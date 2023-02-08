Главные роли сыграли Леа Сейду, Паскаль Греггори, Мелвиль Пупо и Николь Гарсия. Мировая премьера фильма состоялась 20 мая 2022 года в разделе "Двухнедельник режиссеров" Каннского кинофестиваля. В Каннах фильм получил премию Europa Cinemas Label Award как лучший европейский фильм.

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На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг одобрения 91% на основе 77 отзывов со средней оценкой 7,9 из 10. На Metacritic лента получила 85 баллов из 100 на основе 29 рецензий.

По сюжету молодая мать-одиночка Сандра живет в Париже. Ее жизнь полна заботы о маленькой дочери и больном отце, состояние которого стремительно ухудшается. Вдруг в ее жизни появляется новое увлечение – женат ученый Клеман.

9 февраля начинается четвертая прокатная неделя фильма. Его покажут в двух кинотеатрах: "Октябрь" в Киеве и "КиноБум" в Ивано-Франковске.

"Одним прекрасным утром​": смотрите трейлер ленты

В интервью 24 Канала, Мия Хансен-Леве рассказала, что одной из главных причин, почему она взялась за ленту, была болезнь отца. Она подчеркнула, что ее главная героиня ленты достаточно меланхолична, а герой удивительно схож с ее отцом. Несмотря на это, режиссер вспомнила, с какими эмоциями встретила войну в Украине и об украинке Маше Кондаковой, сыгравшей в ее фильме.

Интервью с Мией Хансен-Леве

Справка. Миа Хансен-Леве – французский кинорежиссер, сценарист и актриса. В 2007 году за свой первый полнометражный фильм "Все прощено" получила премию Луи Деллюка. В 2014 году режиссера отметили званием кавалера Ордена искусств и литературы. Уже два года спустя она получила награду Серебряный медведь за лучшую режиссуру фильма "Будущие события" на 66-м Берлинском международном кинофестивале, а также членство в Академии кинематографических искусств и наук. Фильмы Мии Хансен-Леве в основном изображают родственные отношения и романтические отношения.

История создания ленты "Одно замечательное утро"

Приветствую вас, Мие Хансен-Леве. Очень рада вам. Я уже видела вашу ленту – непостижимо чувственная, добрая и искренняя история. Как родилась идея снять "Одним прекрасным утром​"? Что вас подтолкнуло к ее созданию?

Здравствуйте. Эммм… В Швеции я сняла фильм под названием "Остров Бергмана". Это картина, которую я снимала далеко от дома – на острове, где жила несколько месяцев. А прежде я сняла еще один фильм в Индии. Я была далеко от дома в течение довольно долгого времени. Поэтому, когда я вернулась, поняла, что теперь мне нужно создать фильм, действие которого будет происходить дома, и который будет изображать мой опыт, который я получила в последние годы.

Особенно я чувствовала, что мне нужно противостоять опыту болезни, которой страдал мой отец.

Я думаю, что одной из главных причин, почему я взялась за эту ленту, стало собственно проживание горя с отцом.

Поэтому я вернулась домой, имела идею и снимала Париж, тот мир, который был ближе к моей повседневной жизни.

Звезда Бондианы в романтической драме

Главной звездой фильма стала всеми любимая Леа Сейду. Расскажите, как вы познакомились с актрисой?

Ну, я вообще не знала Леа до того, как сняла фильм до того, как предложила ей роль. Я никогда раньше с ней не встречалась. Но я восхищалась ею, потому что видела много фильмов с ее участием. Я имею в виду не только фильмы о Джеймсе Бонде, в которых она тоже снималась, но и артхаусные фильмы, в которых она играла с самого начала.

Леа Сейду в фильме "Одним прекрасным утром" / Фото Артхаус Трафик

Я была очень тронута и удивлена ее присутствием на съемочной площадке. Она обладала этим магнетизмом, аура вокруг нее была очень сильной. Несмотря на это, я думаю, что она достаточно меланхолична. И это всегда касалось меня по-особому, потому что она не выглядела "искусственной". Я не имею в виду, что она грустный человек или совсем не така в жизни, но она несет в себе что-то, что, я думаю, связано с ее детством или чувствительностью. Это очень хорошо чувствуется на съемках.

Справка. Французская актриса Леа Сейду известна из лент "Спектр" и "Не время умирать" об агенте 007, а также "Отель Гранд Будапешт" и "Французский вестник". За свою актерскую работу в "Одним прекрасным утром​" она была номинирована на Премию Европейской киноакадемии.

