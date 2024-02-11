Українська акторка Ірина Кудашова запам'яталася багатьом як Ніка з серіалу "Школа". Хоч проєкт приніс їй деякі труднощі, вона була б не проти зіграти у ще одному його сезоні.

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Ірина Кудашова про ще один сезон "Школи"

Ірина Кудашова повідомила, що наразі завершальний сезон серіалу "Школа" не планується. Серед причин – війна й те, що актори "розкидані" по різних країнах.

Поки що ні. Планувався, хотіли робити, але почалась війна. Важко планувати, бо багато акторів перебувають у різних країнах. Для мене, попри всі складнощі, це дуже теплий і класний проєкт, який я дуже люблю,

– зізналась актриса.

Кудашова зізналась, що після серіалу її не хотіли брати в інші проєкти, вважаючи її поганою акторкою. Та Ірина пояснила, що тоді грала як вміла, а умови знімань були не найкращі.

"Було на мені це клеймо Ніки зі "Школи". Це був малобюджетний проєкт, перший для багатьох з нас. Ми не грали як дорослі й досвідчені актори. Я розумію, що я зіграла там не дуже добре. Я зіграла так, як я вміла в той момент", – поділилась зірка підліткового серіалу.

Нагадаємо, "Школа" – український підлітковий серіал, що виходив упродовж 2018 – 2019 років. Він розповідав про життя сучасних підлітків, їхні проблеми у школі, взаємини з учителями та батьками.

Конкуренція з Лізою Василенко

Ірина Кудашова розповіла, що на знімальному майданчику була конкуренція між нею та Лізою Василенко, яка зараз мовчить про війну. За словами акторки, Єлизавета згодом різко висловлювалась про неї в інтерв'ю.

"Я не відчувала цієї конкуренції. Я на той момент щиро думала, що все нормально, що до мене добре ставляться. Потім дізнавалась, що Ліза про мене говорила: я взагалі не акторка, не маю права зніматися в проєктах. Дуже багато поганих речей. Я вже дізналася це після зйомок. Нас сильно порівнювали. Йшли приблизно на одному рівні. Я чимось не подобалася Лізі", – зауважила Ірина Кудашова.

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