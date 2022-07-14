О даре создания незабываемых историй и персонажей: интервью с известным норвежским режиссером

С сегодняшнего дня, 14 июля, в кинотеатрах Украины выходит самый ожидаемый артфильм месяца — романтическая комедия "Худший человек в мире". В преддверии премьеры мы узнали у режиссера картины Йоакима Триера немало интересного о создании ленты и внутренней жизни главных героев.

В рамках проекта " Интервью 24 " Йоаким Триер поведал о том, как дела отражают наши экзистенциальные ожидания от жизни. О замысле режиссера снять фильм о любви, но назвать "Худший человек в мире", а также о даре создания незабываемых историй и персонажей, – читайте дальше.

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Йоаким Триер – один из лучших норвежских режиссеров, уже трижды отмеченный на родине норвежским Оскаром – Премией Amanda. В его фильмографии есть мистический триллер "Ведьма", ленты "Громче, чем бомбы" с Джесси Айзенбергом и Изабель Юппер, "Осло, 31 августа" и "Реприза".

В 2018 году Йоаким Триер поддержал обращение Европейской киноакадемии на защиту заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

В "Худшем человеке в мире" все вращается вокруг девушки по имени Юлия. В ее личной жизни и карьере царит беспорядок. Она имеет успешного парня, однако сама чувствует себя нереализованной. Встретив другого, девушка бросается в водоворот новых отношений, надеясь наконец на перемены.

"Худший человек в мире": смотрите трейлер фильма

Интервью с Йоакимом Триером о фильме "Худший человек в мире"

"Началось почти как терапия": об истории создания ленты

Из чего возникла эта картина?

Моя предыдущая работа "Ведьма" была жанровым фильмом. Там были саспенс, сверхъестественное и персонажи, очень отдаленные от моей собственной жизни. После этого фильма я почувствовал, что хочу вернуться к основам, поговорить об идеях, персонажах, сценах и типе кино, с которого я начинал. Это началось почти как терапия: о чем я сейчас хочу говорить в своей жизни? Мне за сорок, я видел друзей, которые переживали разные типы отношений, и я почувствовал, что хочу поговорить о любви и взаимосвязи между фантазией о том, какой, по нашему мнению, будет наша жизнь и реальностью, какой они становятся. Начал вырисовываться персонаж Юлии: спонтанная женщина в поиске, верящая, что можно изменить свою идентичность, а затем внезапно вынуждена противостоять ограничениям времени и самой себя. В жизни нет бесконечного количества возможностей, но я переживаю ее стремлением.

Имели ли вы целью коснуться всех вопросов молодой женщины нашего времени (любовь, секс, отношения, материнство, взрослая жизнь, карьера…)?

Некоторые из этих вопросов экзистенциальны, и я думаю, касаться они могут каждого.

Этот фильм повествует о том, как отношения отражают наши экзистенциальные ожидания от жизни. В нашей культуре нас воспитывают верить, что любовь будет тем местом, где мы реализуем себя, и то же касается нашей карьеры.

Этот фильм вращается вокруг персонажа Юлии. Я не пытался совершить манифест современной женщины, это было бы невозможно. Факт ее бытия как женщины, в конце концов, очевиден сам по себе: из-за правдивых ситуаций, юмора, сатиры и различных вещей, которые я взял из собственного опыта, наблюдений или воображения. Я не так сильно контролирую свое письмо, но мы с моим соавтором Эскилем Фогтом пытаемся находить интересные идеи, чтобы исследование было правдивым. Искусство прекрасно тем, что оно не обязательно должно быть анализом или социологическим исследованием: надеюсь, оно может быть правдой об одном человеке, и из этого может получиться нечто большее, о чем следует подумать.

"Худший человек в мире" – о ком это?

Расскажите о названии "Худший человек в мире". Она кажется намеренной гиперболой, которая говорит о чувстве Юлии к себе.

