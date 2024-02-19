Юная актриса поделилась роликом в своем инстаграме. Смотрите, как выглядит разрушенная квартира Ирины Кудашовой и как прокомментировала увиденное девушка.

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Ирина Кудашова показала свой разрушенный дом: что произошло

Актриса опубликовала видео, в котором показала, как выглядит сейчас ее квартира. В частности, балкон поврежден, а все окна выбиты.

Дом актрисы пострадал из-за вражеской атаки, когда во время обстрела города неподалеку от ее места жительства состоялся вражеский прилет, и дом задело взрывной волной.

Мой дом ... Я впервые увидела свою квартиру после прилета. Вживую это видеть очень больно,

– написала актриса под публикацией.

По словам актрисы, она впервые вернулась в родной Чернигов и воочию увидела свой разрушенный дом. Это было очень больно.

Ирина Кудашова – известная украинская актриса

Ирина Кудашова родилась в Чернигове и получила известность благодаря своей роли Ники Тихоновой в известном украинском сериале "Школа". Он выходил на телеканале 1+1 в 2018-2019 годах. В этой ленте также снялись блогеры Лиза Василенко и Анна Тринчер.

"Школа": смотрите онлайн первую серию ленты