Ее харизма и невинность поражали меня все время, пока я снимала ее. Иногда я была не уверена, действительно ли она играет, или она сама по себе настолько уникальна. Леа, безусловно, профессиональная актриса. Хотя она снялась во многих фильмах, все же сохранила эту застенчивость и невинность.

Главный герой – Паскаль Греггори, который очень схож с отцом режиссера

Паскаль Греггори сыграл роль отца – расскажите об этом актере. Планировали ли вы, чтобы этот герой был схож с вашим отцом?

Это, безусловно, сыграло главную роль в моем желании работать с Паскалем Греггори. Паскаль действительно немного похож на моего отца. Я имею в виду, что между Паскалем и моим отцом есть физическое сходство, которое, безусловно, повлияло на меня. Но я также была большой поклонницей Греггори, тем более что много раз видела его в фильмах.

Некоторые из его фильмов очень известны, и для меня они воплощают не только кинематограф, которым я очень увлекаюсь, но и красноречие, элегантность и, возможно, меланхолию. В нем богатый внутренний мир, который есть не у всех актеров.

Паскаль Греггори в фильме "Одним прекрасным утром​" / Фото Артхаус Трафик

Об атмосфере на съемочной площадке

В одном из интервью вы сказали: "Я снимаю только тех персонажей, которым сочувствую, независимо от их слабостей, это одна из предпосылок моих фильмов изначально". Объясните нам подробнее.

Что ж, у меня есть такая интересная особенность – я никогда не хотела снимать фильмы о персонажах, которых я считаю ужасными.

Я думаю, что жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на то, чтобы показывать, насколько ужасным может быть человек. А есть, это часть истории человечества и мира, к сожалению.

Поэтому я больше заинтересована в том, чтобы попытаться раскрыть персонажей, за которых я переживаю, каким сочувствую, мне интересны. Это не значит, что эти персонажи должны быть идеальными, без всяких недостатков. Я всегда говорю о том, что все предстают перед трудностями. В частности, мои персонажи они все еще очень чувствительны, а не слишком идеализированы. Мне нужно найти способ любить их. И по этой причине я снимаю только кино о персонажах, которые меня трогают, даже если они не совершенны. Иначе я не смогу вдохновиться. Думаю, именно поэтому я никогда не снимала бы фильмы, например, о нацистских персонажах. Я не хочу тратить деньги и энергию на съемку людей, которых я считаю своими врагами.

В Украине режиссеры следят, чтобы атмосфера на съемочной площадке была толерантной и настоящей. Особенно, когда в фильме изображают разные поколения. К примеру, дети, они всегда требуют больше внимания взрослых. Какое настроение было у ваших актеров?

Что ж, я также придаю большое значение атмосфере на съемочной площадке. Я стараюсь, чтобы каждый на съемках испытывал уважение друг к другу, в частности к более уязвимым актерам, среди которых есть дети. Изначально пытаюсь создавать толерантную атмосферу. К тому же, мне всегда нравилось работать с детьми и непрофессиональными актерами.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / Фото Артхаус Трафик

Дети привносят в картины нечто особенное и ценное. Но вы должны приспособиться к ним, не можете навязывать им сценарий. Вы должны чувствовать их ритм и энергию, а также дать возможность быть свободными. К ним нужно прислушиваться и быть открытым. Такое поведение, кстати, пойдет на пользу и другим актерам на съемках.

Дети мыслят ситуациями, они ведут себя не так, как профессиональные актеры. Поэтому важно научить их понимать сцены и картинка получится очень правдивой.

" Одним прекрасным утром" – это фильм о любви, а также о ходе времени

Как бы вы характеризовали вашу ленту несколькими словами – какое слово было бы главным? Любовь?

Да, возможно. Я достаточно плохо продвигаю свои фильмы. Это очень сложная задача для меня. Но я бы точно сказала, что это, безусловно, фильм о любви, а также о ходе времени. Он также об одиночестве и стойкости.

Заметьте. Издание The Telegraph назвало игру Леи Сейду "прекрасной", IndieWire описало фильм как "легкий, но глубоко трогательный", а The Wrap как "глубокий и увлекательный портрет утраченной, найденной и неизменной любви". Hollywood Reporter и V anity Fair назвали "Одним прекрасным утром" одним из лучших фильмов года.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / Фото Артхаус Трафик

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О войне в Украине

Сейчас весь мир внимательно следит за событиями в Украине. Когда вы узнали, что Россия напала на Украину?

