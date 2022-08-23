Эта война началась с Крыма и Крымом закончится, – знаковое интервью с Олегом Сенцовым

Олег Сенцов сейчас редко дает интервью из-за важной занятости на фронте. Однако 24 канал, несмотря на трудности с сетью, сумел пообщаться с военным, который как никто знает, как следует бороться с политическим режимом россии. Наш разговор выходит в полугодие войны и 31-й День Независимости Украины.

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В интервью украинский защитник заверил, что ВСУ — чрезвычайно мощные, мотивированные, исполненные боевого духа, ежедневно борющиеся за нашу общую победу. Сенцов отметил и о Крыме, который мы точно вернем, потому что "война началась с Крыма, им и завершится".

В нашем разговоре в рамках проекта "Интервью24" мы узнали о том, что прежде всего Олег сделает после победы, а также какой будет киноиндустрия. Режиссер поделился, что "мы уже стали частью европейского кино".

Интервью с Олегом Сенцовым



Беседа 24 канала с Олегом Сенцовым / Скриншот из интервью

О ситуации в Бахмуте, быту на войне и ротации

Олег, поздравляю вас. Знаем, что вы никогда не стояли в стороне от важных дел в Украине, однако скажите, как вы решили уйти на фронт? Если коротко, каков был ваш путь от 24 февраля до сегодняшнего дня?

Я еще до начала широкомасштабного вторжения говорил, что если начнется большая война, я уйду на фронт. Это было мое решение. Когда началось вторжение, я отвез семью на запад Украины во Львов. Потом вернулся в Киев и вступил в тероборону, где раздавали оружие, думая, что будут боевые действия именно в столице.

Я звонил в военкомат, но там не было оружия и не записывали в боевые части. Был немного бардачок… В конце концов 8 лет воюем, но никогда не готовы к войне.

Первые две недели мы работали на блокпосту, а затем часть нашего батальона перебросили в Белогорелку, достаточно горячее место. Я к этому отнесся с пониманием, потому что не хотел сидеть на блокпостах в Киеве, а хотел воевать. После чего поехал в отряд спецназовцев: работал на юге Украины, под Гуляйполем, а сейчас воюю на Луганском и Донецком направлениях.

Недавно вы публиковали фотографию из-под Бахмута. Какая там ситуация сейчас?

Да, я непосредственно в Бахмуте. Они (российские оккупанты, — 24 канал) подошли достаточно близко. В некоторых местах уже перерезали дорогу, вышли на господствующие высоты, но еще не контролируют их. То есть это серая зона, на которой они лазают, а мы их пытаемся выбить. Они хотят проникнуть в город, но мы не пускаем. Мы вытесняем их.

россияне в последние дни немного начинают задыхаться, сравнивая с тем, как было две недели назад.



Олег Сенцов в Донецкой области / Фото из фейсбука военного и режиссера

Раньше вы рассказывали о том, что в большинстве своем находитесь в ожидании, не воюете круглосуточно. И время от времени делитесь в фейсбуке фото и сообщениями о войне. Когда вам удается отдыхать? Бывают ли у вас ротации?

Слава богу, преимущественно ночью (Смеется). У ребят бывают ротации, но это по желанию. Я несколько раз ездил в Киев: один раз к семье, другой – жениться.



Олег Сенцов с семьей / Фото из фейсбука военного и режиссера

Мы, кстати, поздравляем вас с женитьбой. Как вы познакомились со своей возлюбленной? Честно говоря, это стало неожиданностью для всех.

Спасибо. Я не очень люблю рассказывать о своей личной жизни. Но скажу, что мы познакомились за границей на конференции в области правозащиты. С того времени начали общаться, а затем Вероника вернулась в Украину. И так все как-то вышло. Я не очень умею рассказывать любовные истории (Смеется).



