101 далматинця, аби зробити із них шубу. Втім, її плани не втіляться в реальність, адже заради порятунку улюбленців їхні господарі підуть на все. Чудовий сімейний фільм, де добро перемагає зло.

"101 далматинець": дивіться трейлер фільму онлайн

"Пригоди Паддінгтона 2"

Де дивитися: Megogo

Британська добра казка про пригоди ведмедика Паддінгтона. Цього разу чарівна тваринка знайшла собі справжню сім'ю і намагається всіляко їй догодити. Він вирішує влаштуватися на роботу, щоб заробити на подарунок новій родичці — тітоньці Люсі. Втім, отримати обрану для подарунка книгу буде вкрай складно.

"Пригоди Паддінгтона 2": дивіться трейлер

"Чотири Різдва"

Де дивитися: Megogo

Комедійна стрічка про перипетії Різдва для дорослих. В центрі сюжету — закохана пара, що в переддень Різдва вирішує зробити справжній подвиг: відвідати своїх батьків. Однак всі вони розлучені та в кожного з них — зараз власна сім’я. Тут для молодят постає справжнє випробовування: їм доведеться опинитися практично одночасно в чотирьох різних місцях і при цьому відчути справжній дух Різдва.

"Чотири Різдва": дивіться трейлер

"Санта Клаус"

Де дивитися: Megogo

Звичайний чоловік Скот випадково на Різдво стає Санта Клаусом. Не тим, що сидить в торгових центрах, а справжнісіньким — який доставляє подарунки в санях із запряженими оленями. За напутнім словом ельфа він вирушає на заміну Санті, щоб не залишати діточок без належних їм подарунків.

Згодом цей фільм з Тімом Алленом в головній ролі переріс у франшизу із декількома частинами та серіалом на Disney+, а також набув заслуженого статусу класики різдвяного кіно.

"Санта Клаус": дивіться трейлер

"Лускунчик та мишачий король"

Де слухати: Megogo

Аудіопроєкт, який було створено за відомою всім казкою "Лускунчик та мишачий король" авторства Ернста Теодора Амадея Гофмана. Над адаптацією в аудіо працювала команда Megogo Audio разом із професійними акторами, дикторами, режисеркою та звукорежисерами. Зокрема головним оповідачем книжки став Євген Малуха – український голос Гомера Сімпсона і доктора Хауса. Протягом усієї історії аудіокнижка супроводжується вишуканим саунд-дизайном та святковими мелодіями, що дарує відчуття справжньої зимової казки як дітям, так і дорослим.

"Лускунчик та мишачий король" / Фото надав Megogo

"Нові казки Старого Лева"

Де слухати: Megogo

Збірка авторських казок від сучасних українських авторів:

Ірини Лазуткіної,

Катерини Міхаліциної,

Мар'яни Прохасько,

Мар'яни Савки,

Мирослава Лаюка,

Надійки Гербіш,

Наталки Малетич,

Світлани Лінинської,

Тараса Прохаська,

Галини Вдовиченко,

Галини Малик.

Це історії добре відомих героїв книжок — Старого Лева, що святкуватиме свій день народження: 36 і 6 котів, що випробують себе в ролі няньок; єнотика Бо і його сестричку. Казки, які точно сподобаються найменшим діткам.

"Нові казки Старого Лева" / Фото надав Megogo