Очевидно, есть судьба иронии в том, чтобы снять фильм о любви и назвать его "Худший человек в мире". Сталкиваясь с близостью и отношениями, Юлия чувствует себя неудачником на протяжении всей ленты, как худшим человеком в мире. Как оказывается, некоторые другие герои тоже испытывают это чувство личной неудачи.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

Одна из главных тем в фильме – идея времени: неудачные отношения из-за разницы в возрасте

Юлия сходится с Акселем, милым, умным, красивым, заботливым… Но, в конце концов, она остается недовольной этими отношениями. Почему?

Думаю, они идеализируют друг друга. Аксель старше и успешнее, тогда как Юлия убегает от себя. В определенном смысле она исполняет роль умной и смешной девушки, но спустя некоторое время спрашивает себя: где пространство для моего роста? Одна из главных тем в фильме – идея времени: отношения между Акселем и Юлии могли возникнуть в неудачное время из-за разницы в возрасте.

Очень часто в романтических историях, да и в реальности, у нас воспитывают мысль о том, что нужно встретить нужного человека, как будто есть сущность нужного человека! Но время и суть – разные вещи! Даже если вам удастся встретить того, с кем у вас правильная связь, в реальности эта встреча может состояться в неправильное время. Я испытал это в своей жизни.

Лучшие романтические комедии могут научить нас чему-либо о том, как быть людьми. Вспомните "Филадельфийскую историю" Джорджа Кьюкора: Кэтрин Гепберн должна была выбирать между двумя разными жизнями через две разные любви. Со своей стороны Юлия должна принять себя, любить себя и не чувствовать себя такой несчастной. Цитируя Виргинию Вульф, ей нужно найти "собственную комнату", что так же важно, как и отличные отношения. И этот поиск рождает конфликт между Юлией и Акселем.

В фильме есть отличный момент, когда Юлия встречает Эйвинда на вечеринке. Как вы представляли эту сцену и что хотели ею сказать?

Идея заключалась в том, чтобы задать вопрос об ограничении верности. Что значит изменить? Юлия и Эйвинд пытаются что-то делать вместе, но не что-то прямо сексуальное. С одной стороны, эта сцена – это то, что мы называем meet cute (милая встреча) в романтических комедиях. Есть что-то смешное во всех философских вопросах о нашей моногамной системе: что позволено, а что нет? Юлия и Эйвинд вроде бы не делают ничего плохого, но в то же время все, что они делают, это неправильно. Что внутри, а что вне этой тонкой социальной структуры, которой мы все соглашаемся подыгрывать? Это хорошая отправная точка для фильма об отношениях и романтике.

Юлия расходится с Акселем, чтобы сойтись с Эйвиндом. Что в нем такого, чего Аксель не мог ей дать?

Чувство свободы. Эйвинд примерно того же возраста, что и Юлия, он работает в кафетерии, и с ним ей не нужно доказывать свое честолюбие, желание стать матерью или будущей женой. Эйвинд очень добр, мягкий, менее требователен, чем Аксель.

Но эти отношения также проявляют ее тревогу быть с кем-то близким. Жизнь коротка, и у вас не так много времени, а иногда все происходит не в том порядке.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

Юлия не всегда участлива; она может быть очень грубой, как в сцене, где она оскорбляет Эйвинда… Вы хотели избежать кинематографического клише "хорошие парни против плохих парней" и показать сложность человеческого бытия?

Я предпочитаю гуманистический подход к повествованию, когда мы можем показать внутренние конфликты героев, их стремление делать добро и их неудачи, которые бывают у всех нас. Такой подход более правдив и интересен. Как и персонаж в "Осло, 31 августа", Юлия стремится к связи. Хотя это более комедийный фильм, в нем есть чувство одиночества. Она саботирует свои отношения по причинам, которые я хочу, чтобы зрители обдумали и объяснили, но я думаю, что это интересный аспект ее личности, она не идеальна. В фильме рассказывается история нескольких лет, так что у Юлии есть время на развитие и прохождение различных жизненных этапов, поэтому, очевидно, она не всегда участлива.

