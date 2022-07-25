О войне, российскую пропаганду и поддержке мира: интервью с актрисой Ирмой Витовской

Война застала украинскую актрису Ирму Витовскую в Киеве. Испытав шок, она с семьей отправилась в безопасное место и начала волонтерить. Весной украинка посетила Италию, где представили новый фильм "Коза Ностра", в котором сыграла главную роль. О поддержке итальянцев, отсутствии интеллекта у россиян, российской пропаганде и войне – читайте в нашем интервью.

В рамках проекта "Интервью 24" украинская актриса призналась, что наш путь к победе будет долгим. Однако мы непременно победим, а российская империя рухнет. К тому же Ирма подчеркнула, что поддержка мира очень важна, но Европа дальше живет "в нарративах через российские очки".

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По словам актрисы, то, что мир не знает об Украине, частично наша вина. Ведь мы за столько лет не создали понимания, что мы отдельная страна.

На самом деле, мир мало знает об Украине. Это наш провтык всех лет. Для многих существуют нарративы, что мы братские народы. Они говорят: "Давайте их помирим, найдем какой-нибудь позитив в россиянах",

– поделилась она.

Витовская также отметила, что в россии чувствуется культурный интеллектуальный и вкусовый упадки. "Это деградация, которую над ними проводили достаточно долго. У них нет ценностей. Это агрессия и обида на жизнь и ненависть к тем, кто лучше. Это отсутствие собственного счастья, достатка", – сказала она. В конце разговора звезда обратилась к украинцам, которым пожелала "нести" только правду. "Она медленная, но действительно все выбелит. Зло динамично, мобильно. Делайте, что можно: читайте, помогайте с детьми, пока мамы волонтерят", – подчеркнула Ирма. Сегодня вся Украина, по ее мнению, должна быть как муравейник, то есть следует помогать и поддерживать друг друга ради общей победы. Ибо, если три муравья стоят сбоку и курят бамбук, образуется дыра. "Никто в одиночку не спасается", – подытожила Витовская. Интервью с Ирмой Витовской

Скриншот видеоразговора с Ирмой Витовской / Фото 24 канала О начале войны и волонтерстве

Добрый день, Ирма. Как вы сейчас чувствуете себя?

Держимся.

Как вас встретила война и были ли вы к ней готовы?

До войны можно быть готовым и неготовым одновременно, гражданским это точно. Можно готовиться, но тем, кто не занимался конкретно военными делами, или не был волонтером, который имел непосредственную связь с долговременной военной практикой, труднее. У меня не было такого опыта.

Но вы сразу с началом войны начали волонтерить?

Не с первых дней. Так как сначала у меня был шок, я была в Киеве. Я никак не могла волонтерить. Мы несколько дней думали, что нам делать дальше. Когда поняли, что у нас нет укрытия в доме, решили уехать. И когда я приехала в Западную Украину к родителям, то уже оттуда начала "включаться".

Но это был не первый или второй день. У нас просто раньше были уже определенные закупленные вещи, которые мы передали военным на всякий случай. Мы готовились с 2021 года. Все, у кого мозг, понимал, как работает машина российской пропаганды. А уже после Нового года мы ждали, надеялись, что, возможно, не будет широкомасштабного наступления, а какое-то локальное — и к нему готовились. Мы хотели уйти от этого понимания, но когда полномасштабное вторжение началось, наступил шок. Он продолжался день, два. Я не могу сказать, что я героиня какая-то там, я человек, не связанная с военным делом.

Мы с 2014 года отзывались на все нужды бойцов, которые могли бы обеспечить. Порой были паузы. Потому что, как все, занималась другими бытовыми делами, ведь я тоже и мама, имею определенную ответственность. У меня есть родители и сестры с маленькими детьми. Мы все думаем о своей семье и Украине прежде всего.

