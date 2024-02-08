Узнайте в материале, кто заменит скандального серба Милоша Биковича. И как новый актер "Белого лотоса" отреагировал на предложение сыграть в ленте.

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Кто заменит Милоша Биковича в 3 сезоне "Белого лотоса"

В третьем сезоне комедийно-драматического сериала "Белый лотос" от HBO, роль скандального серба Милоша Биковича заменит болгарский актер Юлиан Костов, который известен по роли в телесериале "Тень и кость".

На своей странице в инстаграме Юлиан Костов уже поделился своим восторгом от полученного приглашения для участия в съемках "Белого лотоса", которые состоятся на островах Самуи, Пхукет и в Бангкоке, Таиланд.

Ничто из того, что я могу написать, не может передать того, как я себя чувствую. Я просто невероятно счастлив, благодарен и рад присоединиться к этой команде невероятных артистов 3 сезона "Белого Лотоса",

– выразил свои эмоции Костов.

Карьера Юлиана Костова: что известно

В течение последнего десятилетия актер развил свою карьеру в Великобритании, играя роли как на английском языке, также используя испанский (в фильме "Пиарщица"), итальянский (в фильме "Back"), польский (в фильме "Дикий Билл") и румынский (в фильме "Храм").

Так что съемки Юлиана Костова в сериале "Белый лотос" станут отличной возможностью дополнить свою коллекцию успешных проектов. И это точно будет более удачным выбором актера компанией HBO, чем это было раньше, когда на роль претендовал пророссийский серб Милош Бикович.