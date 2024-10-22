О кино, языковом вопросе, воспитании дочери и личной жизни: искренний разговор с Ольгой Атанасовой

Ольга Атанасова – выдающаяся украинская актриса, которая завоевала зрительские сердца благодаря своим блестящим выступлениям в театре и кино. В настоящее время она активно работает над новым проектом телеканала СТБ "Любовь и пламя". Кроме театральных спектаклей, Ольга удачно сочетает профессиональную деятельность с материнством, сохраняя при этом прекрасный внешний вид.

В рамках проекта "Интервью24" мы имели возможность пообщаться с актрисой о ее личной жизни, вызовы войны и развитие украинского кино. Читайте наш откровенный разговор на Кино 24, где Ольга поделилась своими мыслями, переживаниями и вдохновением.

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Хочется сыграть в комедии, – о работе в кино и планах в профессии

Вы – актриса театра и кино. Что вам ближе: сцена или съемочная площадка? Какая из этих платформ дает вам больше вдохновения?

Я, прежде всего, вдохновляюсь творчеством, пусть это будет съемочная площадка или театр. Обожаю кино, потому что есть закулисье. Я обожаю общение с девушками из грим-цеха, с девушками-стилистами. Ты приходишь на площадку, и уже начинается творчество. Ты еще не вышел на съемочную площадку, но уже чувствуешь этот киношный вайб. Обожаю эти шуточки и общение с партнерами. Ну и, конечно, сам процесс.

В театре я обожаю атмосферу созидания. Театр – это процесс от начала до конца. Ты на сцене проживаешь целую жизнь, от начала до конца, последовательно приобретая опыт. И в этом тоже есть кайф, потому что ты проживаешь и вдохновляешься жизнью своего персонажа.

Поэтому я не могу сказать, что больше люблю. Я увлекаюсь творчеством и люблю и то, и другое. Считаю, что без театра невозможно кино, потому что театр – это такая постоянная подзарядка, постоянная школа, твой тренаж.

Над какими проектами вы сейчас работаете, и что в них вас больше всего захватывает?

Работаю сейчас над проектом "Любовь и пламя". Вдохновляют герои, которые спасают человеческую жизнь. Вдохновляет сам материал и моя героиня, потому что мне кажется, что из всех ролей она самая сложная в характере. Когда я читала сценарий, сама была удивлена, что моя Ольга вытворяет в конце. Но у нее есть своя правда, она неплохой человек.

Относительно театра, у меня много проектов. Сейчас работаю над двумя спектаклями: "Сердцеедки" и "Девичник".



Ольга Атанасова на съемках "Любовь и пламя" / Фото пресс-службы СТБ

Какие ваши мечты и планы на будущее в карьере? Есть ли конкретные роли, которые вы хотели бы сыграть?

Планы на будущее, пожалуй, как и у всех украинцев, – это выжить, жить дальше, творить в своей стране для своих людей, вдохновлять. Также максимально быть в профессии, потому что я люблю заниматься именно своим делом.

Относительно ролей, очень хочется сыграть в комедии. Хочется что-то особенное и непростое, какую-то сложную личность. Может, даже с какими-то персонажами вроде Джокера, или Харли Квин в украинской интерпретации.

Сегодня в Украине звездами становятся не только артисты, но и защитники, работники ГСЧС и другие службы, которые помогают людям жить и Украине – существовать. В сериале "Любовь и пламя" специалисты ГСЧС консультируют актеров на съемочной площадке. Какой опыт вам удалось получить во время съемок?

Что герои среди простых людей, которые просто говорят и просто живут, но при этом каждый день рискуют ради помощи другим. Узнала, что спасатель – это более мужская профессия, потому что очень трудно девушкам носить на себе по 15 килограммов снаряжения. Общалась с диспетчерами, как все правильно делать. Все девушки милые и с чувством юмора.



Ольга Атанасова с режиссером Виталием Куксой на съемках "Любовь и пламя" / Фото прессслужбы СТБ

Какое послание, по вашему мнению, должна донести лента "Любовь и пламя" до зрителей?