Но для того, чтобы помочь Украине, ты должна сделать какую-то вещь, которая сейчас тебе мешает заниматься чем-то более глобальным. В первую очередь вывести семью в безопасное место.

В первые дни войны я искала себе занятия: сначала присоединилась к ивано-франковским волонтерам, затем к львовским. Во Львове у меня началась системная работа. Позже не нужно было моего постоянного присутствия, я могла ездить, "включаться" в концерты, на которых собирали средства для ВСУ, а также присоединилась к группе художников.

Я все время вовлечена в нашу победу: несмотря на войну, я тоже преподаю. Мы должны изучить студентов, это тоже занимает много времени. Кроме того, мы организовываем и проводим кинофестивали, на которых также собираем средства для ВСУ.

Презентация "Козы Ностра" в Италии и поддержка итальянских коллег

Весной в Италии состоялась презентация комедии "Коза Ностра", где вы сыграли роль украинской заробитчанки. Это еще один способ напомнить миру об Украине. Вы разговаривали со многими журналистами и говорили о войне. Это очень важно, несмотря на то, что сам фильм не касается войны.

Фильм создан в 2020 году. Это развлекательное кино. Никто тогда не думал, что он выйдет собственно в такой период. В общем, это хорошо для Украины, что он выходит сейчас. Нам хорошо, потому что итальянцам все равно.

Для нас это возможность обрести симпатии от итальянских граждан. Через главную героиню мы напоминаем, что есть такая Украина. Это напоминает о нашей реальности сейчас. Из-за симпатий к персонажу есть возможность надеяться, что итальянцы еще теплее будут настроены к украинцам.

Как поддержали вас итальянские коллеги?

Они сразу с первых дней писали, приглашали. Когда я возвращалась, то предлагали там оставаться. Они хотели помочь. Очень тепло.

Они обратились за помощью не только ко мне, но и к Film.ua, нашим продюсерам напрямую. У всех шок.



Творческая команда кинокомедии "Коза Ностра"/ Фото пресс-службы фильма

Да, у всех шок, эмоциональные качели, через какое-то время ты осознаешь, что происходит, а потом снова наступает этап неприятия. И так по кругу. Но самое главное, это чувствовать себя в более или менее безопасном месте, за что и благодарим наших защитников.

Да, я прежде всего хотела в Киеве оставаться, но я понимала, что у меня связаны руки, ведь есть несовершеннолетние дети.

Хоронить детей родителям — это самое отвратительное и страшное – о влиянии войны на детей

Как ваш сын воспринял все происходящие сейчас события?

Мне кажется, что все дети Украины восприняли это тяжело. А те дети, которые прошли настоящий ад… Для меня это очень болезненная тема. Я даже не могу сказать, сколько нужно лет, всю жизнь…

А слышавшие взрывы дети пугались… это очень травмирует. Мне кажется, что война всех травмирует и нас с вами. Мы все состарились. Во всех разрушена куча нервных клеток, а это нам уменьшило период нашей жизни. Я говорю так открыто. Наши дети тоже получили травмы: психологические, физические. Я уже молчу о тех, кто прошел через все ужасы. Или потерявшие — травмы для всех. Не только военным нашим, погибающим в плену, переживают мучения и пытки. Не только в плане гражданского населения, пожилых людей, которые беспомощны. Но и для детей – это самая большая травма.

Хоронить детей родителям — это самое отвратительное и страшное. Особенно, если этот ребенок "уходит" не из-за болезни, что тоже всегда страшно, но из-за того, что кто-то решил его убить.

Потому как мой сын? Конечно, дети живут, они радуются спокойным моментам, они хотят играть. Это естественно для любого ребенка. Детство. Но есть эмоциональные колебания, они спровоцированы. Они видят, когда у родителей депрессивные настроения, они чувствуют это, пугаются. Это сейчас у всех да, это нормально, мы живем в период турбулентности, когда нет определенности и финала.

