Где трагедия, там отсутствует любовь, – искренний разговор с создателями фильма об украинских переселенцах

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны" рассказывает истории о 5 украинских переселенцах, которые после полномасштабного вторжения эвакуировались в Ужгород и попробовали себя в роли актеров-театралов. Документалист Дмитрий Грешко решил снять их рассказы. Об интересных деталях производства ленты читайте в нашем разговоре с режиссером и продюсером Полиной Герман.

Создатели фильма рассказали, что кинолента на этапе постпродакшена, но ее планируют завершить в марте. К тому же Полина Герман решила поддержать начинающих актеров и организовала им тур по украинским городам. Первый показ состоится 20 февраля в Киеве, затем 22 февраля во Львове, 23 февраля в Ивано-Франковске и 24 февраля в Тернополе.

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Сообщается, что в основе сюжета нового документального фильма Дмитрия Грешко — классическая постановка по пьесе Шекспира, которую срежиссировал Вячеслав Егоров, и приобщил переселенцев, которые нашли убежище в городе Ужгород.

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны" – история расцвета искусства на фоне жизненных испытаний, выпавших на долю миллионов людей,

– пишут создатели картины.

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны": смотрите трейлер

Интервью с Дмитрием Грешко и Полиной Герман

Документалистика – способ исследования реальности

Поздравляю. "Спаси меня врачу", "Между небом и горами", "Дивия", а теперь и "Король Лир: как мы искали любовь во время войны" - Дмитрий, почему выбрал для себя путь документалистики?

Дмитрий: Документалистика – это мой способ исследования реальности и саморефлексии на события и обстоятельства, в которых я очутился, когда снимаю. Это своего рода способ познания мира и мне это интересно, ведь доставляет удовольствие. А в случае полномасштабного вторжения – помогает справиться с новой реальностью и постоянным стрессом военного времени.

Какие перспективы украинской документалистики с продюсерской точки зрения?

Полина: Украинская документалистика сейчас особенно важна, потому что это часть культурной дипломатии Украины.

Надеюсь, что благодаря показам украинских документальных фильмов во всем мире и участию в международных кинофестивалях, мы сможем продолжить внимание вселенной к событиям в стране.

Недавно в сети появился трейлер фильма "Дивия". Расскажите о чем он? На каком этапе находится производство?

Дмитрий: "Дивия" – это новый проект, над которым мы сейчас работаем и касающийся влияния войны на природу Украины и фиксации экзопреступлений России.

Мы только завершили девелопмент фильма (создание сценария, исследование темы и создание тизера – 24 Канал) и сейчас активно ищем средства для продакшена и продолжения работы над проектом.

"Дивия": смотрите тизер фильма

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны" – об идее создания и финансирования

"Король Лир: как мы искали любовь во время войны" – не первый проект в тандеме с продюсером Полиной Герман. Как возникла идея снять это кино?

Дмитрий: Когда Россия начала полномасштабное вторжение, я эвакуировался из Киева в Ужгород, где жил очень долго, еще до переезда в Киев. И, чтобы справиться с новой реальностью и войной, я начал снимать все, что происходит вокруг, и искать интересные и важные истории.

Идея фильма принадлежит Вячеславу Егорову, мы с ним давно сотрудничаем в сфере кино в Закарпатье и вместе развиваем это направление культуры в регионе, в рамках работы Закарпатской фильм комиссии, членами которой мы являемся. Мне понравилась его идея, и вместе с продюсером Андреем Суярко мы начали проект, а уже потом присоединилась Полина, нашла финансирование для фильма и спектакля-перформанса.

Полина, что тебя вдохновляет в этих проектах? Почему решила их продюсировать?

Полина: У нас с Дмитрием уже есть один успешный документальный фильм "Между небом и горами", поэтому решили продолжать работать вместе. Проект "Дивия" мы начали разрабатывать еще до войны, потому что нас волнует тема экологии в Украине, а с началом войны мы адаптировали эту тему под новые реалии. А "Король Лир: как мы искали любовь во время войны" мы начали создавать в самом начале войны, почти год назад. С началом вторжения мы, как и все кинематографисты, начали искать истории, но не хотели снимать страшные события – их и так много ежедневно, и наши коллеги это снимали и до сих пор снимают. Мы же хотели найти историю именно о людях, обычных людях, пострадавших от войны, но продолжающих искать любовь.

С началом полномасштабного вторжения искать финансирование для проектов стало гораздо труднее. Какие вызовы появились? Удалось ли найти решение?

Дмитрий: Поиск денег на фильм – это в первую очередь, с чем сталкивается режиссер, когда начинает работать над новым проектом. Поэтому очень важно иметь продюсер или продюсер, которая поверит в проект и поможет реализовать его. Полина с этим справляется очень хорошо, и вместе это уже наш третий фильм.