Олег Сенцов с женой Вероникой Вельч / Фото из фейсбука военного и режиссера

"Арестовщины" нужно избавляться, – каков моральный и боевой дух украинцев

Враг и в дальнейшем убивает украинцев, за полгода мы сильно изменились. К сожалению, это сделала война. Какие очевидные отличия вы видите между тем, что было, например, в первые недели после 24 февраля и сейчас, в аспекте боевого духа? Не потеряли ли украинцы свою веру? Как вы чувствуете?

Я не знаю, я в другой среде, я военный. Я не очень знаю о настроениях граждан, но иногда читаю новости, реже фейсбук, как-то смотрел никак не касающийся реальности информационный телемарафон "Единые новости", поэтому я особо не в курсе, что думают люди. Однако чувствую, что украинцев не покидает возвышенный моральный дух. У них есть определенные ожидания, что война закончится быстро. Но это наше желание, а не настоящая ситуация. Она не так хороша, как нам этого хотелось бы.

Сначала был дикий шок, мы так хотели верить, что все завершится очень быстро. ВСУ с самого начала показали чрезвычайную силу и мощь. Однако были настроения, что все завершится через две-три недели. Нам это преподносили, и людей это тогда устраивало.

Что через две-три недели? Победа? Я не знаю, у кого были такие детские настроения. У хоть немного понимающих нормальных людей, которые смотрят на карту и в статистику — какое войско в россии, какой у него экономический запас, сколько денег туда пошло, сколько путин потратил на это все сил и времени, ведь он пошел в открытое наступление, — кто будет сдаваться через три недели? Это ясно как белый день. А рассчитывание на две-три недели — это "арестовщина", и от нее нужно было избавляться уже давно.



Украинские защитники / Фото из фейсбука военного и режиссера

Какие настроения среди военных на фронте?

Мир военных совсем не похож на мир, который рисует фейсбук, где прекрасные и красивые воины в форме с автоматами на фото. Война совсем другая. Она не похожа на новости. Война немного похожа на очень хорошие фильмы о войне, которых мало. Или на очень хорошие книги о войне, которых тоже мало. Но она точно не похожа на обычное представление людей.

Я так много знал о войне, но все равно это другие ощущения и реальность. Это не то, что я представлял себе до полномасштабного вторжения.



Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного и режиссера

"ВСУ – очень мощные": об изменениях в армии, возвращении Крыма и Крымском мосте

Вы писали, что, когда весной 2014 помогали эвакуации из Новофедоровки военных, которые остались верны присяге, наша армия представляла собой печальное явление. Сейчас, восемь лет спустя, ВСУ мощно заявляет о своем будущем возвращении в Крым. Об этом свидетельствуют успешные операции украинских войск вблизи Джанкоя, откуда россияне бешено убегают, и в той же Новофедоровке. Как вы можете оценить, насколько быстро мы можем вернуть Крым в Украину? Какая может быть эта борьба?

Эта война началась с Крыма и Крымом закончится. Что касается эвакуации: я не только из Новофедоровки вывозил, но из многих других городов и поселков. Я тогда тоже смотрел новости, был на Майдане, был активистом. А когда мне впервые позвонили и попросили эвакуировать военные часть из Бельбека… Если помните, был такой Мамчур, который в 2014 году со своими военными вышел против вооруженного врага с флагом и под Гимн Украины. У сети есть это видео нашего сопротивления. Голые, босые идут на автоматы. Тогда Мамчура арестовало фсб, а его часть выселили из общежитий. Я приехал забирать их с автобусами и увидел этих людей: в советском "дубке", с вещами, в шлепанцах, с детьми, женщинами и флагом. И это была наша армия.

Интервью 24 канала с Юлием Мамчуром 2014: смотрите онлайн

И тогда я понял, почему мы не можем сопротивляться в Крыму. Мы были просто несостоятельны. За годы независимости армию разворовывали, при януковиче все еще ухудшилось. В частности, россия приложила к этому руку, чтобы нас максимально ослабить, используя свое политическое влияние. Тогда, к сожалению, это было очень грустное явление.