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Положительные и отрицательные мнения о финале есть и они постоянно меняются местами. Единственная надежда, что тебя мобилизуют только наши вооруженные силы. Ты понимаешь, что так ты не умеешь, а они умеют и тогда ты просто начинаешь подтягиваться под них, берешь себя за волосы.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Собственно, когда смотришь видеообращение наших бойцов, они просят нас быть положительными. На самом деле это очень трудно, потому что ты понимаешь, что в стране война, в каких оны условиях, не видящих своих семей. Как можно улыбаться, радоваться и показывать это им? Напротив, хочется сочувствовать, проявлять какую-то естественную эмпатию.

Но нужно. Сейчас большой запрос на веселые истории, на комедии, чтобы немного отойти от постоянного стресса и эмоционального напряжения, злобы. Им это нужно для расслабления.

У тебя тоже совсем не до расслабления, но ты делаешь это. Таким образом, и сам начинаешь немного отвлекаться. Замечательно, что у украинцев еще чувство юмора такое безумное. И иногда на реакцию страха бывает противоположное. Кое-что воспринимаем из-за сарказма.

"Для многих существуют нарративы, что мы братские народы": о мировой поддержке

Вы говорите, что итальянцы тепло приняли вас и вообще отзывались хорошо. Если говорить о мировой поддержке Украины в области киноиндустрии, достаточно ли она?

На самом деле, мир мало знает об Украине. Это наш провтык всех лет. Для многих существуют нарративы, что мы братские народы. Они говорят: "Давайте их помирим, найдем какой-нибудь позитив в россиянах".

Я хочу сохранить здоровое рацио. Для меня сейчас есть неприемлемая ситуация находить и реабилитировать россиян, среди которых, я убеждена, есть люди с честью, которые сидят за свои слова и терпят пытку за Украину. Мы ведь не можем сказать, что их нет. Да, их очень мало, не так, как бы нам хотелось. Те, которые были на протяжении всех этих 30 лет верны идее демократии, обнажали реставрируемый сейчас сталинский режим.

К примеру, перед войной был Верховный суд россии и запретил Мемориал. Улицы были пусты. Сколько пришло протестовать? Единицы. Мемориал – это плевок на сталинский террор среди самих же граждан территорий россии. Становится понятно: те, кто пришли, и я знаю единицы уехавших, они не публичные люди, как Серебренников например.

Для меня маркер, когда человек говорит: "Я разделяю коллективную ответственность, даже когда он боролся против этого, но он понимает, что его борьба была недостаточна".

"За столько лет мы не создали вообще понимания, что мы отдельная страна"

Что касается мирового сообщества, Западной Европы, они действительно в нарративах из-за российских очков. Чья это вина? Это и наша вина, что за столько лет мы вообще не создали понимания, что мы отдельная страна. Развенчание исторического прошлого не было сделано на широкую общественность. Оно так и остается у многих. Восточная Европа легче, мы видим, они понимают, с кем они имеют дело.

Западная Европа тяжелее. Вспомним. В 1960-е – 1970-е годы итальянские и французские картины в Советском Союзе были очень популярны. Всех звезд, которых я уважаю, например, Ален Делон, Марчелло Мастроянни, Софи Лорен, мы всех их видели, в отличие от американских.

В начале 1940-х годов смотрели фильмы "Касабланка" и "Звеянные ветром". Когда началась Холодная война, у нас уже не было никаких коммуникаций. В перестройку открылись шторы и полетели на нас заокеанские фильмы. А в советское время, "Невероятные приключения итальянцев в россии" (1974 год) в производстве с итальянцами, "Фанфан-тюльпан" (1952 год), все видели эти французские и итальянские картины.

"Советский Союз создал для Италии и Франции иллюзию розового облака"

Итак, Советский Союз для этих стран создал иллюзию розового облачка. И много коммунистических симпатий в Италии, там много коммунистов. Это все призма витрины Советского Союза, которая создавалась для них. И согласно этому очень долго надо бороться, стоило начинать раньше, потому что теперь мы должны делать это в три раза быстрее. И да, у них есть иллюзия, что это какие-то разборки, а для многих вообще непонятно, почему мы имеем независимость.