Идея достичь чего-то, создать себя, стать кем может быть удушающей и сложной

Интервью 24 " – проект на сайте 24 канала о важнейших темах. Разговоры, которые меняют страну к лучшему.Автор проекта – заместитель главной редактора сайта Анастасия Зазуляк

Можно ли сказать, что Юлия знает, чего не хочет, но точно не знает, чего она хочет?

Да, я согласен. Идея достичь чего-то, создать себя, стать кем-то может быть такой удушающей и сложной. И как мало у нас времени, чтобы все это понять!

В начале фильма мы видим, что он уже чувствует себя неудачником, и ему нет даже тридцати.

И общество ждет, что она завяжет длительные отношения и родит детей… Вот тогда в фильме начинается драма.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

Отражает ли Юлия любовь и отношения в настоящее время интернета, социальных сетей, приложений для знакомств? Глубокие и длительные истории любви сложнее, чем тридцать или пятьдесят лет назад?

Это парадокс. С одной стороны, я стараюсь смотреть на людей в современном обществе, и никто из моих знакомых не считает любовь легкой или соответствующей границам, которые часто устанавливают для нас романтические фильмы. Так что мы живем во время экстремальных выборов, и в конце концов многие люди испытывают неспособность выбирать или знать, что выбрать. Это сложное время для поиска долговременных партнеров. Но есть здесь и позитив — это тоже своего рода свобода.

Сегодня женщинам не обязательно выходить замуж и рожать детей в определенном возрасте. С другой стороны, все мы испытываем огромное давление, чтобы добиться успеха в любви. Это сложно.

Но если вы прочтете романы Генри Джеймса 1880-х годов или посмотрите фильмы Антониони или Бергмана 1960-х годов, вы увидите, что люди также боролись с вопросом любви и отношений в прошлом! Как художник, вы всегда надеетесь создать со своего времени искусство, которое могло бы быть актуально навсегда.

В фильме есть сцена, где Юлия отмечает свое 30-летие. Мы видим коллаж историй женщин в ее семье - матери, бабушки, прабабушки и т.д., и мы можем увидеть все изменения в любви и отношениях в разных поколениях. В 1750 году средняя продолжительность жизни женщины в Норвегии составила 35 лет. Да, времена изменились!

Вы бы сказали, что любовные отношения теперь сложнее, потому что сегодня больше свободы?

Возможно. Свобода – это сложно! Это может быть слоганом для фильма!

"Свет в Осло и северной Скандинавии очень особенный": о локации съемок

И снова вы снимаете Осло, ваше удовольствие от этого ощутимо. Что вам нравится именно в Осло и в съемках этого города?

Во-первых, свет в Осло и северной Скандинавии очень особенный. Мой монтажер и мой оператор датчане, и они были удивлены огнями города, хотя Дания расположена недалеко от Норвегии. Во-вторых, Осло очень меняется, он очень вырос как город, и в своих фильмах я пытаюсь осветить его историю. Мне нравится чувство специфичности места в фильмах.

Когда я смотрю картины Мартина Скорсезе или Спайка Ли, я люблю видеть части Нью-Йорка, которые они показывают. Для режиссера это кинематографический дар иметь место, которое хорошо знаешь, которое ты можешь снимать и показывать зрителям.

Осло для меня это. Создание фильмов – это о памяти, пространстве и времени. Есть документальные фильмы, которые "правдивы", а с другой стороны, есть большие блокбастеры, которые создают все цифровым способом. Я пытаюсь найти свое место в кино между ними, где не все цифровое и синтетическое, где истинные лица и свет. В частности, поэтому я и продолжаю снимать на 35 миллиметров.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

Еще один поразительный момент в фильме – сказочная сцена, где Юлия пересекает Осло, чтобы встретиться с Эйвиндом, а все вокруг них замерло.