А сейчас наша армия действительно очень мощная. Мы даем отпор такой сильной российской армии, которая не была готова к яростному сопротивлению украинцев. россия думала, что сейчас до сих пор 2014 год и она будет воевать с какими-то непутевыми, потому что не считает Украину государством, украинцев нацией, а армию такой, что способна сопротивляться и побеждать.

Я уверен, что мы сможем переломить эту громаду и освободить все территории, которые сейчас или раньше были оккупированы, и, возможно, зайти в Крым военным способом.

Я также думаю, что когда там начнутся очень серьезные политические внутренние процессы, Крым уже будет под бдительным оком ВСУ, что было показано на примере Джанкоя и Новофедоровки. Поэтому может быть и так, что мы разрешим этот вопрос даже без военной операции. Но я не исключаю, что, возможно, она и будет.

Но то, что когда мы освободим Крым, это будет наша окончательная победа для меня, это понятно. Только вопрос: "Сколько на это нам нужно не недель, а лет?"

Насколько люди в Крыму ждут возвращения в Украину? За все время оккупации там заехало много россиян, а украинцы наоборот уехали или их насильственно вывезли.

Как заехали, так и уедут. Ничего ужасного нет. Если разрушат Крымский мост, мы дадим им возможность переправиться и пусть едут в россию. Нам важно освободить территорию. Те украинцы, которые ждут освобождения, они там действительно остались. Их немного, но они есть и будут нам рады. А кто не будет – пусть уезжает или мирится с этой ситуацией.

Крым – это территория Украины, которая признана международными договорами. Это историческая территория, где живут крымские татары, которые являются этническим коренным народом Украины и стремятся быть в составе Украины.

Это наша земля. Мы поднимем наш флаг, а все, кто с этим не согласен, могут уезжать.



Олег Сенцов показал журнал о Крыме, который нашел в разрушенном Донбассе / Фото из фейсбука режиссера

Чем выгодна затяжная фаза войны и какое у нас оружие

Некоторые эксперты говорят, что сейчас война переходит в затяжную фазу, но это играет на пользу Украины. Они объясняют это тем, что на фронт успевает поступать то, что нам нужно — военная помощь от западных партнеров. Как вы думаете, чем выгодна или не выгодна затяжная фаза?

Из положительных сторон затяжной фазы: прежде всего мы не проигрываем – это очень хорошо (Смеется). Мы затягиваем эту войну с более сильным противником. Здесь надо понимать, что российская армия действительно сильнее. Это следует осознать: у них большее войско и больше ресурсов. Мы меньшая армия, но лучше мотивированная, обученная, нас поддерживает общество, международные партнеры. Она более децентрализована и инновационна. То есть мы держимся: часть у нас на советском оружии, часть – на западном. У нас не так много тяжелого оружия, но более простого. К примеру, у меня американский М4А1 Carbine, он уже есть у многих ребят. Есть Javelin, трубы, NLAW, LAW, Stinger. Такого добра более или менее хватает. Чего-то тяжелого действительно мало, но арта работает, HIMARS тоже, и я думаю, что этого будет все больше и больше.

И огромная часть – это волонтеры. То есть у меня от государства только винтовка, все остальное либо я купил сам, либо мне привезли волонтеры. Очень много оборудования, и так почти у всех. Мы давно воюем и всем обеспечены.



Олег Сенцов с волонтером / Фото из фейсбука режиссера

Неподготовленным людям лучше на войну не ехать – почему не каждый мужчина должен идти на фронт

Сейчас в интернете идут разные споры относительно темы, должны ли все мужчины идти на фронт, мол, это их обязанность — защищать Украину. Как вы думаете, должны ли идти на войну все или все же некоторые категории мужчин эффективнее на местах, в тылу?