Что, прежде всего, мы должны оставаться человечными, и помощь ближнему – это очень важно. Что правда, в конце концов, всегда побеждает.

Что вас больше всего поразило в сценарии? Какие аспекты побудили вас согласиться на участие в этом проекте?

Моя Ольга – самый яркий и самый неожиданный персонаж. Когда дочитала до конца, была ну очень удивлена. Поэтому смотрите и удивляйтесь тоже!

Каждый проект приносит новый опыт, а каждый новый герой – возможность прожить еще одну жизнь. Чему вы научились от своей героини в сериале "Любовь и пламя"?

Что все лучшее впереди и важно вовремя сделать выбор.

Об изменениях в украинском кино и российских актерах в нашем кинопроизводстве

Украинское кино сейчас переживает переломный этап. Какие изменения, по вашему мнению, самые важные в этом контексте?

Самые большие изменения в украинском кино – это то, что мы сейчас начали делать свой продукт, для своих людей, со своими актерами. Хочется больше видеть проектов о выдающихся украинских личностях. С удовольствием сыграла бы какую-то спортсменку или еще какого-то выдающегося персонажа.

Сталкивались ли вы с ситуациями, когда украинских актеров отодвигали на второй план в пользу российских? Как вы это пережили? Почему, по вашему мнению, такая "тенденция" была возможной?

Эту ситуацию допускали люди, которые утверждали именно российских актеров на главные роли. Я не была обделена ролями, но у меня были такие интересные ситуации. Это был проект "Ветреная женщина", где сначала была утверждена российская актриса на мою роль, но я убедила режиссера, что должна играть я, и в результате таки сыграла.



Ольга Атанасова / Фото из личного архива актрисы

Что, по вашему мнению, нужно сделать для того, чтобы украинское кино вышло на новый уровень? Какие изменения могут помочь в этом?

Чтобы украинское кино вышло на новый уровень, надо создавать качественный продукт: нужны качественные сценарии, хорошие режиссеры и талантливые актеры. Если такая команда соберется, то, мне кажется, что проект будет успешным. Профессионалы должны работать с хорошим сценарием. Ну и, конечно, нужны деньги.

Для изменений нужно ориентироваться на умного, современного зрителя. То есть делать проекты не хуже тех, которые делает Netflix, чтобы они были действительно интересными и непредсказуемыми.

Аппетит приходит во время еды, – о личной жизни о личной жизни

Ваша дочь воспитывается без активного участия отца. Как вы справляетесь с этим вызовом в сочетании с вашей карьерой?

Я могу сказать, что самостоятельно воспитываю свою замечательную дочь, и у меня есть все бонусы, потому что я для нее на 100% авторитет. Мне удается совмещать это с карьерой.

Во-первых, у нас есть комендантский час, поэтому ночные смены у нас бывают очень редко, а съемочный день – короче. Во-вторых, моя дочь уже со мной играет в спектакле, поэтому мы можем гастролировать вместе. И иногда она приходит ко мне на съемочную площадку, если у меня ночная смена. Ее знают все актеры, и ей нравится расти в такой атмосфере.

Есть ли у вас время и желание строить новые отношения?

Относительно желания: знаете, аппетит приходит во время еды. По времени, сейчас у меня очень мало выходных, но, знаете, всему свое время. Поэтому, конечно, я не против, если что-то "йокне", то начнет строиться. Однако пока реализуются новые проекты.



Ольга Атанасова / Фото из личного архива актрисы

Какие ценности для вас важны в отношениях, учитывая ваш предыдущий опыт?

Пожалуй, самая большая ценность заключается в том, что если со мной кто-то будет, то этот человек должен внести в мою жизнь то, чего в ней нет. Что-то новое, что-то прекрасное. Потому что базовые вещи я, спасибо Вселенной, могу обеспечить себе и своей дочери.

С этим человеком мне должно быть лучше, чем без него. Если это уже касается, скажем, женитьбы, то я хочу чувствовать себя безопасно и спокойно в этих отношениях.

Я почувствовала конкретные изменения, – о влиянии войны на жизнь

Как война повлияла на вас лично? Какие изменения вы почувствовали в себе?

