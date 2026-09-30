Автори свідомо уникають штучної драми чи нав'язливого пафосу, зосереджуючись на взаємній довірі, вразливості та пошуку нового порозуміння всередині пари. Детальніше про майбутню прем'єру – пише 24 Канал.

Презентували тизер фільму режисерки Жанни Озірної "Інтимна сцена"

В основу сюжету лягла історія ветерана з ампутацією та його обраниці, які разом розробляють практичний сексуальний посібник для бійців із різними типами поранень. Головні ролі у тестовій сцені виконали ветеран Володимир Савельєв, який проходив реабілітацію в центрі Unbroken, та його партнерка Анастасія Жиженко.

Знімання тизеру фільму "Інтимна сцена" / Фото пресслужби

Пара імпровізує перед камерою, тестує зручні пози для близькості за допомогою подушок і гімнастичних матів та вільно ділиться власними відчуттями.

Ми одразу окреслили, що не збираємося нічого навмисне сексуалізувати. Навпаки, і в тизері, і на майданчику ми свідомо хотіли створити атмосферу воркшопу, майстерні, де двоє людей пробують щось нове: стримано, але водночас грайливо,

– зазначила режисерка та авторка сценарію Жанна Озірна.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

"Інтимна сцена": дивіться тизер фільму онлайн

Команда створила проєкт у тісній співпраці з платформою ReSex від Veteran Hub, лікарями-реабілітологами та захисниками. Наразі фільм перебуває на стадії розвитку за підтримки Українського культурного фонду.

Творці планують й надалі залучати ветеранську спільноту до написання сценарію, аби створити щире експериментальне кіно та відкритий суспільний діалог.

Раніше ми розповідали про ще одну майбутню прем'єру – український фільм "Хатник", який вже в січні 2027 року.