Однозначно. На фронт должны идти только люди, которые хотят воевать. Они должны быть мотивированы и готовы к тому, что их могут ранить, убить, взять в плен. Без этого нереально.

Сейчас многие приезжают так, что все эти месяцы отсиживались на базах. Вот недавно пришел парень, и у него такое романтическое представление о войне… Он насмотрелся каких-то роликов, думал, что сейчас он будет такой суперрембо, но на самом деле все не так. Он не понимает, что у тебя почти нет прямого огневого контакта с противником, стрелковый бой — это очень редко и не основа.

Это война минометов, арты, нужно выживать, держать позиции, не пускать их дальше. Такие люди не готовы к этому и, попав под первый обстрел, скисают, кто-то убегает, кто-то уезжает и оставляет позиции.

Потом бывают проблемы, поэтому лучше неподготовленным людям на войну не уезжать. Они могут помогать где-то в тылу и быть в каких-то частях, которые не ведут боевые действия. Потому что без такого персонала тоже никак.

Или люди просто волонтерят, что-то делают во благо государства. У каждого есть своя миссия. Просто пусть он поймет, где может оказаться полезным.

У меня есть знакомые, которые ушли сразу, как я, 24 февраля, и есть люди, которые на войне появились через три-четыре месяца. Они не имели военного опыта, но ушли, хотя я и не считал их воинами. Но люди идут на это не потому, что кто-то их позвал или поймал и вручил повестку, такой человек не будет солдатом или воином. Будут те, которые сами ушли в военкомат и записались добровольно, получили повестку, прошли обучение, уехали на фронт. Это верно. Это будет мотивированный подход, который будет работать.

Повестки за наказание – метастазы постсоветской бюрократической системы

Сейчас идет общая мобилизация, и, без сомнения, вокруг нее возникает ряд мифов и немало вопросов. Можно говорить и о давно устаревших законах. Но сегодня речь идет о том, что без опыта человека действительно могут мобилизовать. Повестки раздают где угодно: в общественных заведениях, на детской площадке, на работе, на улице и так далее. Часто это как наказание за некоторые вещи.

Я не знаю, кто придумал эту ерунду. Кажется, это больше похоже на какие-то единичные случаи, которые раздуваются в систему. Но система так не делается. Я вот не знаю ни одного человека, которого бы так мобилизовали — просто потому, что его где-то там поймали. Возможно, такие случаи есть. Но это скорее метастазы постсоветской бюрократической системы. Там, в армии, тоже было этого много, бумажных моментов. Возможно, наша система сейчас дает какие-то сбои, но я знаю позицию военных и главнокомандующего Залужного – они против этого, потому что это неправильно. Все понимают, что в бой должен идти надежный человек.



Олег Сенцов на войне / Фото из фейсбука военного и режиссера

Филимонов из "Носорога", Хлывнюк, Тополя: о знаменитостях на фронте

Мы знаем, что на фронте сейчас очень много украинских актеров, режиссеров. С кем вы, возможно, пересекаетесь на войне? Может быть, поддерживаете связь?

С Сергеем Филимоновым сегодня мы виделись. Он был ранен дважды, но уже в строю. Первый раз его порубило "градом", а в результате второго получил сотрясение. Одному парню там сильно ногу ранило.



Олег Сенцов с Сергеем Филимоновым, главным героем "Носорога" / Фото из фейсбука режиссера

Еще есть другие актеры из "Носорога", двоих я видел, даже больше. Кто-то из технической группы есть, где человек 10 — принимавших участие в производстве фильма. Они воюют, я их видел своими глазами.

Несколько раз я встречал Хлывнюка, Тополю я не видел, но слышал о нем. Я уверен, что каждый делает то, что может.