Это романтическая сцена, и я хотел сделать ее почти как музыкальный номер. Я также не хотел использовать цифровые эффекты, поэтому реальные люди стоят на месте, но ветер все еще дует на деревья и волосы людей. Эта сцена есть непревзойденная романтическая фантазия, где вы играете с пределами моногамии и говорите: "Я бы хотел остановить все и просто пережить другое время со своим любимым". Я пытался сделать кинематографическую версию этого.

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Она была одной из причин создать это кино, – как Ренате Рейнсве сыграла роль Юлии.

Ренате Рейнсве фантастически справилась с ролью Юлии.

Ренате вообще была одной из причин создать это кино, я написал его для нее! Мы знакомы с тех пор, как она сыграла небольшую роль в Осло, 31 августа десять лет назад: тогда она была очень молодой, но действительно хорошей с очень особой энергией. За эти годы Ренате сыграла немало ролей, но ни одной главной, поэтому мне пришлось написать ей одну. Она внесла большой вклад в формирование Юлии и ее многогранности.

Ренате смелая и отважная, ей нетрудно показать несовершенство, в ней нет тщеславия.

Несколько лет назад Изабель Юппер приехала в Осло, чтобы посмотреть спектакль Боба Уилсона. На следующий день мы выпили, и Изабель сказала мне: "Девушка, которая была вчера на сцене, была фантастическая!" Я ответил: "Да, я знаю, я пишу для нее фильм!" Ренате обладает этим уникальным сочетанием воздушности и глубины. У нее отличные способности как к комедии, так и к драме.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

Мы видим течение времени на его лице, – о роли Андерса Даниэльсена Лье

Акселя играет Андерс Даниэльсен Лье, ваш главный актер в "Репризе" и "Осло, 31 августа". Он ваше собственное проекция на экране, как Жан-Пьер Лео для Франсуа Трюффо?

Он на несколько лет моложе меня, поэтому, когда я пишу для него роль, он всегда имеет что-то от меня в моем прошлом. Опять же это тема времени: мне нравится наблюдать, как он становится старше в моих фильмах. В "Репризе" он был амбициозным молодым человеком, в "Осло"... он был скитальцем в свои тридцать, а в "Худшем человеке"... ему за сорок лет, он пытается создать крепкую жизнь и семью с младшей женщиной. Мы видим течение времени на его лице от фильма к фильму. Я всегда очень рад, когда со мной на съемочной площадке есть Андерс, он один из лучших актеров в мире, я восхищаюсь им, и он мой друг. Мы очень открыты друг с другом, много говорим о персонаже, которого он играет. В этом фильме он как бы передает эстафету Ренате. Они очень хорошо ладили. Андерс тоже врач; год назад он возглавлял в Осло проект, который помогал людям получить прививку. У него интересная двойная жизнь.

Герберт Нордрам обладает комедийным чувством свободы и прекрасным языком тела.

Эйвинда отлично выполняет Герберт Нордрам. Можете ли вы рассказать об этом актере, который не известен вне Норвегии?

Герберт снимается во многих фильмах и телешоу в Норвегии, где больше всего известен из комедий. Но он тоже серьезный театральный актер, недавно игравший в "Гамлете". Я знал, что Герберт хорош. Он модный и смешной молодой житель Осло, чуть-чуть похож на своего персонажа в фильме. Впервые в жизни он играет роль, больше напоминающую его личность. Герберт молод, талантлив, тепл, но также демонстрирует уязвимость Эйвинда.

Он создает интересный контраст с Андерсом, который играет Акселя, более интеллектуального, с большим жизненным опытом. Герберт, как и Эйвинд, испытывает комедийное чувство свободы. У него также отличный язык тела, придающий комедийности нескольким сценам.



Кадр из фильма / Фото пресс-службы

В фильме Аксель произносит незабываемую речь об исчезновении мира физических носителей (пластинок, книг). Каково ваше собственное отношение к этому явлению?

