В преддверии юбилея мы пообщались с Олесей о ее творческом пути, работе в театре и кино, а также на другие актуальные темы. Откровенный разговор со звездой украинского кинематографа читайте дальше в рамках проекта "Интервью24".

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Уже более 20 лет он собирает аншлаги, – о спектакле "Корсиканка" на день рождения

Свой юбилей вы отметили на сцене Октябрьского дворца, сыграли главную роль в спектакле "Корсиканка". Почему именно этот спектакль выбрали для особого дня?

Потому что этот спектакль проверен временем, на него снова и снова возвращаются зрители. Уже больше 20 лет он собирает аншлаги на родной сцене Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу, а также во время гастролей. Ибо этот спектакль понятен и для взрослых, и для малышей. Он простой и глубокий одновременно. Рядом со мной на сцене мощные и талантливые актеры: Сергей Солодов, Андрей Мастренко, Юрий Литвин, Владимир Мовчан, Святослав Фехтел, Александр Башко. Это повод отпраздновать день рождения не празднуя, сделать подарок себе и зрителям.

Что общего и отличного между вами и вашей героиней?

Отличаемся мы тем, что я не из Корсики, мое имя не Жозефина, у меня, к сожалению, нет четырех замечательных детей. Я не живу во времена Наполеона, поскольку именно в этот период происходят события спектакля. Но, безусловно, у нас много общего. Мы обе не боимся работы, мы авантюристки, верим в доброту, верим в людей и в то, что счастье и радость всегда с тобой, они в тебе. Верим в то, что человек жив до тех пор, пока борется. И не важно, какой у него социальный статус.



Олеся Жураковская в спектакле "Корсиканка" / Фото пресс-службы актрисы

Не сдаемся, – о жизни театра во время войны

В момент полномасштабного вторжения культурная индустрия страдает, в частности речь идет о театре. Как живет сейчас театральная сфера?

И в мирное время нас не очень баловали. Мы – муниципальный театр, у нас не было достаточно финансирования, поэтому было бы удивительно, если бы во время войны нам не было сложно. Нам сложно, но мы двигаемся вперед. У нас амбициозные планы, есть премьеры, делаем ремонт, поддерживаем своих. 12 работников нашего театра сейчас в рядах Сил обороны – 11 мужчин и одна замечательная девушка Галя. К сожалению, недавно наш коллега Олег Острополец погиб. Вечная слава герою и земной поклон за то, что защищал всех нас. Мы держимся, потому что впереди еще много работы. Работаем, привлекаем какие-то средства, ищем гранты, спонсоры. Не сдаемся и поддерживаем наших зрителей, дарим эмоции.

Для меня она очень важна, – о самых знаковых театральных ролях

Какие роли на сцене театра за время вашей карьеры самые знаковые? Объясните.

Сразу могу сказать, что это Корсиканка. Вряд ли у меня будет еще какая-нибудь роль, которую буду играть 20 лет. Хотя, кто знает, увидим. Для меня она очень важна. Также люблю свою роль в спектакле "Все лучшие вещи", поставленном Тамарой Труновой. Это сверхсовременная драматургия Дункана МакМиллана, интерактивное представление в легкой, гибкой форме. Это живое общение со зрителями. Люблю роли из спектакля "Море... Ночь... Свечи..." за режиссурой Митницкого Эдуарда Марковича. Кстати, этот сезон мы открываем обновленным спектаклем, с новым актерским составом. Так мы храним память и умножаем наши достижения.



Олеся Жураковская / Фото пресс-службы актрисы

Никто не обижал, – о съемках с россиянами

В ваших наработках есть немало ролей в кино. В частности, сериал "Крипосная". Это русскоязычный сериал, где также снимались русские актеры. Отличалось ли отношение к ним на съемочной площадке? Ваши коллеги, в частности Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк ранее рассказывали, как россияне получали определенные привилегии в отношении.

Сериал "Крипосная" мы действительно снимали на русском языке, но он полностью дублирован на украинском. Очень красивый дубляж. А что касается отношения, я не могу сказать, что меня как-то унижали, ограничивали. У меня были такие же условия работы, как и у российских актеров. Возможно, отличались гонорары, но меня никто не обижал.

Это речь врага, – о русском языке в кино и быту

До полномасштабного вторжения многие украинские сериалы снимали на русском языке. И они пользовались популярностью. Среди них, безусловно, "Крипостная". Люди потребляли русскоязычный контент, поскольку украинского было очень мало. Да и актеры в быту также общались на русском. На каком языке дома до полномасштабной войны общались вы?

Я всю жизнь общаюсь на украинском языке. Мне везло родиться в очень сознательной украиноязычной семье. Папа меня с сестрой отдал в украинскую школу. Сейчас это гимназия имени Олеся Гончара №78. Поэтому для нас нормально и естественно говорить по-украински. Относительно общения на площадке вы снова вспомнили "Крипосную" и до этого вспоминали Ольгу Сумскую и Тараса Цымбалюка. Так вот, как раз Оля Сумская, Тарас Цымбалюк, Александр Печерица, Слава Красовская, Христя Люба. Мы в быту, вне площадки и на площадке общались исключительно на украинском языке.

Многие военные отмечают, если мы сейчас полностью не откажемся от русского языка, то очень велика вероятность, что через 10 лет снова придется брать оружие в руки и защищать наши земли. Как еще объяснить людям, что русский – язык врагов, язык, которым отдаются приказать обстреливать мирные города, убивать украинцев?

Я не могу не согласиться с нашими военными, думаю, что они правы на 100%. Нам нужно сделать максимум, чтобы украинский язык звучал повсюду, нам нужно приложить много усилий для искоренения русского из нашей среды. Это язык неприятеля, он подсознательно рушит все вокруг себя. Да, я соглашаюсь. Чтобы снова не брать оружие в руки, мы должны учить украинский язык, учить украинскую историю, учить украинскую культуру, приумножать ее, растить сознательных, умных, сильных людей и гордиться всем, что у нас есть.



Олеся Жураковская / Фото пресс-службы актрисы