Олег Сенцов с Андреем Хлывнюком и Леонидом Остальцевым / Фото из фейсбука режиссера

"Даст толчок для европейской арены": каким будет наше кино после победы

Тем временем скоро 24 августа. Насколько это возможно, мы постараемся подвести итоги. Сегодня есть немало документальных фильмов о войне. Это аллюзия на поэму Довженко "Украина в огне 2", "Кровавая нефть" о сопротивлении украинцев, "Тихий террор. Хроники ада", ленты о Мариуполе. И это еще не весь перечень. То есть, украинское кино развивается. По вашему мнению, что у нас будет после победы? Как вы видите украинское кино?

Закрывают Центр Довженко – вот и итоги нашего кино. Что будет после победы – я не знаю. Мне известно, что кто-то снимает. Ко мне даже приезжали однажды, но я не очень люблю все эти съемки, потому что мне это не нужно. Но кто-то делает это хорошо (снимает фильмы, — 24 канал).

Украинское кино развивалось до войны, сейчас понятно, что будет пауза, но после победы, я думаю, будет новая волна.

Возможно, это будет как итальянский неореализм, после войны давший очень мощную энергию для себя и других стран. После итальянского неореализма последовала французская новая волна, затем кино в Советском Союзе, новый Голливуд в США. Поэтому, возможно, кино будет таким, что даст толчок для европейской арены. Увидим.

Почему "Племя" Слабошпицкого – лучший фильм, снятый за все годы Независимости

Упомяну фильм "Племя" Мирослава Слабошпицкого, с которым связывают новую волну украинского кино. Он вышел в 2014 году, который был таким, можно сказать, переломным периодом для нас по понятным причинам. И тогда эта картина была первой, которую показали во многих странах мира.

Это наше лучшее кино, снятое за все годы Независимости. Это факт. Это не потому, что оно вышло в 2014 году, а потому, что оно лучше всего в настоящее время. Это самое качественное наше кино. Просто так совпали обстоятельства, что его показали в 2014 году.

"Племя" — это первый в мире фильм, снятый без единого слова, исключительно на жестовом языке без субтитров, интертитров или закадрового голоса. Ленту представили на более чем 100 кинофестивалях мира, где она получила более 40 наград, среди которых Европейский киноприз и три приза Каннского кинофестиваля, из-за чего считается самым титулованным украинским фильмом.

"Племя" 2014: смотрите фильм онлайн

Возможно, тогда начался процесс возобновления украинского кино. Ведь появилось много новых режиссеров, начались питчинги Госкино. Даже я, придя с улицы, никого не зная, без опыта больших работ, нужного образования. Но я снял маленькое кино и поэтому смог потом получить государственные деньги на проект. Без каких-либо связей, взяток и так далее. И как раз "Племя" попало в эту волну. Ибо та возможность, которая тогда у нас открылась, принесла много новых названий. И эта волна продолжается, она продолжает набирать обороты.

Украинское кино и голливудское: какое украинцы предпочитают

Это очень круто действительно. Но предпочитают ли украинцы украинское кино, когда рядом голливудское? Есть проблема, что украинцы не ходят на украинские фильмы, которые действительно очень успешны на международных фестивалях. Кроме того, что "Носорог" на Netflix, лучший в Польше, "Мать Апостолов" недавно победил на кинофестивале в Гонконге, да и всего у него за 2022 год там что-то ориентировочно 60 побед.

Я, например, тоже не видел "Мать Апостолов", не знаю, о чем это кино. Таких, как я, достаточно много. То есть я замечаю действительно какие-то знаковые моменты, но не знаю об этих 60 победах, это достаточно много. Я видел "Клондайк", он победил на Санденсе, и сейчас в Локарно фильм "Как там Катя" одержал две победы. Это был второй конкурс, но Анастасия Карпенко получила приз за лучшую женскую роль.

Я смотрю знаковые вещи, но не слежу за статистикой. На самом деле я живу этим и знаю больше о кино, чем рядовой украинец. Я могу сказать, что люди любят украинское кино.