Опять же, это связано с темой времени. Старея, все поколения чувствуют утрату, и монолог Акселя о том, что он был фанатом своего поколения, собирал все эти знания и культурные объекты, а теперь сомневается, имеет ли это сейчас значение, это была моя первая идея для фильма. Я одержим теми личными проявлениями, которые мы, люди, чувствуем, когда проходит время, наше время. У моего поколения огромное желание создать идентичность через культуру и знаки. Это стремление привязаться к культурным объектам, ощущать близость к вещам, а с наступлением среднего возраста — наблюдение, что мир стал иным.

Почему фильм поделен на литературные разделы

Расскажите о том, почему вы поделили фильм на литературные разделы?

У нас была такая идея от начала написания: показать фрагменты жизни, чтобы пространство между разделами было таким же важным, как и то, что мы видим. Это coming-of-age фильм, но для взрослых, чувствующих, что еще не выросли. Чтобы найти структуру, охватывающую несколько лет жизни Юлии, от ее двадцати с лишним до ранних тридцати, мы воспользовались "книжным" подходом. Почти новеллистическая форма также отражает тоску Юлии по великой литературной судьбе, как будто она бессознательно желает, чтобы ее жизнь имела литературную форму.

Какова творческая команда ромкома

Расскажите немного о вашей технической команде, как вы с ней работали?

Оператор – Каспер Туксен. Он датчанин и работал с несколькими замечательными режиссерами, такими как Майк Миллс и Гас Ван Сент. Мы из одного поколения и годами увлекались работами друг друга, но работали вместе впервые. Когда он приехал в Норвегию, то каждые полчаса делал снимки, чтобы выучить норвежский свет, который он любит. Было интересно соединить мой взгляд изнутри и их взгляд извне.

Мой монтажер – Оливье Бугге Кутте, он датчанин с французским происхождением. Мы работали вместе с киношколой, и он монтировал все мои фильмы. Он хорошо владеет структурой повествования и фантастически понимает, как хорошо оформлять постановки.

Я также должен вспомнить Эскила Фогта, моего соавтора сценария: все мои полнометражные фильмы мы писали вместе. У нас эта дружба с детства, мы вместе смотрели фильмы, говорили о них. У нас очень свободное и открытое сотрудничество. Он знает мою историю и мою жизнь, но у нас разные жизненные опыты и порой разные взгляды на ситуации. Это действительно особенно – писать личные фильмы вместе с ним.



Режиссер фильма Йоаким Триер с главными героями / Фото пресс-службы

Саундтрек исполнил Ола Флоттум. У него есть группа The White Birch, исполняющая эмбиентную музыку, и она создала все мои саундтреки, начиная с "Репризы". Он создает музыку очень эмоциональную, но не сентиментальную, и это здорово. Но кроме его музыки у нас также есть композиции от Chassol, Гарри Нилссона, Тодда Рандгрена, Cymande, Билли Голидей… Я хотел, чтобы этот фильм был похож на мюзикл.

Я никогда не хотел бы снимать фильм, в котором не чувствую себя

Можно ли сказать, что Юлия – это вы, Иоакиам Триер, как сказал Флобер об Эмме Бовари?

Когда вы создаете историю о персонаже, он определенным образом становится вами. Это как с актерами, вы теряете чувство того, где вы, а где персонаж. Это прекрасный дар создавать истории и героев: вам позволено задумываться о собственных неудачах, собственном желании, собственном чувстве любви, понимании себя через других персонажей. Я не 30-летняя женщина, но так я могу стать ею на короткое время, и это увольняет. Юлия – не Ренате, не я, она что-то другое. Но я понимаю цитату Флобера и разделяю эту мысль: я никогда не хотел бы снимать фильм, в котором не чувствую себя в известной степени персонажем. Есть также части меня в Акселе и Эйвинде. Когда вы создаете что-то, вы не всегда понимаете, что делаете, но понимание приходит в процессе.

Напомним, украинские зрители смогут посмотреть фильм "Худший человек в мире" в кинотеатрах с 14 июля. Показ продлится до 20 июля. Успейте на премьеру!



Кадр из фильма / Фото пресс-службы