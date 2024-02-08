Дізнайтесь в матеріалі, хто замінить скандального серба Мілоша Биковича. Та як новий актор "Білого лотоса" відреагував на пропозицію зіграти у стрічці.

Радимо Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою

Хто замінить Мілоша Биковича у 3 сезоні "Білого лотоса"

У третьому сезоні комедійно-драматичного серіалу "Білий лотос" від HBO, роль скандального серба Мілоша Биковича замінить болгарський актор Юліан Костов, який відомий за роллю у телесеріалі "Тінь і кістка".

На своїй сторінці в інстаграмі Юліан Костов уже поділився своїм захватом від отриманого запрошення для участі у зйомках "Білого лотоса", які відбудуться на островах Самуї, Пхукет і в Бангкоку, Таїланд.

Ніщо з того, що я можу написати, не може передати того, як я почуваюся. Я просто неймовірно щасливий, вдячний та радий приєднатися до цієї команди неймовірних артистів 3 сезону "Білого Лотоса",

– висловив свої емоції Костов.

Кар'єра Юліана Костова: що відомо

Протягом останнього десятиліття актор розвинув свою кар'єру у Великобританії, граючи ролі як англійською мовою, також використовуючи іспанську (у фільмі "Піарниця"), італійську (у фільмі "Back"), польську (у фільмі "Дикий Білл") і румунську (у фільмі "Храм").

Тож зйомки Юліана Костова у серіалі "Білий лотос" стануть чудовою можливістю доповнити свою колекцію успішних проєктів. І це точно буде більш вдалим вибором актора каналом HBO, аніж це було раніше, коли на роль претендував проросійський серб Мілош Бикович.