А мы что-нибудь о независимости, о своей истории говорили там, на таком общем уровне? Мы были в информационной оккупации, о нас дальше говорили. Мы не боролись за свое право на свою историю в мировом сообществе. Мы делали внутри, но так громко в мировой нет. Мы не кричали о себе, кто мы и что мы.

Поэтому да, они не хотят терять связи, очень родственные российской империи конца 18—19 веков, с теми же Францией и Италией. Они никуда не деваются, а мы ничего не делали для того, чтобы отстаивать свое наследие. Часть украинской культуры очень много была окроплена украинской кровью и по причине возможности иметь государство.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Об "отбеливании" россиян мировым сообществом

Дмитрий Сухолиткий Собчук назвал это "отбеливанием" россиян. Соглашаетесь?

Здесь очень сложный вопрос. Почему они хотят "отбелить" россиян? Это понятно. Это ведь и большой рынок, бизнес, это масштабные культурные связи.

Посмотрите, сколько гастролеров было в Германии, Франции, россия была очень активна в своей экспансии на Западную Европу. Мне это понятно: почему они, почему мы. У нас не было полноты этой независимости, у нас не было политической воли защитить свою историю, разрубить эту братскую легенду. Хотя бы сказать, что славянских народов не три. Никто не задумался, что их больше, а почему-то иллюзия только троих.

Традиционно славян делят на западных (поляки, чехи, словаки, лужицкие сербы), восточных (русские, украинцы, белорусы), южных (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы, черногорцы).

Мы в одной группе, да, мы в языковой группе, но нас много. Вот искусственность, с которой никто не работал. И ей, мировому сообществу, очень тяжело. А это научная база, должны быть изменения в сознании, должны быть советники. Украина должна рассказать о своем прошлом: кто она и что она. Да, будет тяжело. Да, это непонимание мы будем преодолевать.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Что вы думаете об участии российского фильма Серебренникова в программе Каннского кинофестиваля в этом году? Как вы оцениваете подобную ситуацию?

Если забрать даже текст Серебренникова из Канн, они же и апеллируют к либеральным россиянам, что бы там ни было. Они все равно читают произведения, якобы провокативно избивающие по режиму. Мы понимаем, что там может быть двойная игра, но это наше предположение.

Они смотрят в пакт, они видят картину. Я не видела "Жена Чайковского", но "Петровы в гриппе" — картина, которая достаточно провокационна к российскому режиму.

Но это не значит, что мы здесь играем и показываем протестные настроения, а действительно работаем на одну руку. Я не знаю, я не могу сказать точно. Просто есть сомнения. Это мы уже ковыряемся, понимая, какова россия и какие у нее методы.

Нам нужно объяснять миру, почему для нас неприемлемы определенные вещи. Только таким путем мы должны раскрыть Украину в Западной Европе.

Часто западные медиа не называют войну войной, а конфликтом. Это тоже для нас неприемлемо и странно. О чем это говорит?

Да, это все в эту составляющую. россия – очень привлекательный крупный территориальный рынок. Им было хорошо, а теперь нужно терпеть.

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"Надо готовиться к длинной дороге": каким будет путь к победе

Ярослав Грицак в одном интервью сказал, чтобы "украинцы не питали иллюзий, потому что эта война скоро не закончится". Евгений Клопотенко также отметил, что "мы будем всю жизнь воевать. Это будет как Израиль с Палестиной". Оба считают, что Украина точно победит, потому что мы сильная нация. Несмотря на то, что многие украинцы сейчас растеряны, боятся, чтобы эта война не перешла в затяжную фазу.

Или глобальную. Имею в виду, что не только Украина будет привлечена.