Как и все, 24 февраля. Я еще даже до того следила за новостями, потому что угроза становилась все более реальной, хотя и не хотелось верить в это. Я имею в виду, что я была в курсе того, что происходит с самого начала. Я на это потратила много внимания и эмоций. И я до сих пор слежу за событиями.

В вашем фильме говорится, что "самая сильная эмоция – это гнев". С этим согласится каждый украинец сейчас. Какие у вас возникли эмоции, когда вы поняли, что началось полномасштабное вторжение россиян на украинские земли?

В своем фильме я этого не говорю на самом деле. В ленте есть сцена конференции, где Лео работает переводчиком, и кто-то на ней вспоминает тот факт, что в социальных сетях самое сильное чувство, вызывающее большую реакцию, это гнев. И я думаю, что это очень интересное наблюдение о социальных сетях – как работающие, создающие и какие последствия это может иметь для сознания людей. Именно поэтому я эту фразу использовала в своем фильме. Но это не значит, что об этом говорит весь фильм. Я так не думаю.

Вообще злоба для меня не самое сильное чувство. Но в конкретном случае с войной в Украине я, очевидно, была больше зла. Я была поражена. Меня тоже охватила печаль. И эта сильная злоба и большая печаль остаются до сих пор. И я думаю, что они будут дальше. Эти эмоции останутся со мной еще долго после окончания войны.

Миа Хансен-Леве / Фото Артхаус Трафик

Впечатления Мии Хансен-Леве от украинских фильмов

Видели ли вы какие-нибудь украинские фильмы? Например, "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука или "Видение бабочки" Максима Наконечного, которые также представили на Каннском кинофестивале? Если да, каковы ваши впечатления?

Нет, я еще не видела эти фильмы. Когда я была в Каннах, мне не удалось посмотреть ни один фильм. Обычно когда я на фестивале со своим фильмом, я не смотрю других фильмов. Трудно смотреть чьи-то картины, когда представляешь свою.

Маша Кондакова сыграла во французской ленте "Одним прекрасным утром"

Но недавно в этом году я посмотрела фильм Маши Кондаковой "Внутренние войны". Эта документальная лента, которую она сняла до начала войны, связана с женщиной, уехавшей на Донбасс воевать. Вернее, это портрет этой женщины. Машу на самом деле я знаю. Она играет небольшую роль в моем фильме. Поэтому я была глубоко тронута, увидев ее работу, и меня поразило то, что она поехала туда во время войны, чтобы снять фильм.

Справка. Маша Кондакова – французско-украинский режиссер документального и игрового кино. Родилась в Киеве в 1989 году. Ее короткометражный фильм "Ноябрь" отобрали на Международный кинофестиваль в Локарно, где получил 15 наград. Позже его приобрел французский Canal+. Впоследствии Маша Кондакова переехала в Париж, где теперь работает не только режиссер, но и актриса.

Кроме этого, я видела еще один фильм, он не украинский, но снятый в Украине.

Я видела "Мариуполис" режиссера... Мне очень трудно сказать его имя... Мантаса Кведаравичюса. Это литовский режиссер, погибший в начале войны. Я посмотрела первую часть его документального фильма о Мариуполе. С тех пор я постоянно слежу за событиями в Мариуполе.

На самом деле мне очень тяжело было смотреть этот фильм, зная, что там произошло. Но он показался красивым, особенно благодаря замедлению кадров, что дало нам возможность увидеть повседневную жизнь, мир, который снимают так, как мы обычно не видим. Это очень глубокая лента о войне. Впечатляет атмосфера в этом документальном фильме.

"Мариуполис": смотрите трейлер фильма Мантаса Кведаравичюса

Обращение к украинцам

Спасибо. И напоследок можете обратиться к украинцам и представить "Одним прекрасным утром".

Поздравляю, украинцы. Я режиссер фильма "Одно прекрасное утро", и я хотела бы поблагодарить вас за то, что вы, возможно, уже посмотрели или решили посмотреть мой фильм. Я не очень хорошо умею представлять себя, для меня это сложно. Но я хотела бы выразить свое восхищение украинским народом, который с таким мужеством борется за свою свободу. И я бы никогда не подумала, что мой фильм выйдет в прокат в Украине в таком контексте, во время войны. Я очень хотела бы выразить свою благодарность и восхищение дистрибьютору, который все еще заинтересован в выпуске моих фильмов, когда вокруг происходит так много более важных вещей. Спасибо.

Кадр из фильма "Одним прекрасным утром" / Фото Артхаус Трафик