В эти процессы я как раз немного погрузился перед нашей премьерой "Носорога", встречался с владельцами кинотеатров, мы с моим партнером объехали все сети, чтобы они дали нам лучший сеанс, чтобы они поверили в наше кино. Поэтому я очень бросился в информационную поддержку этого проекта, и встречи со зрителями были почти каждый день. Я видел, что люди реагируют, они хотят смотреть качественное кино, люди хотят смотреть украинское кино. Однозначно.

Нет такого, что показывают два фильма — один украинский, другой иностранный — и люди говорят: "Нет-нет, я не пойду на украинское, потому что оно плохое". Нет, люди выбирают, они понимают, что если кино интересное, они пойдут с большим увлечением на него, чем на зарубежное.

Почему, например, в каждой стране делают собственные римейки на мировые интересные картины? Американцы этим занимаются, иногда это делают французы. Потому что люди хотят смотреть собственно контекст о себе, они хотят видеть историю о себе, а не о других людях. И тогда это заходит в любом случае.

У местного кино будет такое преимущество. Но это правда, что с Голливудом очень трудно конкурировать: мы как Ворскла, играющий с Манчестер Юнайтед в одном чемпионате. Это очень разные весовые категории, но надо драться за зрителя, за залы, за кассы и так далее. Но и наши сборы растут. Украинские фильмы одерживают не только победы. Хотя почти каждый фестиваль проходит с украинскими картинами, без него не может быть. Мы стали частью европейского кино. Но, напомню, сборы в процентах тоже растут. Это объективная реальность, правда, довоенная, но она была.



Олег Сенцов на премьере "Носорога" / Фото из фейсбука режиссера

Закрывают Центр Довженко – что здесь не так

Вернемся еще к Довженко-Центру. Напомню, что буквально вчера Госкино заявило, что хочет реорганизовать крупнейший киноархив Украины. По словам кинематографистов, это ликвидация и уничтожение. Безусловно, Довженко-Центр бьет тревогу. Украинские режиссеры, в частности Целик, Алиев и другие, выразили возмущение, украинцы требуют увольнения Кудерчука. Чем это может завершиться?

Никто не знает. Однако за последние несколько лет культурные институции у нас, скажем так, ухудшили свое качество. Не знаю, к чему это приведет. Но эта история не нова. Она началась, когда Иван Козленко ушел из Довженко-Центра. Когда стало ясно, что его переводят из-под порядка Министерства культуры в Госкино и будут проводить реорганизацию. Об этом уже шла речь.

Однако, если сейчас архив закроют и все эти пленки выкинут на свалку или дадут людям, которые ничего не смогут с этим что-то сделать, начнется отмывание средств, здание отдадут под какой-нибудь торговый центр или застройщикам под новые квартиры, то будет действительно понятно, что это решение против культуры. Мы просто сейчас боимся этого, но если это будет факт, то за это нужно будет понести ответственность.

К теме В Минкультуры заявили, что не знали о решении Госкино реорганизовывать Довженко-Центр

Мы непобедимы – о настоящей силе украинцев

В чем настоящая сила украинцев?

Мы непобедимы и не сдаемся. Когда нам становится хуже, мы держимся вместе. янукович думал, что он разгонит студентов и все разойдутся, а вышли миллионы, и мы прогнали януковича. путин думал, что он вторгнется своим войском, ударит ракетами и мы побежим, а мы еще больше собрались. Мы освободили еще больше земель, оккупированных в первые недели войны.

Мы непобедимы, никогда не сдаемся и всегда побеждаем.

Что Олег Сенцов первым сделает после победы

И напоследок — что вы сделаете прежде всего после победы?

После победы? Сбрею свою бороду (Смеется).

Спасибо за разговор. Будем надеяться только на лучшее и скорейшее возвращение наших территорий. Берегите себя.

Благодарю вас за работу. Обязательно победим!



Олег Сенцов с Юрием Бутусовым / Фото из фейсбука режиссера