Дмитрий Грешко / Фото предоставлено 24 Канала

Полина: Но это действительно стало гораздо труднее. В первую очередь, нам все нужна наша победа, а уже потом деньги на фильмы. Поэтому мы, как и все наши коллеги, адаптировались к поиску средств в международных фондах, но это тоже все не так просто. На "Король Лир: как мы искали любовь во время войны" мы нашли деньги, а на "Дивию" частично.

Как именно искали партнеров для производства фильма "Король Лир: как мы искали любовь во время войны"?

Полина: На самом деле мы до сих пор ищем партнеров, особенно в США, потому что мы очень хотим, чтобы наш фильм увидели как можно больше людей по всему миру. Пока мы в поисках не только партнеров, но и дистрибьюторов.

О путях съемки войны

Как правило, сегодня документалисты идут более простым путем и снимают войну такой, какой она является: жестокой и насильственной. Дмитрий, ты с командой пошел по другому пути, о чем свидетельствует и название будущей документалки. Почему акцент именно на поиске любви?

Дмитрий: Я не думаю, что есть простые пути съемки войны, в любом случае это травмирует и оставляет свой след на психике и жизни режиссера и съемочной команды. В моем случае это то, что я мог снять, и на что у меня в то время был ресурс. Я был в относительной безопасности в Ужгороде, где было жить и что есть, что и позволило мне думать над кино и съемкой фильма.

Поиск любви задал автор идеи фильма и это был основной фокус его одноименного спектакля, потому что там, где кто-то видел жесточайшую Шекспировскую трагедию, Вячеслав видел отсутствие любви. Ведь если бы у персонажей спектакля была любовь во взаимоотношениях, может быть, все бы так трагически и не завершилось.



Кадр из "Короля Лира" / Фото с фейсбук-страницы фильма

Поделитесь впечатлениями о работе с новоиспеченными театральными актерами. Что запомнилось больше всего?

Дмитрий: Мне понравился их положительный взгляд на жизнь и готовность противостоять трудностям, принятию судьбы как переселенцев. Это очень вдохновляет и показывает, что даже в таких трудных жизненных обстоятельствах люди все равно продолжают жить и развиваться.

О показах спектакля в городах Украины

Несколько дней назад вы анонсировали тур по городам Украины, в частности по Киеву, Львову, Тернополю и Ивано-Франковску – планируете показать постановку, которая является центральным лейтмотивом ленты. Почему решили показать, какую цель преследуете?

Дмитрий: В самой постановке я не участвую, мое направление работы – кино, и сейчас я активно занимаюсь координацией постпродакшена фильма. Спектаклем занимается продюсер проекта Полина Герман и режиссер спектакля Вячеслав Егоров. Премьерный спектакль для фильма я снял еще в Ужгороде, и этого мне было достаточно для фильма.

На каком этапе находится производство фильма? Планируете прокат?

Дмитрий: Постпродакшен фильма (монтаж, обработка звука, музыка и т.д. – 24 канал), в начале марта уже финализировать все процессы и завершить работу над фильмом. О прокате рано еще говорить, потому что сначала хотим показать фильм на кинофестивалях как в Украине, так и за рубежом, а в конце 2023 года уже можно будет подумать и о прокате.



Кадр из "Короля Лира" / Фото с фейсбук-страницы фильма

Украинские киноленты, обязательные для просмотра

Посоветуйте несколько фильмов украинского производства последнего пятилетия, обязательных для просмотра.

Дмитрий: Фильмы, которые я сейчас назову – это все замечательные примеры документального кино, которое не оставит зрителя равнодушным:

"Медовая Земля" (2019 год);

"Генезис 2.0" (2018 год);

"Икар" (2017 год);

"Борьба: жизнь и утраченное искусство Шукальского" (2018);

"Anhell69" (2022 год).

Полина: За последние пять лет наша киноиндустрия начала производить разный контент на любой вкус, поэтому легко можно посоветовать фильмы разных жанров:

"Клондайк" – это фильм, очень художественно и профессионально показывающий реальность войны с 2014 года;

"Мои мысли тихие" – легкая комедия с нотами иронии и нашей любимой Ирмой Витовской в главной роли;

"Между нами" – нескромно, но порекомендую, потому что это производство UP.UA Studio. Это психологический триллер, относительно новый жанр для нашего рынка. Дистрибьютором фильма стали FILM.UA Distribution и в 2023 году фильм выйдет в прокат в Украине;

"Териконы" Тараса Томенко - это история о жизни детей в так называемой "серой зоне" на Востоке нашей страны.

Какие новинки от UP UA Studio следует ожидать в 2023 году?

Полина: В 2023 году в конце февраля – начале марта мы завершим производство еще одного документального фильма с Дмитрием Грешко – "Король Лир: как мы искали любовь во время войны", который отправим сначала на фестивальную дистрибуцию. Кроме того, мы продолжим работать, искать партнеров и финансирование для документального фильма "Дивия" – это фильм, поднимающий экологические вопросы в нашей стране. Надеюсь, что в конце 2023 года мы его завершим. Также мы еще работаем над несколькими документальными и художественными фильмами.



Полина Герман / Фото предоставлено 24 Канала