По-вашему, когда и какой будет эта победа?

Я не могу сказать. Мы все задаем себе этот вопрос. Не забывайте еще, что у нас климатические, продовольственные вызовы, работа, инфляция. Население много, и как всему справиться… Уже не будет, как было. Будет иначе. Но после этой руины, в которую мы все вступили, а какие масштабы этой руины – я не знаю, хочется, чтобы изменения в самой России произошли.

Будет дольше просто, все равно правда победит. Добро победит зло, только сколько последует за ним… Сколько зло может унести за собой — я не знаю. Трудно сказать. Надо готовиться к длинной дороге. Надо молиться. Ну и это зависит не только от украинцев, но и от мира, способного нам помочь в этом. Скорость этой войны зависит от консолидации общества.

Ну и, конечно, следует работать внутри с россией, с людьми, которые понимают, что происходит. Я сейчас увлечена тем, что делает Владимир Золкин в программе "Ищу своих". Открывается огромная картина. Это великая трагедия. Судьбы многих жизней в ничто, в никуда. Потому что кто-то решил перекроить карту. Кто начал думать терминами столетней давности. Нельзя просто взять и все разрушить.

"Когда эти обездоленные создания воруют стиральные машинки, холодильники и трусы, ты понимаешь, в какой заднице они живут"

россия развалится?

Я знаю, что каждая империя рушилась жестко, только в сегодняшнем времени, тем более если ты понимаешь, что не с чем конкурировать, когда эти обездоленные создания воруют стиральные машинки, холодильники и трусы, ты понимаешь, в какой жопе они живут. Зачем они это делают? Наплодить беды и уничтожать еще больше, сломав рядом у соседей все. Свое не восстанавливать и здесь вредить.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

Это культурный, интеллектуальный, вкусовой упадок – о нехватке интеллекта у россиян

Речь идет о нехватке интеллектуальной среды. Я также слушала, как жены на эти "добычи" реагируют. У них нет собственного ощущения счастья? Зачем это и почему? Мы будто живем на другой планете.

Это культурный упадок, никто из них, например, даже не открывал свою высокую литературу. У них книги стоят для интерьера. Начиная еще от их родителей и так далее. Это культурный, интеллектуальный, вкусовой упадок. Это деградация, которую над ними проводили достаточно долго. У них нет ценностей. Оттого ты так живешь, так общаешься, это все комплексно. Это агрессия и обида на жизнь и ненависть к тем, кто лучше. Это отсутствие собственного счастья, изобилия.

Они снова захотели пройти эту кровавую историю. Вы думаете, оно только здесь будет? Оно там внутри и перевернется еще больше, жестче. Ой… Словом, в сегодняшнем времени это какой-то реверс назад, он вообще отвратительный и неуместный.

Мотивация, цель – какие? Просто уничтожить украинцев как этнос? Откуда эта украинофобия? Понимая, что украинцы могут заявить о своем наследии? Я не знаю ответа, почему простые солдаты такие звери.

Тогда у меня возникает еще один вопрос: "Неужели так бывает, что это передается?"

Могу заключить, что это какой-то психический ролад, который очень давно заложен. Не у всех конечно, но мы видим, что это массовое явление.

А еще это очень быстро передается на тех, кто недавно только что переехал в россию.

Это информационная накачка. Российская пропаганда, которая 24 часа со всех углов ест твой мозг. Это страшный эксперимент, сделавший безвольное человеконенавистническое, жестокое, насильственное общество.

И вся эта грязь формирует их менталитет.

Они его вырыли и постирали. Хуже всего, что было, они сейчас это оккультивировали. Когда они боролись с худшим, теперь они дали этому дорогу, еще удобрение сыпят. Они себя унижают, не то что нас в анекдотах. То есть это некое человеконенавистничество.

