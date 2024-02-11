На мне было клеймо, – звезда "Школы" ответила, будет ли завершающий сезон сериала

Актриса Ирина Кудашова рассказала о сериале "Школа", с которым ее ассоциируют больше всего. Она рассказала о конкуренции на площадке и возможном продолжении сериала.

Украинская актриса Ирина Кудашова запомнилась многим как Ника из сериала “Школа”. Хотя проект принес ей некоторые трудности, она была бы не против сыграть в еще одном его сезоне.

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Ирина Кудашова о еще одном сезоне "Школы"

Ирина Кудашова сообщила, что пока завершающий сезон сериала "Школа" не планируется. Среди причин – война и то, что актеры "разбросаны" по разным странам.

Пока что нет. Планировался, хотели делать, но началась война. Трудно планировать, потому что многие актеры находятся в разных странах. Для меня, несмотря на все сложности, это очень теплый и классный проект, который я очень люблю,

– призналась актриса.

Кудашова призналась, что после сериала ее не хотели брать в другие проекты, считая ее плохой актрисой. И Ирина объяснила, что тогда играла как умела, а условия съемок были не самые лучшие.

"Было на мне это клеймо Ники из "Школы". Это был малобюджетный проект, первый для многих из нас. Мы не играли как взрослые и опытные актеры. Я понимаю, что я сыграла там не очень хорошо. Я сыграла так, как я умела в тот момент", – поделилась звезда подросткового сериала.

Конкуренция с Лизой Василенко

, "Школа" – украинский подростковый сериал, выходивший в течение 2018 – 2019 годов. Он рассказывал о жизни современных подростков, их проблемы в школе, взаимоотношения с учителями и родителями.

Ирина Кудашова рассказала, что на съемочной площадке была конкуренция между ней и Лизой Василенко, которая сейчас молчит о войне. По словам актрисы, Елизавета впоследствии резко высказывалась о ней в интервью.

"Я не чувствовала этой конкуренции. Я на тот момент искренне думала, что все нормально, что ко мне хорошо относятся. Потом узнавала, что Лиза обо мне говорила: я вообще не актриса, не имею права сниматься в проектах. Очень много плохих вещей. Я уже узнала это после съемок. Нас сильно сравнивали. Шли примерно на одном уровне. Я чем-то не нравилась Лизе", – заметила Ирина Кудашова.

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