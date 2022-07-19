"Что такое национализм, кто такой Степан Бандера": вышла документалка об Ирине Фарион

19 июля 2022 , 18:45
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Источник:

ютуб Ирины Фарион

Украинский режиссер Юрий Движон представил документальный фильм "Ирина Фарион: Дева украинского национализма". В ленте языковед "снесла мозг путину" и рассказала, что такое национализм.

Фильм был презентован 16 июля – ко Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, то есть через 32 года после того, как у нас появилась надежда на собственную государственность.

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Вышла документалка об Ирине Фарион

Языковед в картине подробно объясняет, за что мы сейчас боремся и что отстаиваем. Фильм носит просветительский характер и коротко и доступно рассказывает, что такое национализм, кто такой Степан Бандера и помогает понять свою национальную идентичность. Съемки проходили во Львове и Ивано-Франковске в мае и июне 2022 года.

"Ирина Фарион: Дева украинского национализма" 2022: смотрите фильм

 

Реакция сети

  • "Мороз по коже. Всегда слушаю вас. Жаль, что в наше время нас учили не той правдивой истории народа нашего";
  • "Я в восторге! "Те, кто не любит эту землю – должны убраться отсюда". Полностью согласен"
  • "Каждая фраза – прямо в душу!";
  • Ирина Фарион: "Суть не в том, что я радикальна, суть в том, что общество не выросло до своего национального самосознания";
  • "Великолепный фильм! Как же важно делать такие документалки о людях, когда они еще с нами, а не после их смерти. Слышны их мнения и мировоззрение";
  • "Очень интересный фильм. Очень хорошо, что в нашем медиапространстве появляются достойные документальные фильмы. Надеюсь, что таких интересных фильмов будет больше".
Автор: Наталія Гулій