Я считаю, что человек, довольный своей жизнью, способный на эмпатию и любовь, не будет так противно вести себя, ненавидеть или завидовать другим. То есть им не дали нормально чувствовать себя, они застряли в своем мусоре. К тому же россияне считают это нормой. Не хотят развиваться, узнавать демократический мир. Это низко. Нация без культуры?

Да, вы правы. Это большая, длительная травма, которая так проявляется. Там человек – ничто. Они сами говорят: "Мы маленькие люди, что мы можем сделать".

В "большой" стране.

И их там много, да. Однако они не объединены.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы

"Страшнее сейчас жить так, будто ничего не происходит": Ирма Витовская обратилась к украинцам

Ирмо, страшное сейчас время. Спасибо ВСУ, что имею возможность сейчас с вами разговаривать. Говорить обо всем, что хотим. Напоследок попрошу вас обратиться к украинцам и напомнить им о важных вещах.

Во-первых, с этой войной ты становишься еще больше верующим, чем раньше. Кто умеет, может и знает как, следует молиться, чтобы не впасть в отчаяние и панику.

Важно не быть в стороне. Страшнее всего сейчас жить так, будто ничего не происходит, когда вы находитесь где-то в спокойном месте. Я не против встреч с друзьями, я сама это делаю. Можно пойти где-нибудь и посидеть, заказать бокал пива. Но, если вы это делаете постоянно и, не откликаясь на войну, это отвратительно и неправильно.

Эта война также из-за безразличия, она с 2014 года. Пусть каждый посмотрит, где он был с 2014 года, стабильно ли он знал, что Михайловский собор обрастает фотографиями, сколько раз он был там, сколько перечислял на госпитале, переселенцев.

Эта война — она тоже ответ. И нельзя сейчас, когда вроде бы стало спокойно и кого-то не убили, когда уехал в другую страну и начал там жить, замыкаться.

Порой действительно уже нет сил, думаешь, где взять деньги, ведь индустрия стоит. А мы жили более или менее спокойно. Однако сейчас миришься со всем и думаешь о своих западных друзьях, у кого более-менее все хорошо, чтобы мы могли собрать нужные вещи для военных.

Но ты тоже понимаешь, что все устают от нашей войны. Помню ситуацию, как я только приехала в Италию. Я сначала была в Неаполе, стояла на набережной, состарившись душой… Я вообще не хотела ехать, потому что мне казалось, что это не моя жизнь. Сейчас я уже другая, моя жизнь другая. И в какое кино сейчас, вот действительно?

И я стояла, смотрела на людей и гуляющих, бегающих детей и поняла, что мне сейчас так неудобно в этом сообществе! Несомненно, я счастлива за них, но тогда чувствовала себя ненужным пазлом. Несмотря на все, мы благодарим тех людей, которые вопреки своему комфорту пожертвовали для нас. Но ты понимаешь, что это не может длиться годами. Устанут все. На это, вероятно, и рассчитывают, что устанет мир и мы тоже.

От этого страшно, несправедливо и обидно. Я так хочу сказать нашим всем людям, чтобы они молились. Иногда происходят вещи вне наших человеческих возможностей, кто-то появляется, принимается какое-то решение, восходит странная сила.

Несите и просите правду. Она медленная, но действительно все выбелит. Ибо зло динамично, мобильно. Делайте, что можно: читайте, помогайте с детьми, пока мамы волонтерят. Мы должны быть как муравейник. Как только три муравья сидят и курят бамбук сбоку, образуется дыра.

Посмотрите, скольких людей эвакуируют, куда они, где они? Мы должны понимать, что вы можете быть на их месте. Не дай Бог, чтобы кому-то было безразлично. Помогайте финансово, дайте людям время, помогайте, пустите кого-нибудь к себе в дом. Да, это трудно жить с другими людьми, но труднее не жить нам вообще. Никто в одиночку не спасается.

Победи нам! Спасибо за разговор!

Победы, да. Благодарю вас.



Ирма Витовская / Фото из фейсбука актрисы