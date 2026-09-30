Близость после ранения: появился первый тизер фильма "Интимная сцена"

Украинская режиссерша Жанна Озирная представила первый тизер своей новой картины "Интимная сцена". Фильм затрагивает важную тему телесности, близости и сексуальной жизни военных после тяжелых травм.

Авторы сознательно избегают искусственной драмы или навязчивого пафоса, сосредоточиваясь на взаимном доверии, уязвимости и поиске нового взаимопонимания в отношениях пары. Подробнее о предстоящей премьере – пишет 24 Канал.

Презентовали тизер фильма режиссера Жанны Озирной "Интимная сцена"

В основу сюжета легла история ветерана с ампутацией и его избранницы, которые вместе разрабатывают практическое сексуальное руководство для бойцов с различными типами ранений. Главные роли в тестовой сцене исполнили ветеран Владимир Савельев, проходивший реабилитацию в центре Unbroken, и его партнерша Анастасия Жиженко.

Съемки тизера фильма "Интимная сцена" / Фото пресс-службы

Пара импровизирует перед камерой, пробует удобные позы для близости с помощью подушек и гимнастических матов и свободно делится собственными ощущениями.

Мы сразу обозначили, что не собираемся ничего намеренно сексуализировать. Наоборот, и в тизере, и на съемочной площадке мы сознательно хотели создать атмосферу воркшопа, мастерской, где двое людей пробуют что-то новое: сдержанно, но в то же время игриво,

– отметила режиссер и автор сценария Жанна Озирная.

"Интимная сцена": смотрите тизер фильма онлайн

Команда создала проект в тесном сотрудничестве с платформой ReSex от Veteran Hub, врачами-реабилитологами и защитниками. Сейчас фильм находится на стадии разработки при поддержке Украинского культурного фонда.

Создатели планируют и в дальнейшем привлекать ветеранское сообщество к написанию сценария, чтобы создать искреннее экспериментальное кино и открытый общественный диалог.

Ранее мы рассказывали о еще одной предстоящей премьере – украинском фильме "Хатник", который выйдет уже в январе 2027 года.