Я почувствовала конкретные изменения. Почувствовала, что для счастья нужно не так много. Что материальное теряет свой смысл, если сравнивать с чем-то нематериальным, что многие вещи не нужны, что все эти бренды-шменды не имеют никакого значения, а самое главное – это общение и живые люди. Что мы вместе – сила. Эта война открыла для меня человечность. Ну и, конечно, общение с моей доченькой: мы стали с ней намного ближе, чем были.

Что помогает вам поддерживать эмоциональный баланс в эти сложные времена? Как вы справляетесь со стрессом?

От стресса у меня есть один рецепт, и он действенный – это спорт. Я занимаюсь спортом; если нет времени ехать в зал, то я бегаю. Недалеко от дома есть стадион, и я бегаю пока мысли не станут на свои места. Спорт помогает освободить голову от ненужных мыслей.

Физическая нагрузка спасает очень сильно, потому что ты переключаешь внимание на совсем другие вещи, и плохое настроение просто куда-то исчезает. Переключаешь внимание на свое тело, на свое дыхание. Поэтому спорт для меня – это просто лекарство.

Это не должно быть принудительно, – важность языкового вопроса

Сегодня много довоенных русскоязычных проектов переводят на украинский. Как вы считаете, стоит ли сосредотачиваться на этом, или лучше создавать новые украинские фильмы\сериалы\музыку?

Я считаю, что надо создавать свое. Мне кажется, что музыкальный мир сейчас впереди кино, потому что появилось очень много крутых исполнителей, групп, и музыка стала очень-очень качественной. Этого самого хотелось бы от кино, потому что сейчас проектов много, но хотелось бы, чтобы они были лучшего уровня. Поэтому, возможно, лучше меньше проектов, но чтобы они были качественными.

Были ли у вас трудности с переходом на украинский язык? Как вы адаптировались к этому?

Знаете, раньше я вела свой инстаграм на русском, мне это нравилось. Практически все вели соцсети на русском языке, ну, большинство точно. Мне нравилось шутить на русском, перекручивать слова.

Когда же я начала вести инстаграм на украинском, сначала все было трудно. Было трудно переводить слова. Сейчас же мне это удается очень легко, и мне даже больше нравится разговаривать на украинском в инстаграме и не только. Поэтому адаптируюсь очень быстро.

Если ты начинаешь сознательно адаптироваться, если есть желание, то все это приходит. Даже иногда, если у меня пробегают какие-то неукраинские слова, то ничего страшного. Мне кажется, что не в этом дело. Главное, что люди пытаются говорить на украинском, даже если это суржик. Это круто, что люди сознательно переходят на украинский.



Ольга Атанасова / Фото из личного архива актрисы

Каково ваше мнение относительно языкового вопроса в Украине сегодня? Насколько он актуален?

Я считаю, что это не должно быть принудительно. Человек должен сознательно и постепенно перейти на украинский язык. Потому что, мне кажется, когда это делается принуждением, у многих людей возникает отторжение. А когда людям дается выбор сознательно выбрать этот язык, напевный и мелодичный, то люди постепенно переходят.

Я могу пересматривать много раз, – о любимых фильмах

Есть ли фильмы или сериалы, которые вы готовы пересматривать снова и снова? Что в них вас привлекает?

Я обожаю добрые фильмы о любви и мотивации. Мои любимые, которые я могу пересматривать много раз, это "Дневник памяти" – обожаю этот фильм, "Форрест Гамп" и "Вечное сияние чистого разума", где очень неожиданный Джим Керри. А из нового, что я посмотрела, мне очень понравилось "Забери меня на месяц" – очень крутое кино.

Порекомендуйте три украинских фильма или сериала, которые, по вашему мнению, должен посмотреть каждый. Почему именно эти?

Относительно украинских проектов, то, конечно, "Поймать Кайдаша", "Перевозчица" – там очень стильная, хорошая картинка, замечательная операторская и актерская работа. То, о чем я говорю, когда все сошлось. И мне понравился "Дом "Слово"". Больше бы таких проектов о наших героях.